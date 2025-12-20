R. Moldova și Uniunea Europeană: principalele realizări care au marcat anul 2025

Anul 2025 a fost unul important pentru apropierea R. Moldova de Uniunea Europeană, marcat de pași concreți în domeniul economic, financiar, digital și legislativ privind procedurile și reformele necesare de implementat pentru aderare, potrivit unui comunicat al Delegației UE în R. Moldova.

Din martie până în decembrie 2025, în relația UE-Moldova s-au luat decizii importante, s-au adoptat ratificări și acorduri care și-au făcut resimțit rezultatul în toate sferele vieții cetățenilor.

Planului de Creștere al UE pentru Moldova

Un moment-cheie a fost adoptarea și semnarea, în martie 2025, a Planului de Creștere al UE pentru Moldova, în valoare de 1,9 miliarde de euro. Planul de Creștere reprezintă un cadru strategic care combină reforme, investiții și sprijin financiar pentru accelerarea alinierii economice a Moldovei la standardele UE. Acesta vizează:

crearea de întreprinderi și locuri de muncă noi;

dublarea salariilor;

acordarea de subvenții pentru agricultură și energie;

construcția de spitale;

extinderea locurilor în grădinițe;

modernizarea drumurilor și podurilor de legătură cu Uniunea Europeană;

conectarea Republicii Moldova la rețeaua electrică europeană.

Totodată, compensațiile pentru energie acordate cetățenilor în sezonul rece 2024–2025 au fost acoperite din Planul de Creștere al UE pentru R. Moldova.

Primul Summit UE–Republica Moldova

Un alt moment istoric a avut loc pe 4 iulie 2025, când la Chișinău s-a desfășurat primul Summit UE–Republica Moldova. Evenimentul a reafirmat sprijinul Uniunii Europene pentru parcursul european al țării și a reunit lideri europeni și oficiali de rang înalt ai Republicii Moldova. La Summit au participat Președintele Consiliului European, António Costa, Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, Președintele Parlamentului, Igor Grosu, și Prim-ministrul Dorin Recean. Summitul a marcat un moment de referință în relațiile bilaterale UE–Republica Moldova.

Aderarea la Zona Unică de Plăți în Euro

În plan financiar, Republica Moldova a aderat oficial la SEPA (Zona Unică de Plăți în Euro) la 6 octombrie 2025, ceea ce permite plăți în euro mai rapide, mai ieftine și mai transparente între Moldova și statele membre ale UE. Potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei, în prima lună de la aderare, cetățenii Moldovei au economisit circa 1,4 milioane de euro la transferurile bănești.

Roaming la tarife ca acasă

Tot în 2025, Consiliul Uniunii Europene a adoptat, la 25 iulie, decizia privind includerea Republicii Moldova în regimul „Roam like at Home”/Roaming la tarife ca acasă. Măsura va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026, când cetățenii moldoveni vor putea utiliza serviciile de telefonie și internet mobil în Uniunea Europeană la tarife naționale, un pas important spre integrarea în Piața Unică Digitală a UE.

Finalizarea procesului de screening

Pe dimensiunea procesului de aderare, Republica Moldova a finalizat în septembrie 2025 procesul de screening pentru negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Evaluarea legislației naționale în raport cu acquis-ul comunitar pentru toate capitolele a deschis calea către lansarea negocierilor propriu-zise și avansarea în etapele următoare ale parcursului european.

În același timp, revizuirea Acordului de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA) a fost finalizată în iulie 2025, cu implementare progresivă. Aceasta a dus la extinderea accesului produselor moldovenești pe piața UE, inclusiv pentru prune, struguri de masă, mere și cireșe, precum și la scutirea de taxe vamale pentru sucul de struguri, roșii și usturoi. Măsurile sprijină exporturile, producătorii locali și integrarea economică a Republicii Moldova în piața europeană.

O altă realizare importantă s-a produs în privința economiei țării: pe 17 septembrie 2025, Comisia Europeană a lansat Apelul pentru investiții private locale și internaționale în Republica Moldova în valoare de 10 milioane de euro, invitând companii din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European (SEE) și Republica Moldova să participe. În decembrie 2025, au fost înregistrate 47 de propuneri de proiecte locale și internaționale, care acoperă sectoarele de energie, transport și logistică, digitalizare, sănătate și prelucrare.