Mai multe instituții de învățământ din țară au primit microbuze noi în valoare de peste 24 de milioane de lei, cheltuielile fiind acoperite din bugetul de stat

Un lot de 23 de autobuze școlare a fost repartizat pe 19 decembrie mai multor instituții de învățământ din raioanele Briceni, Cahul, Călărași, Căușeni, Cimișlia, Dondușeni, Drochia, Fălești, Florești, Hîncești, Ialoveni, Soroca și Strășeni. Dintre acestea 21 de unități de transport vor fi distribuite instituțiilor de învățământ general, iar alte două vor ajunge în dotarea unor școli sportive, comunică Ministerul Educației și Cercetării (MEC).

Mijloacele de transport au fost achiziționate de MEC și vor asigura transportul pentru aproximativ 700 de elevi. Autobuzele au câte 17 locuri, respectă standardele europene și sunt dotate cu sistem electronic de control al stabilității, sistem de aer condiționat, precum și cu treaptă specială pentru urcarea și coborârea copiilor.

„Fiecare copil trebuie să aibă șansa de a ajunge la școală în condiții sigure și decente, indiferent de localitatea în care trăiește. Aceste autobuze sunt o investiție directă în acces egal la educație de calitate și în siguranța elevilor noștri”, a declarat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, prezent la evenimentul de transmitere a autobuzelor.

Unitățile de transport școlar vor fi utilizate pentru transportul elevilor către școlile din localitățile vecine, dar și pentru facilitarea participării acestora la activități extrașcolare, precum spectacole, excursii sau alte evenimente educative. Valoarea totală a achiziției este de 24.373.440 lei, cheltuielile fiind acoperite din bugetul de stat.

Instituțiile beneficiare au fost selectate în baza mai mulți indicatori obiectivi. Au fost luate în considerare distanța parcursă de elevi până la cea mai apropiată instituție de învățământ, dar și modalitatea de deplasare a copiilor către școală (transport arendat, transport public etc.).

De asemenea, s-a ținut cont de datele privind reorganizarea rețelei școlare în perioada 2024–2025, inclusiv numărul de instituții reorganizate sau lichidate per raion/municipiu, numărul de copii proveniți din instituțiile închise, numărul elevilor de gimnaziu care necesită transportare zilnică, precum și numărul de unități de transport distribuite în anii 2024–2025.

Pentru 2026 MEC planifică achiziționarea a altor 50 unități de transport școlar.