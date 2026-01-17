Finala Națională Eurovision 2026. Satoshi pleacă la Viena cu „Viva, Moldova”

Cine va reprezenta R. Moldova la Eurovision Song Contest de la Viena? 15 membri ai juriului național, 5 membri ai juriului internațional, dar și telespectatorii au decis că la Viena, cu Viva, Moldova, va pleca Satoshi.

Șaisprezece piese au concurat în Finala Națională Eurovision 2026. Participanții au fost selectați, pe 16 decembrie, în urma audițiilor live, organizate în cadrul Selecției Naționale Eurovision 2026.

La audiții au fost înscriși 37 de participanți, dintre care 34 au evoluat pe scenă, ceilalți trei nefiind prezenți la audiții.

„Audițiile live ne-au ajutat să vedem cine este cu adevărat pregătit pentru scena mare. Am ținut cont nu doar de voce, ci și de carismă, prezență scenică și felul în care artiștii pot comunica cu publicul. Inițial, intenționam să alegem 10 participanți, însă am decis să mergem mai departe cu 16 finaliști, pentru că am simțit potențial la mai mulți artiști și ne-am dorit să le oferim șansa de a urca pe scena de la Arena în Finala Națională din 17 ianuarie”, a menționat Serghei Orlov, producător muzical al selecției naționale, citat de eurovision.md.

Cei 16 concurenți care au evoluat în această seară la Chișinău Arena sunt:

R. Moldova participă la Eurovision Song Contest din anul 2005. Cel mai bun rezultat a fost în 2017, atunci când trupa „SunStroke Project” s-a clasat pe locul 3 cu piesa „Hey Mamma”.