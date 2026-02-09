Persoană din anturajul lui Plahotniuc, racolată în calitate de agent sub acoperire. Din motive de securitate, procurorul cere examinarea declarațiilor făcute de aceasta la faza de urmărire penală

Cercetarea în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, se află tot mai aproape de final. Procurorul solicită citirea în instanță a unor declarații de la faza de urmărire penală, făcute de ultimul martor din lista acuzării, o persoană din anturajul lui Plahotniuc, racolată în calitate de agent sub acoperire. Totodată, apărarea, care a epuizat lista martorilor, solicită suplinirea acesteia cu nume noi, invocând că doar 18 dintre cei 27 de martori admiși de instanță au depus depoziții. Plahotniuc ar urma să se prezinte în instanță pentru a depune mărturii joi, 12 februarie 2026.

Luni, 9 februarie 2026, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a continuat examinarea dosarului „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, care se află aproape de final. Procesul s-a desfășurat tot în absența inculpatului, care nu s-a prezentat în instanță de pe data de 5 ianuarie 2026, deși instanța a solicitat ca acesta să compară în ședință de judecată pe 5 februarie.



Martorul care a confirmat lucruri „deja cunoscute”

Prin teleconferință a fost audiat și ultimul martor al apărării, Gheorghe Olaru, fost administrator special la Banca de Economii a Moldovei (BEM), actual lichidator al instituției bancare.

Acesta a menționat că, încă din 2005, BEM oferea credite neperformante, însă cele mai mari credite de acest gen au fost oferite în noiembrie 2014, atunci când Guvernul Leancă a garantat cele 9,6 miliarde de lei, oferite sub formă de credite de Banca Națională a Moldovei celor trei bănci devalizate: BEM, Banca Socială și Unibank.

Fiind întrebat ce companii se numără printre „cei mai mari datornici de la BEM”, Grigore Olaru a menționat patru companii care se regăsesc și în sentința de condamnare a lui Ilan Șor. Este vorba despre „Voximar Com”, „Dracard”, „Provolirom” și „Caritas Group”.

În timp ce avocatul Luciar Rogac asusține că declarațiile martorului îl disculpă pe Plahotniuc, acuzatorul Alexandru Cernei spune că martorul „nu prea își amintește informații, iar ceea ce a declarat dumnealui este deja cunoscut”.

Un agent sub acoperire, printre martorii acuzării

Totodată, în ședința de luni, 9 februarie 2026, s-a pus în discuție solicitrarea procurorului de a fi citite declarațiile de la faza de urmărire penală a doi martori, unul dintre care este agent sub acoperire.

Avocații lui Plahotniuc au insistat ca declarațiile celor doi martori să nu fie citite, motivând că „apărarea nu a avut posibilitatea de a adresa întrebări la faza de urmărire penală”, astfel încât nu a existat confruntare, iar proba ar putea fi „unilaterală”.

Acuzatorul a invocat, în cazul unuia dintre martori, Ecaterina Spiț, ex-administratoare a firmei Real Concept Imobil, părăsirea țării încă din 2023.

În cazul celui de-al doilea martor, agentul sub acoperire cu numele de cod Maria Ursu, procurorul a invocat motive de securitate și starea sănătății. Ulterior abia, la întrebările instanței, procurorul a adăugat că martorul nu s-ar afla pe teritoriul R. Moldova.

Instanța a decis citirea declarațiilor martorei Spiț. Cu referire la agentul sub acoperire însă, a concluzionat că nota Serviciului de Informații și Securitate, prin care este explicată imposibilitatea de prezentare a martorului pentru a depune declarații în instanță, „nu este suficient de argumentată”. Astfel, procurorul urmează „să dezvolte argumentele expuse”, dacă insistă în continuare ca depoziițiile agentului sub acoperire de la faza de urmărire penală să fie citite în instanță.

Procurorul a declarat presei că stabilirea identității martorului urmează a fi făcută în ședință închisă.

„A fost sub acoperire în perioada 2020-2021, cât s-a investigat dosarul la faza de urmărire penală. Este un martor care se cunoștea cu inculpatul și cunoștea toată activitatea acestuia, o persoană din anturajul lui. Ar confirma multe circumstanțe care țin de companiile inculpatului”, a declarat Cernei.

Procurorul solicită recuperarea banilor cheltuiți pentru extrădare, iar avocații vor suplinirea listei de martori ai apărării

În aceeași ședință de judecată, procurorul a solicitat anexarea actelor care confirmă cheltuielile de extrădare, în sumă totală de circa 100 de mii. În eventualitatea unei sentințe de condamnare, aceste cheltuieli ar urma să fie acoperite de Vladimir Plahotniuc, a explicat procurorul Alexandru Cernei.

De cealaltă parte, și avocații au venit cu două cereri. Una, pentru suplinirea listei de martori, întrucât, potrivit avocaților, doar 18 dintre cei 27 de martori au depus depoziții, ceilalți fiind de negăsit sau refuzând să depună mărturii.

Totodată, Roga a menționat că are spre înaintare două cereri privind ridicarea excepțiilor de neconstituționalitate.

