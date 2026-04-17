Barajul de la Costești-Stânca va fi reabilitat mai rapid, susțin autoritățile. Termenul anunțat în decembrie era de doi ani

Lucrările de reabilitare a barajului de la lacul de acumulare Costești-Stînca vor fi finalizate mai rapid decât termenul stabilit inițial, au anunțat reprezentanții Ministerului Mediului. Deși acestea au fost planificate pentru o perioadă de doi ani, „ritmul bun de execuție va permite încheierea lor până la sfârșitul acestui an”, se arată într-un comunicat de presă.

Până în prezent, aproximativ 30% din lucrări au fost deja realizate. Au fost efectuate „intervenții importante pentru siguranța și buna funcționare a barajului”, notează Ministerul Mediului. A fost reabilitat sistemul piezometric, care are rolul de a monitoriza presiunea apei asupra barajului.

De asemenea, au fost realizate lucrări de întreținere și modernizare la evacuatoarele de fund nr. 3 și nr.4, „componente esențiale care ajută la controlul și evacuarea apei atunci când este necesar”.

Totodată, cu ajutorul scafandrilor, a fost verificată întreaga zonă subacvatică a barajului, pentru a fi evaluată starea structurii și pentru a fi identificate din timp eventuale probleme care necesită intervenție.

„Lacul de acumulare Costești-Stînca este un obiectiv de importanță strategică pentru R. Moldova, iar investițiile în astfel de lucrări sunt esențiale pentru siguranța oamenilor, protecția mediului și buna funcționare a infrastructurii hidrotehnice. Prin acest proiect, autoritățile își reconfirmă angajamentul de a investi în obiective strategice și de a interveni acolo unde este necesar, cu responsabilitate și eficiență”, se mai menționează în comunicatul de presă.

Autoritățile au anunțat, în luna decembrie 2025, că barajul Costești–Stînca urmează să fie supus unui proces de reabilitare. Lucrările, în valoare de 32,7 milioane de lei, sunt realizate de Administrația Națională „Apele Moldovei” și au drept scop modernizarea și menținerea în siguranță a acestei construcții hidrotehnice de importanță națională.

Atunci, Ministerul a comunicat că lucrările vor fi realizate pe parcursul a doi ani și fac parte din programul de reabilitare a Nodului Hidrotehnic Costești–Stînca.

Construit între 1974 și 1978, cu o lungime de 3000 de metri și o înălțime de 43 de metri, barajul contribuie la producerea a circa 1,3% din energia consumată în R. Moldova.