Martorul Plahotniuc a refuzat să vină în instanță în dosarul „kuliok”, în care este inculpat Igor Dodon

Deși a declarat anterior că va veni să depună mărturii în dosarul „kuliok”, Vladimir Plahotniuc nu s-a prezentat la ședința din 11 februarie de la Curtea Supremă de Justiție, unde are loc procesul.

Instanța a anunțat că Plahotniuc a refuzat să se prezinte, pentru că mâine, 12 februarie, are ședință în dosarul în care acesta este inculpat. Plahotniuc a spus că se va putea prezenta să depună mărturii mai târziu. Instanța a dispus aducerea lui silită pe 17 februarie.

Vladimir Plahotniuc urma să depună mărturii săptămâna aceasta, atât în dosarul în care este inculpat pe un episod din frauda bancară, cât și în calitate de martor în dosarul „kuliok”, în care este inculpat fostul președinte, socialistul Igor Dodon.

La ședința din 11 februarie nu s-au prezentat nici martorul Vladimir Plahotniuc, nici inculpatul Igor Dodon.

Dosarul „kuliok” are la bază o secvență video de la o întâlnire între Igor Dodon, Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov, în iunie 2019, în care se observă cum Plahotniuc îi propunea lui Dodon o pungă neagră în care se presupune că ar fi fost bani. Potrivit procurorilor, Igor Dodon ar fi primit aproximativ 800 de mii de dolari, care ar fost utilizați pentru întreținerea PSRM.

Săptămâna aceasta, în dosar urma să fie audiat Serghei Iaralov. Acesta, însă, nu a s-a prezentat și nu a fost de găsit, iar procurorii nu știu unde se află. Ei au menționat în ședință că ar putea fi în Statele Unite, dar că în ultimii cinci ani Iaralov nu a traversat oficial frontiera. ZdG a scris anterior că soția lui publică pe rețelele sociale imagini din Boston și că familia Iaralov are proprietăți imobiliare în SUA. Procurorii au spus că nu renunță la martorul Iaralov, el fiind un „martor-cheie”, și că vor încerca să-l găsească.

La ședința din 5 februarie, un alt apropiat al lui Plahotniuc, Vladimir Cebotari, fost vicepreședinte al PDM, a declarat, în calitate de martor în dosarul „kuliok”, că în punga neagră ar fi fost între 500 și 750 de mii de euro sau dolari.

Plahotniuc este așteptat să depună mărturii și în dosarul privind frauda bancară în care este inculpat, în ședința de joi, 12 februarie. Săptămâna aceasta ședințele, de asemenea, s-au desfășurat fără prezența lui Plahotniuc. Totodată, procurorul de caz, Alexandru Cernei, a menționat despre existența unui martor care a fost agent sub acoperire în perioada 2020-2021, cât s-a investigat dosarul la faza de urmărire penală. Având numele de cod „Maria Ursu”, martorul se cunoștea cu inculpatul și știa activitatea acestuia, inclusiv pe cea a companiilor lui, fiind o persoană din anturajul lui Plahotniuc, potrivit procurorului.