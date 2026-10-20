Amendă de până la 125 de mii de lei sau cu închisoare de până la trei ani. MEC propune sancțiuni pentru elaborarea la comandă și comercializarea tezelor

Pentru elaborarea la comandă și comercializarea lucrărilor de licență, a tezelor de master și de doctorat se propun sancțiuni cu amendă de până la 125 de mii de lei sau cu închisoare de până la trei ani.

Propunerile se conțin în modificările la Codul penal și Codul contravențional, prezentate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) astăzi, 20 octombrie, în cadrul consultărilor cu Comisia parlamentară cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media, Comisia juridică numiri și imunități, Ministerul Justiției, Procuratura Generală, Centrul Național Anticorupție, instituțiile de învățământ superior, se arată în comunicatul emis de MEC.

Pentru modificarea Codului penal, MEC propune incriminarea faptei de elaborare a unei lucrări în scop de comercializare, cunoscând că aceasta urmează a fi prezentată sau utilizată, integral ori parțial, de către o altă persoană drept lucrare proprie. Pentru această faptă, se propune aplicarea amenzii între 37 și 57 de mii de lei, a muncii neremunerate în folosul comunității pe o perioadă de la 120 la 180 de ore sau a închisorii de până la un an.

Aceleași fapte, săvârșite de către două sau mai multe persoane, sub formă de îndeletnicire, sau cu folosirea situației de serviciu, se propune a fi pedepsite cu amendă până la 125 de mii de lei, cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 ore sau cu închisoare de la un an la trei ani. În toate cazurile, se propune și aplicarea pedepsei complementare de privare a dreptului de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.

Modificări la Codul contravențional

MEC scrie că au fost propuse completări și la Codul contravențional, precizând că noua modificare va sancționa explicit elaborarea (la solicitarea sau în interesul altei persoane) ori punerea la dispoziție a unei lucrări academice, cu scopul de a fi prezentată, integral sau parțial, drept produs academic propriu. Propunerile prevăd sancțiuni financiare severe pentru toate părțile implicate:

pentru persoane fizice amenda va fi de la 60 la 120 de unități convenționale (între 3000 și 6000 de lei);

pentru persoane cu funcție de răspundere – amendă de la 120 la 240 de unități convenționale (între 6000 și 12000 de lei);

iar pentru persoane juridice – de la 180 la 300 de unități convenționale (între 9000 și 15000 de lei).

Ministerul a precizat că inițiativa legislativă nu prevede sancțiuni pentru activități legitime de îndrumare, consultanță, recenzare, corectură, traducere, formatare sau sprijin metodologic, atâta timp cât acestea nu presupun elaborarea ori punerea la dispoziție a unei lucrări ce urmează să fie prezentată ca fiind produsul propriu al persoanei evaluate.