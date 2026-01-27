FOTO Vremea extremă se menține și în următoarele zile. Temperaturile vor coborî până la minus 12 grade Celsius

În zilele următoare, vremea va rămâne nefavorabilă. Potrivit datelor publicate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS), în nordul țării temperaturile minime vor coborî până la minus 12 grade Celsius, favorizând astfel formarea poleiului și ghețușului.

La Chișinău, miercuri sunt prognozate temperaturi maxime de până la 5 grade Celsius și minime de aproximativ un grad. În nordul țării se vor înregistra maxime de până la 5 grade Celsius și minime de până la -2 grade Celsius, iar în sud valorile termice vor ajunge la maxime de circa 7 grade Celsius și minime de până la 3 grade Celsius.

Sfârșitul săptămânii va aduce o răcire accentuată, cu temperaturi minime ce vor atinge -12 grade Celsius. Sâmbătă, în capitală, maximele nu vor depăși 3 grade Celsius, iar minimele vor coborî până la -7 grade Celsius. În nordul țării sunt așteptate minime de până la -10 grade Celsius, în timp ce în sud se vor înregistra minime de aproximativ -5 grade Celsius.

Duminică, în centrul țării, temperaturile maxime vor fi de aproximativ -2 grade Celsius, iar minimele vor ajunge până la -9 grade Celsius. În nordul țării se prognozează minime de până la -12 grade Celsius, iar în raioanele de sud minime de până la -7 grade Celsius.

Sursa: captură foto meteo.md

Potrivit prognozei meteo pentru data de 27 ianuarie 2026, sunt așteptate condiții favorabile formării poleiului și ghețușului pe carosabil, trotuare și alte suprafețe expuse, ca urmare a variațiilor de temperatură și a precipitațiilor. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) avertizează populația asupra riscului crescut de accidente rutiere și de traumatisme provocate de alunecări.

Pentru prevenirea incidentelor, salvatorii vin cu următoarele recomandări:

Pentru pietoni:

Evitați deplasările care nu sunt strict necesare în condiții de polei;

Optați pentru încălțăminte cu talpă antiderapantă;

Deplasați-vă cu prudență, cu pași mici, și evitați suprafețele alunecoase;

Traversarea străzilor trebuie efectuată exclusiv prin locurile special amenajate.

Pentru conducătorii auto: