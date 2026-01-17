Ajun de Bobotează. Poliția de Frontieră atenționează

În ajunul sărbătorii creștine Boboteaza, pe stil vechi, Poliția de Frontieră reamintește cetățenilor că, scăldatul în râurile Prut și Nistru este interzis, cu excepția zonelor de recreere aferente bazinelor acvatice destinate odihnei și scăldatului.

Potrivit Poliției de Frontieră, acest lucru va contribui la securitatea frontierei de stat: râurile Prut și Nistrul aflându-se în zona de frontieră, supusă unui regim special de protecție. Totodată, ar putea fi prevenite incidentele periculoase, or, râurile au curenți puternici și condiții imprevizibile, în special iarna. Nu în ultimul rând, interzicerea scăldatului ar contribui la protejarea vieții, pentru că temperaturile scăzute și apa rece pot pune în pericol sănătatea și viața participanților.

Poliția de Frontieră le recomandă cetățenilor: