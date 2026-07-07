Locuitorii din Ungheni, Cantemir și Drochia vor achita mai mult pentru serviciile de alimentare cu apă. ANRE a aprobat noile tarife. Au fost revizuite și prețurile pentru serviciile de canalizare

Locuitorii din Ungheni, Cantemir și Drochia vor achita în baza unor noi tarife pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat astăzi, 7 iulie, noile prețuri pentru operatorii din cele trei localități.

În Ungheni, tariful pentru alimentarea cu apă destinată consumatorilor casnici crește de la 23,54 lei la 25,17 lei pentru un metru cub. Serviciile de canalizare și epurare a apelor uzate se vor scumpi de la 14,71 lei la 14,84 lei pe metru cub. Pentru cealaltă categorie de consumatori, din industrie sau servicii, tariful la canalizare rămâne neschimbat – 16,32 lei pe metru cub.

În Cantemir, consumatorii casnici vor plăti 24,58 lei pentru un metru cub de apă, față de 24 de lei în prezent. Tariful pentru ceilalți consumatori rămâne neschimbat, 37,51 lei pe metru cub. În același timp, tariful la canalizare pentru populație se menține la 20 de lei pe metru cub, iar pentru ceilalți consumatori scade de la 48,53 lei la 42,80 lei.

La Drochia, prețul apei pentru consumatorii casnici va crește de la 22,96 lei la 25,62 lei pe metru cub, în timp ce pentru consumatorii din industrie tariful rămâne de 39,44 lei. Totodată, serviciile de canalizare și epurare a apelor uzate se vor scumpi de la 25,15 lei la 29,04 lei pe metru cub.

Potrivit ANRE, operatorii au solicitat majorări mai mari ale tarifelor, însă în urma analizei dosarelor prezentate au fost excluse mai multe cheltuieli considerate nejustificate sau care nu au fost utilizate conform destinației. Printre acestea se numără unele costuri de personal, amortizare, energie electrică și fonduri destinate investițiilor.

Noile tarife urmează să fie aplicate după intrarea în vigoare a deciziei aprobate de ANRE.