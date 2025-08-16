„Unele legături trec dincolo de timp”. Finul lui Plahotniuc repetă apelul nașului său

Andrian Candu, fost președinte al Parlamentului și finul de cununie al ex-liderului democrat Vladimir Plahotniuc, a chemat „foștii colegi din toate partidele” să se unească și să își consolideze forțele. Totodată, el și-a declarat sprijinul pentru Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM), formațiune creată de foști membri ai Partidului Democrat.

Mesajul lui Candu vine după ce Plahotniuc, aflat într-o închisoare din Grecia, le-a cerut la rândul său colegilor să „se unească pentru a răsturna acest guvern incompetent și a-l trimite la groapa de gunoi a istoriei”.

Sâmbătă, 16 august, Andrian Candu a adresat „un gând și un apel” foștilor săi colegi din Pro Moldova, „partid pe care am avut onoarea să îl fondez și să îl conduc la începuturile sale”, redenumit în Partidul Democrat Modern din Moldova, dar format din foști deputați și oameni apropiați de Plahotniuc.

„Unele legături trec dincolo de timp, funcții sau distanțe. Ele fac parte din ceea ce suntem astăzi, la fel ca fiecare proiect construit împreună cu încredere și speranță. Acum, acest proiect politic are un nou nume intră într-o etapă decisivă pentru țară: alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Deși eu nu mai sunt implicat în politică, port respect oamenilor alături de care am muncit și cred că valorile care ne-au unit atunci sunt mai puternice decât diferențele care ne-au despărțit. Fac un apel și către foști colegi din toate partidele și către cei care, chiar dacă au lăsat politica în urmă, împărtășesc aceleași principii: uniți-vă și consolidați forțele pentru binele Republicii Moldova. Urez echipei PDMM mult succes în această competiție electorală. Țara are nevoie de oameni dedicați, curajoși și hotărâți să pună umărul pentru viitorul Moldovei!”, a scris Candu pe Facebook.

Pe 12 august, liderul PDMM și președintele Camerei de Comerț și Industrie Moldova China, Boris Foca, și fostul ministru al Justiției din guvernul PDM, Vladimir Cebotari, au anunțat că formațiunea va participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie.

Anunțul partidului, precum și cel al lui Andrian Candu, vin la câteva zile după ce Vladimir Plahotniuc a lansat, prin intermediul avocaților săi, un apel „către toți foștii mei colegi din Guvern și Parlament, foștii și actuali noștri primari, consilieri, funcționari publici, numeroși susținători ai anilor trecuți, către oameni din sectorul public și privat care nu sunt de acord cu abuzurile și nedreptățile care se întâmplă. Haideți să ne unim și să creăm un front puternic, hotărât, profesionist care va răsturna acest guvern incompetent și îl va trimite la groapa de gunoi a istoriei Haideți să refacem echipa noastră care a știut să păstreze stabilitatea și securitatea țării și cetățenilor săi înainte de apariția „vremurilor galbene”, scria pe 6 august pe un cont atribuit lui Plahotniuc, aflat în arest în Grecia.

Cebotari a fost întrebat dacă Vladimir Plahotniuc va putea deveni membru PDMM, acesta a răspuns că „domnul Plahotniuc are astăzi alte provocări, pe care urmează să le realizeze, pe care urmează să-și prezinte anumite poziții în fața justiției. Pentru a el să revină în politică, are un șir de pași care trebuie să îi parcurgă, astăzi primul pas care trebuie făcut, este să fie readus în R. Moldova”.

Candu – om de afaceri în România. Firme cu venituri de milioane și două foste consiliere – partenere

Andrian Candu, finul lui Plahotniuc și fost partener de business al acestuia, s-a retras din politică în 2021. De atunci, participă la diverse evenimente publice legate de business și, periodic, în spațiul online, publică fotografii de la aceste evenimente, alături de cele cu membrii familiei.

Datele publice arată că Andrian Candu este asociat la două companii fondate în București – „Bizmatters Consulting” și „Meta Soft Innovations”, unde le are în calitate de partenere pe două foste consiliere.

„Bizmatters Consulting” a fost fondată la București în 2021, iar în 2024 a avut o cifră de afaceri de circa 4 milioane de RONI, echivalentul a 16 milioane de lei moldovenești, și un profit de circa jumătate de milion de lei românești (2 milioane de MDL), având, în medie, patru angajați în 2024. Compania declară „activități de consultanță pentru afaceri și management” și are adresa juridică într-un bloc de oficii din sectorul 6 al orașului București. Firma declară și două puncte de lucru temporare la două adrese din sectorul 2. Datele publice consultate de ZdG arată că firma a crescut cel mai mult în 2024, având inclusiv active circulante de circa 14,5 milioane de RONI, echivalentul a circa 56 de milioane de lei moldovenești.

În decembrie 2023, printr-un comunicat de presă, se anunța că firma fondată de Candu, în colaborare cu „Urban Scope” și Asociația Română pentru Smart City, lansau proiectul „Dezvoltarea Studiului de e-ticketing pentru Primăria Municipiului Chișinău”.

În iulie 2022, pe numele lui Andrian Candu a fost pornit un dosar penal pentru îmbogățire ilicită. La trei ani de la anunțul organelor de drept, acest dosar se află în continuare la faza de urmărire penală. Vladislav Roșca, avocatul lui Andrian Candu, a precizat pentru ZdG că speră că dosarul nici nu o să fie trimis în instanță, „fiindcă noi considerăm că nu există infracțiune”. El a spus că nu cunoaște motivul pentru care examinarea durează atât timp, dar, din experiența sa de apărător pe mai multe dosare de îmbogățire ilicită, constată că acestea sunt cercetate mai îndelung, „fiindcă se fac investigații paralele cu ARBI, cu interpelări în străinătate, expertize”.