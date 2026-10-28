Nicoleta Colomeeț anunță că se retrage de la conducerea AGE „din propria inițiativă”, dar rămâne alături de echipă: „Incidentul cibernetic este grav, iar impactul său continuă să fie analizat”

Nicoleta Colomeeț anunță miercuri, 28 octombrie, că-și încheie mandatul de directoare a Agenției de Guvernare Electronică (AGE) „din propria inițiativă și cu sentimentul de responsabilitate”. Totodată, aceasta menționează că va rămâne alături de echipă și va contribui în continuare la misiunea pe care a început-o.

Într-un mesaj pe pagina sa de Facebook, Colomeeț scrie că incidentul cibernetic este grav, iar impactul său continuă să fie analizat.

„Securitatea infrastructurii digitale și protecția datelor oamenilor trebuie să fie priorități absolute. Echipa AGE lucrează neîntrerupt, împreună cu instituțiile partenere și specialiștii implicați, pentru remedierea vulnerabilităților și restabilirea funcționării sigure a serviciilor (…).

Când am preluat conducerea AGE, în noiembrie 2024, mi-am asumat o misiune clară: să dezvoltăm servicii digitale care simplifică viața oamenilor și, în același timp, să transformăm AGE într-o instituție capabilă să susțină această dezvoltare pe termen lung. Am găsit o instituție cu un mandat complex, cu peste 30 de sisteme și 200 de servicii în gestiune, dar cu resurse umane și capacități instituționale insuficiente pentru complexitatea responsabilităților sale.

Am început o reformă structurală, pornind de la o analiză funcțională și de la necesitatea de a construi o instituție organizată în jurul produselor digitale, tehnologiei, operațiunilor și securității. Am propus și promovat o nouă structură organizațională, cu funcții esențiale precum QA, DevOps, verificări interne de securitate, management de produs, operațiuni și suport. Am consolidat funcțiile de guvernanță, planificare strategică, parteneriate și gestiunea a datelor.

Am semnalat constant că mandatul AGE trebuie susținut de oameni, competențe și resurse pe măsură. Analiza funcțională recomanda o echipă de cel puțin 140 de persoane. Am reușit să aprobăm o structură de 108 posturi, astăzi instituția funcționează cu 74 de oameni. Este o reformă începută, care trebuie continuată și susținută cu resursele necesare.

În paralel, am continuat să dezvoltăm serviciile digitale ale statului. Am dus mai departe EVO, am lansat portofelul de identitate digitală, am dezvoltat portalul guvernamental unic al serviciilor publice și am pus bazele unor instrumente și standarde care fac serviciile statului mai simple și mai accesibile. În acești aproape doi ani, numărul serviciilor publice digitale s-a dublat (…). Vă mulțumesc pentru încredere, pentru curajul de a schimba lucrurile și pentru tot ce am construit împreună. Știu cât de mult vă pasă de această instituție și de oamenii pentru care lucrăm. Cred în continuare că R. Moldova poate avea servicii publice digitale simple, accesibile și, cel mai important, sigure. Cred în potențialul echipei AGE și în capacitatea ei de a duce mai departe reformele începute”, afirmă Nicoleta Colomeeț.

În ședința Guvernului din 28 octombrie, prim-ministrul Vasile Tofan a anunțat că Nicoleta Colomeeț, directoarea AGE, se retrage din funcție, în urma ultimului incident de securitate în care aproape un milion de IDNP-uri au fost vizate în tentative de extragere a datelor cu caracter personal.

Interimatul funcției urmează să fie asigurat de către Artiom Cociu, care a fost consilier pentru managementul proiectelor al fostului premier Dorin Recean.

„Vom face anumite schimbări. Am convenit cu doamna Nicoleta Colomeeț, directoarea AGE, ca dumneaei să se retragă din funcție și temporar, ca interimat, va fi numit Artiom Cociu ca și director la AGE. Îi sunt recunoscător doamnei Colomeeț pentru tot ce a făcut în popularizarea serviciilor electronice. Cred că servicii ca EVO sau MCabinet sunt exact tipul de servicii care popularizează serviciile electronice (…)”, a precizat Tofan.

Nicoleta Colomeeț a deținut funcția de directoare a AGE începând cu 14 noiembrie 2024. Este expertă în dezvoltare și promovare de produse, certificată în transformare digitală, marketing de produs și brand. Potrivit AGE, Colomeeț a contribuit la lansarea și promovarea produselor digitale precum EVO și MIA Plăți Instant.

Anterior, AGE a anunțat că datele aferente a circa 750 de mii de IDNP-uri printre care date de identificare, statutul de asigurat, informații financiare, inclusiv IBAN-ul, au fost extrase în urma atacului cibernetic din 19 – 23 octombrie, care a vizat mai multe servicii publice digitale.

Potrivit estimărilor preliminare, au fost extrase neautorizat seturi de date aferente circa 750 000 de IDNP-uri. Informațiile vizate includ date de identificare (nume, prenume, data și locul nașterii), date despre membri ai familiei de gradul 1, statutul de asigurat, medic de familie, prestații sociale, pensii, dizabilitate, permisul de conducere, fotografie, vehicule și companii deținute sau administrate, precum și informații financiare, inclusiv IBAN, datorii fiscale și istoric plăți MPay.