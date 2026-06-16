Lukașenko spune că Belarus nu reprezintă o amenințare militară pentru Ucraina și își cere scuze față de Volodimir Zelenski pentru remarcile anterioare

Liderul belarus, Alexandr Lukașenko, a declarat că Belarus nu reprezintă o amenințare militară pentru Ucraina și și-a cerut scuze președintelui Volodimir Zelenski pentru remarcile dure anterioare, potrivit unui interviu acordat Al Arabiya, citat de Kyiv Independent.

Lukașenko a spus că declarațiile sale au fost un răspuns la ceea ce a descris ca fiind amenințări din partea Ucrainei, inclusiv declarații conform cărora Kievul a identificat sute de potențiale ținte în Belarus și știa unde se află.

„Dacă Volodimir Oleksandrovici a fost ofensat, îmi cer scuze față de el pentru aceste cuvinte”, a spus Lukașenko, adăugând că este posibil să fi vorbit prea dur, având în vedere războiul continuu al „Ucrainei împotriva Rusiei”.

În același timp, el a susținut că Zelenski ar trebui să fie mai atent în declarațiile sale și să evite „provocarea Belarusului”.

„Nu ar trebui să ne așteptăm la nicio acțiune militară din partea Belarusului și mai ales din partea mea”, a spus Lukașenko.

Remarcile vin după ce Robert Brovdi, comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei și cunoscut sub indicativul „Magyar”, a declarat că forțele ucrainene au identificat 500 de potențiale ținte în Belarus și l-a avertizat pe Lukașenko să nu se implice în război.

Lukașenko a răspuns ulterior amenințând că va ataca ceea ce a descris ca fiind o țintă „foarte serioasă” în Ucraina dacă Belarusul ar fi amenințat.

Schimbul de replici vine în urma avertismentelor repetate ale lui Zelenski că Rusia încearcă să atragă Belarusul mai direct în război, posibil ca parte a unei viitoare operațiuni împotriva unui stat membru NATO.