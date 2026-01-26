Martorii lui Plahotniuc. Marian Lupu și Emma Tăbîrță vor fi aduși silit în instanță

Fostul președinte al Parlamentului, Marian Lupu, și fosta viceguvernatoare a Băncii Naționale a Moldovei, Emma Tăbîrță, vor fi aduși silit în fața instanței pentru a depune mărturii în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahontiuc. Totodată, foștii deputați Sergiu Sîrbu și Oleg Reidman, aflați în imposibilitate de a depune mărturii, vor fi înlocuiți cu martori din lista propusă inițial de avocați. Deciziile au fost dispuse în ședința de luni, 26 ianuarie 2026, în absența inculpatului Vladimir Plahotniuc.

Luni, 26 ianaurie 2026, a continuat examinarea dosarului „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, ajuns la faza de cercetare a probelor apărării. Ședința care a durat circa zece minute s-a desfășurat în lipsa Inculpatului Vladimir Plahotniuc, care a refuzat din nou să fie escortat de la Penitenciarul nr. 13, unde este deținut din 25 septembrie 2025.

Pentru ședința din 26 ianuarie 2026 au fost citați pentru a fi audiați Marian Lupu, fost președinte al Parlamentului, și Emma Tăbîrță, fostă viceguvernatoare a Băncii Naționale a Moldovei. Niciunul însă nu s-a prezentat în instanță, motiv pentru care a fost dispusă aducerea silită a acestora. Astfel, cei doi completează lista martorilor pentru care a fost dispusă aducerea silită în instanță.

De asemenea, deputați Sergiu Sîrbu și Oleg Reidman, care sunt în imposibiliatate de a se prezenta în instanță, urmează a fi înlocuiți cu alți martori propuși de apărare în lista inițială.

Instanța a acceptat audierea a 27 de martori dintre cei 164 propuși de Plahotniuc

Instanța a acceptat 27 de martori dintre cei 164 propuși de apărare în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc. Printre aceștia, mai mulți învinuiți pentru implicare în furtul miliardului.

Printre martorii apărării, se numără fostul guvernator al Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Dorin Drăguțanu; foștii viceguvernatori al BNM, Ion Sturzu și Emma Tăbîrță; fostul administratori ai Băncii de Economii, Ion Ropot și Grigore Olaru; fostul administrator special al Unibank, Grate Ruslan; fostul administrator special al Băncii Sociale, Sergiu Berghie; fostul președinte al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, Artur Gherman; fostul premier Iurie Leancă; fostul vicepreședinte al Parlamentului Andrian Candu; fostul ministru al Finanțelor, Anatolie Arapu; fostul președinte al Parlamentului, Marian Lupu; fostul vicepreședinte al Parlamentului, Sergiu Sîrbu; foștii deputați Oleg Reidman și Veaceslva Ioniță; fostul președinte al BEM, Ivan Crivceanschii; fostul președinte al Consiliului de Administrare al BEM, Victor Bodiu; fostul președinte al consiliului de administrare al Băncii Sociale, Sergiu Albot; fostul președintele al consiliului de administrare al Unibank, Viorel Melnic; fostul președinte al comitetului de conducere al Victoriabank,Natalia Politov-Cangaș; fostul director de filială la VictoriaBank, Ghenadie Lupu; Vladimir Andronachi; Olga Bondarciuc; Denis Ulanov; Olga Dnistrean; Angel Agachi și Alina Deleanu.