SPPS are un nou director adjunct. Cu ce avere vine acesta în funcție

Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS) are un nou director adjunct. Maia Sandu a semnat luni, 26 octombrie, decretul prin care l-a numit pe Vadim Șchiopu director al instituției.

Potrivit declarației sale de avere și interese personale din 2025, acesta a primit un salariu brut de 629 294 de lei (52 441 de lei/lunar), iar partenera acestuia, de asemenea, angajată la SPPS, a primit un salariu 204 204 de lei (17 mii de lei). Totodată, din cadrul unui proiect de la SPPS, acesta a primit aproape 37 de mii de lei.

De la Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) Șchiopu a primit pensie de 48 695 de lei și indemnizații de la SPPS de 594 728 de lei.

Partenera acestuia deține două case de locuit de ambele dobândite în 2018 cu 318 976 de lei.

Șchiopu mai are în proprietatea sa două automobile. Un BMWX 1 din 2011, procurat în 2017 cu 50 de mii de lei și un VOLVO XC 60 din 2019, achiziționat în 2025 cu 25 de mii de euro.

Totodată, acesta are un împrumut de la bancă contractat în 2022 de 781 de mii de lei.

Din februarie 2026, Alexandru Harea a fost numit în funcția de director al Serviciului, după ce la mijlocul lunii noiembrie 2025, președinta Maia Sandu a semnat decretele privind eliberarea din funcție a ex-directorului SPPS, Vasile Popa, și a ex-directorului adjunct, Vitalie Lupașcu, în baza cererilor de demisie.

Contactat de ZdG, Vasile Popa a declarat că a semnat cererea de demisie din propria inițiativă și că mai departe se va regăsi „în sânul familiei”.

Soția acestuia, Zinaida Popa, care este și președinta fracțiunii PAS în Consiliul Municipal Chișinău (CMC), a făcut o postare în care s-a referit la această noutate ca drept o „binecuvântare”.

SPPS este un organ de stat cu atribuții speciale în domeniul securității statului, specializat în asigurarea protecției demnitarilor R. Moldova, a demnitarilor străini pe timpul șederii lor în R. Moldova, a membrilor lor de familie, în limitele competențelor legale, precum și în asigurarea pazei sediilor de lucru și a reședințelor acestora.