SUA vor ridica sancțiunile asupra petrolului rusesc dacă Moscova va semna un acord de pace cu Ucraina, a declarat ministrul american de finanțe, Scott Bessent

Statele Unite vor ridica sancțiunile asupra petrolului rusesc dacă între Moscova și Kiev va fi semnat un acord de pace, a declarat ministrul american de finanțe, Scott Bessent.

„Dacă se va ajunge la o reglementare în cazul Venezuelei, Iranului, precum și între Rusia și Ucraina, pe piețe va putea ajunge mult petrol, pentru care Departamentul de Finanțe va ridica sancțiunile”, a spus Bessent în emisiunea Fox News. Potrivit acestuia, prin această măsură, Statele Unite speră să reducă semnificativ prețurile mondiale la petrol.

În același timp, administrația președintelui Donald Trump a pregătit noi sancțiuni împotriva Rusiei, care vor fi aplicate în cazul eșuării negocierilor de pace, au declarat surse pentru Bloomberg. Noile restricții vor afecta sectorul energetic și vor crește presiunea asupra Moscovei. În special, au fost luate în considerare măsuri împotriva navelor din „flota fantomă”, utilizate pentru transportul petrolului pe mare, și sancțiuni împotriva traderilor care facilitează vânzarea combustibilului rusesc.

În toamna anului trecut, Trump a impus restricții asupra celor două cele mai mari companii petroliere rusești, „Rosneft” și „Lukoil”, după eșuarea unei întâlniri bilaterale între liderii american și rus de la Budapesta, în cadrul căreia ar fi trebuit discutat un acord de pace pentru Ucraina.

În noiembrie 2025, SUA au prezentat un plan de pace pentru Ucraina și l-au agreat cu Kievul și partenerii europeni. La sfârșitul lunii ianuarie și începutul lunii februarie au avut loc primele negocieri trilaterale între Rusia, SUA și Ucraina. Principala chestiune asupra căreia părțile nu au ajuns la un acord rămân teritoriile. Președintele rus Vladimir Putin solicită Kievului cedarea armatei ruse a părții neocupate a Donbasului, în timp ce liderul ucrainean Volodimir Zelenski propune înghețarea acțiunilor militare pe linia frontului.

Conform Financial Times, administrația Trump a cerut Kievului să semneze acordul de pace cu Moscova până în iunie anul acesta, din necesitatea pregătirii pentru alegerile intermediare din SUA, care vor avea loc la sfârșitul toamnei. Zelenski a propus organizarea unui referendum privind acordul de pace cu Rusia, subliniind că 87% dintre ucraineni susțin încheierea rapidă a păcii, dar 85% se opun cedării teritoriilor din est. „Aceasta înseamnă că toți vor pace, dar o pace justă”, a accentuat Zelenski.