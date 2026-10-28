Maia Sandu convoacă Consiliul Național de Securitate după atacul cibernetic de amploare. Șefa statului a participat alături de alți președinți la o reuniune virtuală privind inteligența artificială

Președinta Maia Sandu a convocat pentru zilele următoare o ședință a Consiliului Național de Securitate (CNS), în cadrul căreia va fi evaluat un atac cibernetic de amploare cu care se confruntă în prezent R. Moldova și vor fi examinate măsurile de răspuns. Potrivit Președinției, atacul ar fi fost facilitat, cel mai probabil, de inteligența artificială (AI).

Anunțul a fost făcut miercuri, 28 octombrie, după ce șefa statului a participat la o reuniune virtuală la nivel înalt dedicată controlului celor mai avansate modele de inteligență artificială existente.

La reuniune au participat peste 30 de șefi de stat și de guvern, precum și miniștri de resort. Discuțiile s-au concentrat pe riscurile generate de dezvoltarea rapidă a modelelor avansate de AI și pe necesitatea cooperării internaționale pentru asigurarea siguranței acestora.

Conform Președinției, Maia Sandu a subliniat importanța cooperării dintre state pentru a asigura accesul la instrumente și expertiză în domeniul apărării cibernetice, în contextul atacurilor facilitate de inteligența artificială.

Reuniunea a fost convocată de președintele Finlandei, Alexander Stubb, și prim-ministrul Norvegiei, Jonas Gahr Støre. Luna trecută, în marja Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU), cei doi oficiali au lansat Apelul pentru controlul modelelor de inteligență artificială de frontieră.

Apelul pornește de la constatarea că cele mai avansate modele evoluează foarte rapid și pot genera riscuri grave pentru securitatea națională și internațională dacă nu sunt reglementate.

„Documentul cere ca inteligența artificială să rămână sub direcția, supravegherea și controlul uman, ca cele mai avansate modele să fie testate înainte de lansare și evaluate independent, iar statele să convină asupra unor standarde comune de siguranță.”

Potrivit instituției, R. Moldova s-a numărat printre primii semnatari ai apelului, la care au aderat până în prezent peste 30 de state și Comisia Europeană.

În cadrul reuniunii, participanții au discutat despre domeniile în care cooperarea internațională pentru controlul și supravegherea modelelor avansate de AI este cea mai urgentă, despre mecanismele prin care poate fi asigurată siguranța acestora și despre elaborarea unui cadru comun de principii pentru guvernanța inteligenței artificiale.