Ministerul Agriculturii a lansat instrumentul „Capital circulant agricol”, ca sprijin pentru lucrările sezoniere. Care sunt condițiile creditelor pentru fermieri?

Astăzi, 17 aprilie, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a anunțat că fermierii vor putea accesa, prin Programul Facilitatea de Creditare în Agricultură, noua componentă „Capital circulant agricol”, pentru acoperirea cheltuielilor curente necesare desfășurării lucrărilor agricole.

Conform secretarului general al ministerului, Sergiu Gherciu, mecanismul urmează să fie disponibil în două săptămâni în băncile comerciale.

Autoritățile au anunțat următoarele condiții de finanțare: până la 500 de mii de lei per beneficiar, dobândă fixă de 5,1% anual, rambursare până la 5 ani

„Sectorul agricol resimte tot mai mult instabilitatea piețelor internaționale, precum și pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Ministerul Agriculturii caută în continuare soluții pentru a ajuta sectorul agroindustrial, de a efectua lucrările la timp și în condiții mai prielnice. De aceea, pe lângă soluțiile comunicate anterior de Ministerul Agriculturii, astăzi venim cu o nouă soluție – extinderea programului pentru facilitarea creditului în agricultură pentru fermieri, în ceea ce ține de capitalul circulant.

Mai simplu spus, fermierii micro și mici vor putea accesa un credit avantajos pentru capital circulant, cu o dobândă de 5,1%, până la 500 de mii de lei, cu o perioadă de rambursare de până la 5 ani. Cererile vor putea fi depuse de către fermieri la băncile unde deja ei sunt clienți, iar mecanismul urmează să fie disponibil în două săptămâni. În paralel, lucrăm și la alte soluții pentru fermieri. La moment, lucrăm la un instrument care să faciliteze accesul la produse de uz fitosanitar și fertilizanți. Imediat ce vom finaliza acest instrument, vom reveni cu detalii către fermieri”, a declarat secretarul general.