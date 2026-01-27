Marian Lupu susține că nu a primit nicio citație prin care să i se solicite prezența în instanță, în calitate de martor: „Nu am dispărut nicăieri și nu mi-am schimbat adresa de domiciliu”

Fostul președinte al Parlamentului, Marian Lupu, liderul partidului „Mișcarea Respect Moldova”, susține că până în prezent nu a primit nicio citație prin care să i se solicite prezența în instanță, în calitate de martor, în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc.

De asemenea, fostul lider al PD declară că nu a fost informat cu privire la „data și ora vreunei ședințe la care aș fi fost legal citat, nici a celor care ar urma”. Anunțul a fost făcut marți, 27 ianuarie, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

„(…) În ultimele trei luni m-am aflat în R. Moldova, nu am efectuat deplasări peste hotare, am continuat să comunic cu cetățenii, nu am dispărut nicăieri, nu mi-am schimbat adresa de domiciliu, valabilă de 25 de ani, nici numărul de telefon, dețin buletin de identitate și nu am fost declarat apatrid (din unele relatări din presă s-ar putea înțelege, însă, contrariul). La începutul lunii decembrie, am aflat din articolele publicate că figurez pe lista martorilor apărării într-un dosar aflat pe rol, în care este vizat Vlad Plahotniuc. Tot din presă am aflat că, pe data de 26 ianuarie, la ora 09:30, a avut loc o ședință de judecată în acest dosar și că, întrucât nu m-aș fi prezentat, instanța ar fi decis aducerea mea silită.

Precizez cu responsabilitate că, până în prezent, nu am primit nicio citație prin care să mi se solicite prezența în instanță, în calitate de martor. Nu am fost informat cu privire la data și ora vreunei ședințe la care aș fi fost legal citat, nici a celor care ar urma.

Totodată, din materialele publicate de presă reiese că participanților la proces li s-ar fi comunicat faptul că grefiera nu a reușit să ia legătura cu mine și că nu aș fi răspuns solicitărilor. O asemenea afirmație nu corespunde realității și depășește limitele unei simple erori. Nu exclud utilizarea unor date neactualizate, însă chiar și în aceste condiții ar fi existat metode elementare de a mă contacta (…)”, a scris Marian Lupu.

Luni, 26 ianaurie 2026, a continuat examinarea dosarului „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, ajuns la faza de cercetare a probelor apărării. Ședința care a durat circa zece minute s-a desfășurat în lipsa Inculpatului Vladimir Plahotniuc, care a refuzat din nou să fie escortat de la Penitenciarul nr. 13, unde este deținut din 25 septembrie 2025.

Pentru ședința din 26 ianuarie 2026 au fost citați pentru a fi audiați Marian Lupu, fost președinte al Parlamentului, și Emma Tăbîrță, fostă viceguvernatoare a Băncii Naționale a Moldovei. Niciunul însă nu s-a prezentat în instanță, motiv pentru care a fost dispusă aducerea silită a acestora. Astfel, cei doi completează lista martorilor pentru care a fost dispusă aducerea silită în instanță.

De asemenea, deputați Sergiu Sîrbu și Oleg Reidman, care sunt în imposibiliatate de a se prezenta în instanță, urmează a fi înlocuiți cu alți martori propuși de apărare în lista inițială.