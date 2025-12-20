Legea cu privire la medicamente, recunoscută drept constituțională. Fabricarea, importul și comercializarea medicamentelor care conțin steroizi anabolizanți și androgeni rămân restricționate

Curtea Constituțională a R. Moldova a recunoscut drept constituțională legea cu privire la medicamente, care prevede restricționarea fabricării, importului, distribuirii și comercializării medicamentelor care conțin steroizi anabolizanți și androgeni. Hotărârea a fost pronunțată pe 19 decembrie, în urma examinării unei excepții de neconstituționalitate ridicate de compania SRL „Balkan Pharmaceuticals”.

Potrivit hotărârii, Curtea Constituțională a respins sesizarea privind neconstituționalitatea articolului 19 din Legea nr. 1409 din 1997 cu privire la medicamente, ridicată de avocatul Adrian Grosu în interesele companiei respective.

„Curtea Constituțională hotărăște, se respinge sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a art.19 din Legea nr. 1409 din 1997, cu privire la medicamente, ridicată de avocatul Adrian Grosu, în interesele SRL „Balkan Pharmaceuticals”; se recunoaște contituțional art.19 din Legea nr. 1409 din 1997, cu privire la medicamente. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al R. Moldova”, potrivit deciziei Curții în ședința din 19 decembrie 2025.

Potrivit legislației în vigoare, art. 19 din Legea cu privire la medicamente (introdus prin Legea nr. 408 din 21 decembrie 2023, în vigoare din 12 ianuarie 2024) interzice importul, fabricarea, distribuirea, comercializarea, prescrierea şi eliberarea medicamentelor care conțin steroizi anabolizanți şi androgeni, cu excepția medicamentelor cu denumiri comune internaționale, ale căror nomenclatură şi cantitate se aprobă anual de către Ministerul Sănătății şi care sunt achiziționate prin procedura de licitație publică.