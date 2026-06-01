Marina Tauber contestă decizia ANI prin care a fost depistată cu 1,5 milioane de lei nejustificați

Fosta deputată Marina Tauber a dat în judecată Autoritatea Națională de Integritate (ANI), după ce a fost depistată cu o avere nejustificată de peste un milion și jumătate de lei. Conform datelor de pe portalul instanțelor de judecată, dosarul a fost înregistrat pe 28 mai, fiind repartizat la Curtea de Apel Centru.

Ex-deputata Marina Tauber, o apropiată a oligarhul fugar Ilan Șor, condamnată de prima instanță la 7 ani și 6 luni de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”, a fost depistată cu o avere nejustificată de peste un milion jumătate de lei.

Conform actului de constatare emis de Autoritatea Națională de Integritate (ANI), Tauber a motivat discrepanța invocând niște donații în valoare de zeci de mii de euro și dolari, obținute în 2023 cu ocazia zilei de naștere, zilei internaționale a femeii și a sărbătorilor de iarnă. Detalii găsiți aici.

Pe 30 septembrie 2025, deputata Marina Tauber a fost condamnată în lipsă la 7 ani și 6 luni de detenție în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”. Aceasta nu a compărut în fața instanței, întrucât se află în Federația Rusă din luna ianuarie 2025. Astfel, instanța a anunțat-o în căutare.