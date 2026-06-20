Maximele din termometre vor înregistra pâna la +32°C sâmbătă

În următoarele zile, vremea va fi frumoasă și caldă, anunță Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM). Sâmbătă, 20 iunie, cerul va fi în mare parte senin, temporar cu unele înnorări. În anumite zone ale țării, temperatura maximă va depăși +32 de grade Celsius.

„În cea mai mare parte a intervalului nu se prevăd precipitații semnificative, doar ziua pe 22 iunie, când izolat vor cădea ploi slabe, de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice”, prognozează AMM în weekend.

Vântul va sufla slab până la moderat, din nord-vest. Maxime diurne pe 20 și 21 iunie vor varia între +27..+32°C.

În centrul R. Moldova, cerul va fi variabil, iar temperaturile maxime ziua vor oscila între +29…+30°C.

În sudul țării se prevede vreme mai caldă, cu maxime de până la +32°C.

În nordul republicii, valorile maxime din termometre vor ajunge la +28°C.