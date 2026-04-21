Principală — Ştiri — Social — Luptătorul Vitalie Eriomenco devenit vicecampion…
Luptătorul Vitalie Eriomenco devenit vicecampion european la Tirana
Luptătorul de stil greco-roman Vitalie Eriomenco a devenit vicecampion european la Tirana, potrivit Comitetului Olimpic din R. Moldova.
„În finala categoriei de greutate 63 kg elevul lui Mihai Cucul a fost învins de rusul Sergey Emelin, premiant cu bronz la Jocurile Olimpice de la Tokyo”, scrie Olympic Moldova.
În martie 2026, Vitalie Eriomenco a devenit campion european, rezervat sportivilor sub 23 de ani.