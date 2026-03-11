Maia Sandu, discurs în plenul Parlamentului de la Vilnius: „Extinderea Uniunii Europene nu poate aștepta. Într-o lume atât de instabilă, a lăsa națiunile democratice în zone gri este un risc pe care Europa nu și-l poate permite”

Președinta Maia Sandu, care efectuează o vizită oficială la Vilnius, a susținut un discurs în plenul Parlamentului Lituaniei, în cadrul unei sesiuni solemne, cu ocazia celei de-a 36-a aniversări a restabilirii independenței Lituaniei față de Uniunea Sovietică, proclamată pe 11 martie 1990. Șefa statului a declarat că „extinderea Uniunii Europene nu poate aștepta. Într-o lume atât de instabilă, a lăsa națiunile democratice în zone gri este un risc pe care Europa nu și-l poate permite. Puterea Europei stă în unitatea ei — țări mici și mari, la est și la vest, împreună”.

Redăm mai jos o parte din discursul președintei Maia Sandu:

„(…) Acum 36 de ani, la 11 martie 1990, Lituania a devenit liberă — fiind prima care s-a desprins din strânsoarea Moscovei și un model pentru fiecare popor care a îndrăznit să creadă că ceea ce a fost luat prin forță poate fi recâștigat prin voință. Acela a fost un act de un curaj imens. Kremlinul l-a numit ilegal. Uniunea Sovietică a impus o blocadă economică. Lumea privea, nesigură. Iar dumneavoastră ați rămas pe poziții.

Astăzi mă aflu în fața dumneavoastră nu doar pentru a marca această aniversare, ci și pentru a aduce ceva — un document din arhiva noastră națională. O rezoluție adoptată la 31 mai 1990 — la optzeci de zile după declarația dumneavoastră — prin care era recunoscută independența restabilită a Republicii Lituania. Sunt mândră să spun că Moldova a fost prima din lume care v-a recunoscut independența. Și vreau să mă opresc o clipă asupra acestui fapt, pentru că am impresia că nu a fost întotdeauna pe deplin înțeles — nici măcar de către noi. Moldova, în mai 1990, nu era un stat suveran. Făceam parte din Uniunea Sovietică. Nu aveam armată, nu aveam statut internațional, nu aveam nicio protecție dacă Moscova ar fi decis să ne pedepsească pentru îndrăzneala noastră. Și totuși, legislativul nostru a privit la ceea ce ați făcut și a spus: este corect, suntem alături de voi.

A fost propriul nostru mic act de curaj. Un gest de solidaritate făcut înainte ca noi înșine să fim liberi. Iar astăzi, 36 de ani mai târziu, vin în fața dumneavoastră pentru a spune: spiritul acelui gest dăinuie. Acea solidaritate s-a născut dintr-o înțelegere comună a ceea ce istoria ne-a hărăzit amândurora. Pactul Molotov–Ribbentrop din 1939 — un acord secret semnat între două puteri totalitare peste capul altor națiuni — a pecetluit soarta Lituaniei și a Moldovei deopotrivă. Țara dumneavoastră a fost ocupată. A mea a fost împărțită, absorbită, redenumită și supusă unui proiect de suprimare colonială. Nu am fost consultați. Nu am fost avertizați. Pur și simplu ne-am trezit într-un imperiu pe care nu îl aleseserăm niciodată (...).

(…) Acum 36 de ani, Lituania a făcut alegerea de a aparține familiei națiunilor libere ale Europei. A fost nevoie de ani de eforturi uriașe, de solidaritatea țărilor baltice vecine și de sprijinul ferm al partenerilor dumneavoastră nordici și europeni până când ați aderat la UE și NATO în 2004. Și uitați-vă ce ați construit. Prosperitatea, libertățile, instituțiile. Lituania este astăzi una dintre cele mai dinamice economii din regiune — o țară care a trecut de la statutul de republică ocupată la cel de membru deplin al Europei într-o singură generație. Este o realizare a voinței politice, a efortului susținut și a solidarității europene. Este o sursă de inspirație pentru noi.

Și Moldova și-a făcut alegerea. În 2024, cetățenii noștri au votat într-un referendum — sub presiune rusească enormă, cu teama războiului, cu interferențe electorale fără precedent — și au spus da Europei. Majoritatea reală în sprijinul aderării la UE în Moldova este mai mare decât arată rezultatul; adversarii noștri au muncit din greu pentru a o reduce.

Dragi prieteni,

Moldova își face temele. Am eliminat dependența de gazul rusesc, trecând de la 100% la 0% în doar trei ani. Reformăm sistemul judiciar. Luptăm împotriva corupției. Aliniem fiecare domeniu al vieții publice la standardele UE. Rapoartele Comisiei Europene au recunoscut acest lucru. Ni se spune că suntem cel mai bun elev din clasă. Și de aceea, iată apelul meu — rostit deschis, în acest Parlament, în această zi aniversară: Nu cerem mai mult decât șansa pe care ați avut-o dumneavoastră. Nu cerem mai mult decât sprijinul pe care l-ați primit — inclusiv de la vecinii dumneavoastră nordici, care au fost alături de dumneavoastră când a contat. Poate că ați avut mai mult timp. Și erau timpuri de pace.

În acele zile noi nu am avut norocul să avem lideri care să ne arate drumul spre UE. Așa că recuperăm acum. Dar asta înseamnă să lucrăm în condiții de război, supuși destabilizării active, într-un moment în care lumea este mai instabilă ca oricând în ultimele decenii. Înseamnă să alergăm contra cronometru. Moldova va fi mai sigură în interiorul Uniunii Europene. Iar UE va fi mai puternică cu Moldova în interiorul ei. O Moldovă democratică și stabilă ancorează o parte vitală din punct de vedere strategic a flancului estic al acestui continent. Frontiera noastră de 1.200 de kilometri cu Ucraina nu trebuie să fie o vulnerabilitate — în mâinile unui partener european de încredere, este un avantaj.

O Europă de Est stabilă și integrată nu înseamnă doar securitatea de astăzi; este fundamentul păcii de mâine. De aceea, extinderea Uniunii Europene nu poate aștepta. Într-o lume atât de instabilă, a lăsa națiunile democratice în zone gri este un risc pe care Europa nu și-l poate permite. Puterea Europei stă în unitatea ei — țări mici și mari, la est și la vest, împreună. Și aici vocea Lituaniei are greutate. Lituania a fost unul dintre cei mai puternici susținători ai Moldovei. Simțim asta. Vă suntem recunoscători. Și contăm pe vocea dumneavoastră în continuare — la Bruxelles, în Consiliul European, în fiecare încăpere în care se discută viitorul nostru — pentru a menține procesul credibil, standardele ridicate și ușa deschisă pentru cei care și-au câștigat cu adevărat locul.

Stimați membri ai Parlamentului, În mai 1990, parlamentul unei țări care nu era încă liberă s-a uitat la ceea ce ați făcut și a spus: vă vedem, vă suntem alături, libertatea voastră este legitimă. Acum Moldova este cea care își caută locul în familia națiunilor europene libere — cu aceeași convingere, aceeași încăpățânare, același refuz de a accepta că locul nostru poate fi oriunde altundeva decât în Uniunea Europeană. Ne-ați oferit un exemplu în 1990. Vă rog, ajutați-ne să îl urmăm acum. Ačiū. Vă mulțumesc”, a spus Maia Sandu în discursul său.

În perioada 10–11 martie 2026, Maia Sandu efectuează o vizită oficială la Vilnius, la invitația președintelui Republicii Lituania, Gitanas Nausėda. Conform administrației prezidențiale de la Chișinău, vizita are loc cu ocazia celei de-a 36-a aniversări a restabilirii independenței Lituaniei față de Uniunea Sovietică, proclamată pe 11 martie 1990 — un act pe care R. Moldova a fost prima țară care l-a recunoscut. Șefa statului a susținut un discurs în plenul Parlamentului de la Vilnius, în cadrul unei sesiuni solemne.

Agenda vizitei cuprinde întrevederi cu omologul lituanian, cu prim-ministra Inga Ruginienė și cu președintele Parlamentului, Juozas Olekas. Discuțiile vizează parcursul european al R. Moldova, consolidarea securității și rezilienței în regiune, sprijinul continuu pentru Ucraina, precum și cooperarea bilaterală, inclusiv oportunitățile de investiții pentru companii lituaniene în țara noastră.