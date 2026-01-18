„Maladieț, Moldova!” Paula Seling explică momentul de la Finala Națională Eurovision Moldova 2026 și își cere scuze după reacțiile din mediul online

Paula Seling, membră a juriului internațional la Finala Națională Eurovision Moldova 2026, a venit cu scuze publice pe Facebook după ce a folosit expresia „Maladieț, Moldova” pe scenă, provocând nemulțumirea unor spectatori și internauți. Artista a explicat de unde a venit inițiativa „neinspirată”, scrie ZdGust.md.

La Finala Națională Eurovision Moldova 2026, Paula Seling, membră a juriului internațional, a urcat pe scenă și a felicitat publicul cu un „Maladieț, Moldova!”, echivalentul rusesc al expresiei „Bravo, Moldova”.

Momentul nu a fost trecut cu vederea de internauți, care au criticat alegerea limbii. Printre reacțiile proeminente s-a numărat cea a lui Daniel Voda, fost comunicator al Guvernului Republicii Moldova, care a scris:

„Paula Seling, bună seara! Am auzit un «Молодец» ieșit pe gura dumneavoastră în direct la televiziunea publică. Unii oameni din Moldova au înțeles mesajul. Doar că ne-ați luat prin surprindere cu limba folosită. Moldova nu are nevoie de traducere ca să fie felicitată. Pentru claritate: limba oficială a Republicii Moldova este româna”.

Reacțiile online au readus în discuție sensibilitățile legate de limba oficială a R. Moldova, româna, în contextul unor evenimente internaționale de amploare.

Artista a explicat de unde a venit inițiativa „neinspirată”

„Am reușit să aduc un moment total neintenționat în fața fraților mei din Republica Moldova. Încercând să fiu drăguță și simpatică, am folosit un cuvânt care habar nu aveam că este în limba rusă fără să știu că va crea supărare. Aflând că e în rusă, am înțeles de ce”, a explicat artista.

Paula Seling a subliniat că intenția sa nu a fost politică și nici nu a urmărit să jignească pe cineva: „Pur și simplu a fost o situație de om care nu cunoaște foarte bine cuvintele folosite în jargonul stradal. Petrecând mult timp în diferite cercuri din Republica Moldova și lucrând cu mulți muzicieni, am auzit acest cuvânt folosit ca semn de apreciere și l-am preluat, crezând că este ceva drăguț. Da, am greșit și nu m-am gândit nicio secundă la conotațiile pe care le poate avea această expresie.”

Artista și-a cerut scuze public celor care s-au simțit ofensati și organizatorilor show-ului: „Nimeni nu e perfect. Unde dai și unde crapă, se mai întâmplă. Îmi cer scuze celor pe care i-am supărat cu încercarea mea de a mulțumi publicului din R. Moldova și organizatorilor acestui show extraordinar. Felicit din toată inima întreaga echipă, publicul și concurenții; am fost onorată să fac parte din acest eveniment grandios.”

15 membri ai juriului național, 5 membri ai juriului internațional, dar și telespectatorii au decis că la Viena, cu Viva, Moldova, va pleca Satoshi.

Șaisprezece piese au concurat în Finala Națională Eurovision 2026. Participanții au fost selectați, pe 16 decembrie, în urma audițiilor live, organizate în cadrul Selecției Naționale Eurovision 2026.