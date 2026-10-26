Primele profiluri de integritate ale candidaților la funcția de deputat în Găgăuzia, realizate în cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat”, au fost publicate. Sumarul profilurilor din primele 5 circumscripții electorale

Foști activiști din anturajul lui Ilan Șor sau al Irinei Vlah, astăzi declarați politicieni independenți, persoane care au fost ținta unor investigații penale, actuali deputați sau persoane fără un loc de muncă pretind la funcția de deputat în autonomia găgăuză în circumscripțiile electorale 1-5. Profilurile lor de integritate au fost realizate de jurnaliștii Campaniei „Pentru un Parlament Curat”, desfășurată de asociația Presei Independente (API), și publicate astăzi. Informațiile au fost colectate pe baza criteriilor de integritate elaborate în 2019 de Inițiativa Civică pentru un Parlament Curat și actualizate în 2025. Din fiecare circumscripție electorală au fost aleși pentru monitorizare câte doi concurenți, conform metodologiei de selecție. Mai jos găsiți varianta sintetizată a profilurilor.

Circumscripția nr. 1 Comrat. Dintre cei trei candidați care concurează pe circumscripția 1 Comrat, au fost monitorizați Maxim Bolgar și Serghei Chiulaflî.

Maxim Bolgar este directorul Liceului „Dmitrii Mavrodi” din Comrat, face parte din Mișcarea Alternativa Națională, condusă de Ion Ceban, și nu este la prima încercare de a deveni deputat în Adunarea Populară (AP). În 2012 a candidat din partea Partidului Comuniștilor, iar în 2016 – independent, însă nu a acumulat suficiente voturi. A condus, o perioadă, Direcția Generală Tineret și Sport a Găgăuziei, în timp ce bașcană era Irina Vlah, dar a demisionat în 2017, după un control al Curții de Conturi a autonomiei, care constatase anumite nereguli. Pentru Moldova Curată, Maxim Bolgar a declarat că auditul a vizat inclusiv o perioadă în care nu el se afla la conducerea direcției. El a calificat situația drept un „moment politic” și susține că nu a comis vreo ilegalitate, dar că a decis să demisioneze, deoarece, „într-o societate civilizată, în asemenea situații trebuie să procedezi cu demnitate”. Alte detalii aflați din profilul integral.

Al doilea candidat monitorizat de pe circumscripția 1 Comrat, Serghei Chiulaflî (40 de ani), a fost un susținător aprins al echipei lui Ilan Șor din Găgăuzia și în 2023 a făcut parte din echipa de campanie a Evgheniei Guțul, fosta bașcană astăzi aflată în închisoare pentru finanțarea ilegală a partidului. Chiulaflî lucrează acum la propria companie. În 2023 mașina și locuința sa au fost percheziționate de ofițerii CNA și procurori în cadrul unui dosar privind finanțarea ilegală a Partidului „Șansă”. Procuratura Anticorupție a comunicat pentru Moldova Curată, la 23 octombrie 2026, că dosarul penal în cadrul căruia au fost efectuate perchezițiile se află la etapa urmăririi penale, „fiind efectuate acțiunile procesuale necesare pentru cercetarea completă, obiectivă și sub toate aspectele a circumstanțelor cauzei”, și a precizat că Serghei Chiulaflî nu are în prezent vreun statut procesual în cadrul investigațiilor penale. Însuși candidatul a declarat pentru Moldova Curată că de atunci nu s-au făcut alte acțiuni în privința sa – nu a fost citat sau invitat la audieri. Alte detalii – în profilul integral.

Pe circumscripția nr. 2 Comrat au fost înregistrați șapte candidați. Dintre ei, au fost monitorizați Ivan Panea și Alexandr Caraivan.

Ivan Panea (29 de ani) este fost membru activ al Partidului „Renaștere”, succesor al Partidului „Șor”, care a fost scos în afara legii în 2023. „Renaștere” are și el în prezent activitatea limitată, în baza unei decizii de judecată din iunie 2026. Ivan Panea nu indică un loc de muncă și singurele venituri salariale pe care le-a avut în 2025 au fost din activitatea de consilier municipal. A câștigat însă mai mulți bani din donațiile care i-au fost oferite la nuntă. El a declarat că locuiește cu părinții și că aceștia îl ajută. Mai multe – în profilul integral.

Alexandr Caraivan (30 de ani) a făcut parte din echipa Irinei Vlah și a candidat cu partidul acesteia, „Inima Moldovei”, la alegerile pentru Parlamentul Republicii Moldova, doar că formațiunea a fost exclusă din cursa electorală pentru suspiciuni de finanțare ilegală. Alexandr Caraivan spune că din toamna anului 2025 nu mai face parte din partid, care între timp are activitatea limitată în baza deciziei instanței, și că vrea să-și construiască o carieră politică independentă. În prezent, nu are un loc de muncă și declară că a primit în 2025 indemnizație de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Mai multe informații găsiți în profil.

Circumscripția nr. 3 Comrat. Pe această circumscripție, un alt fost membru al echipei Irinei Vlah a nimerit sub monitorizare: Olga Mitioglo, fostă șefă a Direcției Generale de Administrare a Afacerilor Bașcanului și Comitetului Executiv. A candidat și ea la parlamentare cu Partidul „Inima Moldovei”, iar acum lucrează ca manageră de vânzări la o companie. În timpul activității sale în Executivul din Găgăuzia, Direcția pe care o conducea a fost verificată de Curtea de Conturi a autonomiei, care a găsit o serie de nereguli și cheltuieli nejustificate. Mitioglo a spus atunci că poate prezenta Adunării Populare toate actele necesare privind cheltuielile. Candidata spune că locuiește în casa părinților. Alte detalii – în profil.

Alexandr Tarnavschi, al doilea candidat monitorizat de pe această circumscripție, face parte din Adunarea Populară din 2012. De atunci a fost reales la fiecare scrutin. În ultima legislatură a fost vicepreședinte al AP și a criticat public influența din ultimii ani a lui Ilan Șor asupra Găgăuziei. Tarnavschi și-a procurat în 2024 un apartament de 1 069 024 de lei. Despre sursa banilor pentru locuință, el a spus că a folosit un credit luat pe numele soției și banii din vânzarea vechiului apartament de la Comrat. La acestea s-ar fi adăugat economiile familiei. Alte explicații găsiți în profil.

Pe circumscripția 4 Comrat, unde candidează patru persoane au fost monitorizați Iuri Cara și Ivan Dmitrioglo.

Iuri Cara (32 de ani) candidează independent, însă acum cinci ani a fost participant activ al Centrului Comunitar Anticriză, organizație fondată de Victor Petrov, politician găgăuz plasat ulterior sub sancțiuni naționale și internaționale, inclusiv pentru legăturile lui cu Ilan Șor. Cara spune că nu mai are acum nicio legătură cu acel centru, că în prezent nu este angajat nicăieri, dar o perioadă a prestat servicii de transportare de pasageri pe ruta Moldova-Germania. Iuri Cara a apărut în anul 2021 într-o investigație jurnalistică în care se arăta că firma sa, pe care tocmai o fondase, a fost contractată, fără concurs, de Comitetul Executiv al Găgăuziei, condus atunci de Irina Vlah, să livreze echipament medical. Jurnaliștii au dovedit că cele două aparate ECG livrate de firma lui Cara fuseseră cumpărate de la distribuitorul oficial din Chișinău, cu o sumă mult mai mică decât alocase Comitetul Executiv, și că astfel a fost cheltuită nejustificat suma de 156 000 de lei. Detalii – în profilul integral.

Ivan Dmitrioglo (33 de ani), de pe aceeași circumscripție, reprezentant al Partidului Socialiștilor, candidează pentru al doilea mandat; primul l-a obținut în 2021. Nici atunci, nici acum, Dmitrioglo nu arată în declarația de avere că ar avea vreun imobil, date confirmate la verificarea de către jurnaliști a datelor cadastrale. Pentru Moldova Curată el a confirmat că încă nu are o locuință și trăiește în casa părinților săi. Candidatul lucrează ca administrator la o firmă ce prestează servicii de agrement și a câștigat anul trecut ceva mai mult de 70 000 de lei, sumă insuficientă pentru trai. Solicitat de Moldova Curată, Ivan Dmitrioglo a spus că îl ajută și părinții, care au o gospodărie agricolă. Detalii – în profilul integral.

De pe a cincea circumscripție, Ceadâr-Lunga, dintre cei 5 candidați, au fost monitorizați doi – Nicolai Ivanciuc și Dmitri Chiseev.

Nicolai Ivanciuc (64 de ani) este agronom de profesie, candidează pentru al treilea mandat consecutiv, independent. A fost director la Fabrica de vinuri „Jemciujina” și, din această poziție, a fost implicat într-un scandal în 2013. Atunci, în calitate de director, a semnat un contract de credit cu Unibanc, dar i s-a reproșat că pentru asta ar fi trebuit să fie împuternicit de adunarea coproprietarilor. Cel puțin una dintre coproprietare a declarat că ea nu și-a pus semnătura pe procesul-verbal care îl împuternicea pe director să ia creditul. S-a ajuns până la Curtea Supremă de Justiție și, deși două dintre semnături au fost recunoscute inautentice, actele de contractare a creditului nu au fost anulate. Cât privește activitatea curentă a lui Nicolai Ivanciuc, el declară că a luat în 2023 un împrumut fără dobândă de 1,5 milioane de lei de la o persoană fizică, pe care trebuie să-l restituie până în 2028. Pentru Moldova Curată, Ivanciuc a explicat că s-a împrumutat de la un „partener de afaceri” cu care încă din anii ’90 a activat împreună în vinificație și cu care „se ajutau reciproc”. Alte detalii – în profilul integral.

Dmitri Chiseev (40 de ani), de pe aceeași circumscripție, este jurist, are propriul cabinet de avocatură. Candidează independent. Este unul dintre inițiatorii Platformei civice „111”, lansată la 31 mai 2026, care critica, în vara acestui an, modificările la legislația electorală operate de Chișinău. Acestea schimbau regulile de desfășurare a alegerilor în Găgăuzia – de acum încolo scrutinele în autonomie se vor desfășura în conformitate cu legislația națională, și nu cea regională, cum se întâmpla anterior. Chiseev a afirmat că schimbarea s-ar putea solda cu neadmiterea în masă a candidaților. În august 2026, el a propus Adunării Populare să anuleze data alegerilor stabilită pentru 15 noiembrie 2026, până la retragerea de către Parlament a amendamentelor la Codul Electoral, lucru care însă nu s-a întâmplat. Alte detalii, inclusiv despre averea lui Dmitri Chiseev, găsiți în profilul integral.

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