Vladimir Cebotari, declarații în calitate de martor în dosarul „Kuliok”. Câți bani ar fi fost în sacoșa neagră?

Sute de mii de dolari sau euro ar fi fost în faimoasa sacoșă neagră din dosarul „Kuliok”. Cel puțin asta a declarat în instanță fostul ministru al Justiției, Vladimir Cebotari, audiat ca martor al acuzării. Ex-vicepreședintele PDM susține că Vladimir Plahotniuc i-a spus câți bani erau în pungă scrie TV8.

Potrivit lui Cebotari, în sacoșă erau 500 sau 750 de mii de dolari sau euro. Fostul membru PDM a evitat însă să spună același lucru și în fața presei, subliniind că judecătorii trebuie să evalueze toate declarațiile și probele.

Sursa citată scrie că în fața magistraților, Cebotari a mai menționat că a participat la mai multe întâlniri între democrați și socialiști, majoritatea desfășurate la sediul PDM, dar și la una organizată într-un restaurant. La discuții ar fi fost prezenți membrii ambelor formațiuni.

Totodată, Cebotari a declarat că Plahotniuc și Iaralov îi informau despre cum decurgeau negocierile și că uneori nu era clar dacă discuțiile aveau loc cu socialiștii sau cu reprezentanți ai Rusiei.

De asemenea, martorul a afirmat că a primit două stickuri cu înregistrări, pe care trebuia să le transmită unor reprezentanți ai misiunilor diplomatice. Spune că nu a verificat conținutul acestora, dar le-ar fi primit direct de la Plahotniuc.

Cebotari în lista persoanelor în privința cărora există probe și informații care sunt asociate cu Vladimir Plahotniuc

În luna august 2025, Vladimir Cebotari, fost ministrul al Justiției din perioada lui Plahotniuc și unul dintre fondatorii Partidului Democrat Modern (PDMM) a fost inclus în lista persoanelor în privința cărora există probe și informații care sunt asociate cu Vladimir Plahotniuc, se arată într-un ordin de directorul Serviciul Informații și Securitate (SIS) și publicat în Monitorul Oficial.

Totodată, în această listă a fost inclusă compania la care Cebotari a fost cofondator, FlyOne, dar și alte persoane: Maria Cebotari, soția lui Cebotari, sora acestuia, Mariana Tabuică, Mircea Maleca, implicat și el în afacerea Fly One, Ina Maleca și Natalia Botnari.



Pe lângă Fly One, în listă au fost incluse și alte câteva companii afiliate acestor persoane: „Sanair Service”, „Logistic INT” SRL, „H Kapitalz”, „BMoney” SRL, „ImpexBusinesscom”, „Bpay” SRL și „Cellixteh” SRL.

Pe 12 august, Cebotari anunța că Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM), anterior Pro Moldova, va participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie.

Anunțul acestora a venit la câteva zile după ce Vladimir Plahotniuc a lansat, prin intermediul avocaților săi, un apel „către toți foștii mei colegi din Guvern și Parlament, foștii și actuali noștri primari, consilieri, funcționari publici, numeroși susținători ai anilor trecuți, către oameni din sectorul public și privat care nu sunt de acord cu abuzurile și nedreptățile care se întâmplă. Haideți să ne unim și să creăm un front puternic, hotărât, profesionist care va răsturna acest guvern incompetent și îl va trimite la groapa de gunoi a istoriei Haideți să refacem echipa noastră care a știut să păstreze stabilitatea și securitatea țării și cetățenilor săi înainte de apariția „vremurilor galbene”, scria pe 6 august pe un cont atribuit lui Plahotniuc, aflat atunci în arest în Grecia.

Igor Dodon și dosarul „Kuliok”

Igor Dodon, președintele R. Moldova în perioada 2016-2020, este vizat în mai multe dosare penale examinate în instanța de judecată. Igor Dodon este singurul președinte al R. Moldova care a ajuns pe banca acuzaților. În 2025, în instanțele de judecată există trei dosare în care Dodon este acuzat de mai multe infracțiuni.

Pe 18 mai 2022, Procuratura Generală a dispus inițierea urmăririi penale în așa numitul dosar „Kuliok”, după ce, în iunie 2019, în spațiul public au fost publicate imagini video în care Igor Dodon, pe atunci președintele țării, primea o pungă neagră de la Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov, în timpul unei discuții dintre cei trei, filmată.

Dodon este învinuit de comiterea infracțiunii de corupere pasivă și organizarea și acceptarea finanțării partidului politic din partea unei organizații criminale, săvârșite pe durata exercitării mandatului său de președinte al Republicii Moldova, în perioada lunii iunie 2019.

Igor Dodon a fost reținut pe 24 mai 2022, după ce procurorii anticorupție au efectuat percheziții timp de mai bine de zece ore, la mai multe locații deținute de Dodon și rudele lui. Dosarul penal a fost trimis în instanța de judecată în octombrie 2022. Dosarul are la bază o secvență video de la o întâlnire dintre Igor Dodon, Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov din iunie 2019, în care se observă cum liderul PDM îi dă lui Dodon o pungă neagră în care se presupune că ar fi fost bani. În acea înregistrare, Igor Dodon îi spune lui Plahotniuc să nu „umble cu culioacele” și să-i transmită punga lui Cornel (se presupune că e vorba despre Corneliu Furculiță, n.r.), pentru că acesta urma să achite anumite salarii. Plahotniuc i-a zis atunci lui Iaralov să-i „dea banii lui Costea” (se presupune că e vorba despre Constantin Botnari, n.r.) ca „să-i transmită lui Cornel”.

Conform informațiilor oferite de procurorii ce instrumentează acest dosar penal, Petru Iarmaliuc și Vitalie Codreanu, Igor Dodon ar fi primit aproximativ 800 de mii de dolari, bani care ar fost utilizați pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere a PSRM.

Dosarul „Kuliok” a fost reluat de la zero la începutul lunii noiembrie 2025 din cauza înlocuirii unui judecător. Până în iunie 2025, dosarul a fost examinat de Ghenadie Eremciuc, Ion Malanciuc şi Stella Bleşceaga, preşedinta completului. Ulterior, Ion Malanciuc a fost desemnat în funcția de judecător la Curtea Constituțională pe un termen de 6 ani, ședințele de judecată fiind puse pe pauză.

Astfel, judecătorul Ion Malanciuc a fost înlocuit cu magistratul Vladislav Gribincea. Pe 25 noiembrie 2025, la CSJ s-a desfășurat prima ședință în dosarul „Kuliok”, în componența noului complet de judecată.

Alte două dosare penale pe numele lui Igor Dodon, comasate, se află în examinare la Judecătoria Chișinău. Într-un dosar, Dodon este inculpat pentru acțiunile sale din perioada anilor 2008-2009, atunci când a deținut funcția de prim-viceprim-ministru, ministru al Economiei și Comerțului.