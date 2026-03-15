Luptătorul Vitalie Eriomenco a obținut medalia de aur la Campionatul European de lupte U-23

Luptătorul de stil greco-roman Vitalie Eriomenco a devenit campion european, rezervat sportivilor sub 23 de ani. Competiția se desfășoară la Zrenjanin, Serbia, potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC).

Vitalie Eriomenco l-a învins pe rusul Dorszhi Shungurtsikov, scor 6-2.

„Aceasta este a doua medalie de aur cucerită de luptătorii noștri la europene din Serbia, după cea obținută de Alexandr Gaidarlî în concursul de lupte libere”, comunică MEC.

Deplasarea sportivilor noștri la Campionatul European de lupte U-23, de la Zrenjanin, Serbia, a fost posibilă cu suportul Ministerului Educației și Cercetării.