LIVE TEXT Forțele ruse au bombardat o zonă rezidențială din regiunea Odesa, rănind trei persoane, inclusiv un copil. Război în Ucraina, ziua 1674

UPDATE 22:10 Un copil și doi adulți au fost răniți într-un atac rusesc asupra unei zone rezidențiale din regiunea Odesa, a anunțat Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei.

„Un alt atac rusesc asupra infrastructurii civile și a clădirilor rezidențiale din regiune. Trei persoane au fost rănite în total – un copil și doi adulți”, se arată în comunicat.

Răniții primesc asistența medicală necesară.

Incendiul a provocat un incendiu la mansarda unui bloc de apartamente cu cinci etaje, pe care salvatorii l-au stins rapid.

O clădire rezidențială și o structură nerezidențială au fost, de asemenea, avariate în alte locații, în timp ce un camion de marfă a fost complet distrus.

UPDATE 21:00 Numărul persoanelor rănite în atacul rusesc asupra Kievului din noaptea de 24 septembrie a crescut la nouă, în timp ce două persoane au fost ucise, a declarat Katerina Pop, purtătoarea de cuvânt a Administrației Militare a orașului Kiev (KCMA), a declarat aceste lucruri în cadrul unei emisiuni televizate.

„Numărul răniților a crescut acum la nouă. Mai mult de jumătate dintre răniți primesc în prezent tratament la unități medicale din capitală. Doi erau în stare gravă, dar starea lor s-a stabilizat acum”, a spus Pop.

Potrivit acesteia, aproximativ 90 de locații din Kiev au fost avariate în atac, inclusiv aproximativ 50 de vehicule. Printre facilitățile avariate se numără instituții de învățământ și medicale.

Aceasta a menționat că nu au fost înregistrate pagube la infrastructura critică din capitală în urma atacului.

UPDATE 19:00 Experții în dezamorsarea bombelor de la poliția din Kiev au neutralizat un focos neexplodat provenit de la o rachetă balistică lansată peste noapte de forțele ruse asupra capitalei, a relatat acest lucru serviciul de presă al Poliției din Kiev.

Un fragment din racheta care transporta un focos de 227 de kilograme a căzut într-o zonă deschisă din districtul Darnîțkii din Kiev. Muniția neexplodată reprezenta o amenințare serioasă pentru oameni și infrastructură.

Specialiștii din cadrul unității de dezamorsare a bombelor Poliției din Kiev au pus focosul în siguranță și apoi au folosit echipamente specializate pentru a-l îndepărta. Acesta va fi transportat la un poligon de antrenament specializat din afara capitalei pentru dezamorsare ulterioară.

Poliția a adăugat că, în timpul atacului combinat cu rachete și drone care a avut loc peste noapte, ofițerii de aplicare a legii au lucrat și în alte locuri unde au căzut sau au lovit rachete și drone în diferite părți ale orașului. Specialiștii în dezamorsarea bombelor au căutat în zone muniții neexplodate și au localizat și identificat fragmente de rachete și drone pentru examinări suplimentare.

UPDATE 17:45 Cel puțin 16 garaje au fost distruse și o persoană a fost rănită în cartierul Obolonskîi din Kiev, în urma unui atac rusesc, a raportat Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei pe Facebook .

„Kiev: o persoană a fost rănită în districtul Obolonskyi în urma bombardamentelor rusești. La locul atacului, cel puțin 16 garaje au fost distruse. De asemenea, mașinile au luat foc”, se arată în comunicat.

Salvatorii au stins incendiile.

UPDATE 16:00 În timpul atacurilor rusești asupra Kievului, într-un adăpost al maternității „Mostițki” s-a născut un băiețel. Clădirea instituției a fost avariată, scrie Hromadske.

Potrivit Departamentului de Sănătate al orașului Kiev, în urma atacului nu au fost înregistrate victime în rândul angajaților sau pacienților maternității, întrucât toți se aflau în adăpost.

În urma atacului rusesc, au fost parțial deteriorate ferestrele și ușile de la primul până la al cincilea etaj al clădirii, precum și ferestrele încăperilor spălătoriei și centralei termice. Pe rețelele sociale ale instituției s-a menționat că angajații strâng cioburile și „pun încăperile în ordine”, dar vor continua să ofere asistență pacientelor.

În timpul atacului rusesc, „în sunetul exploziilor”, la ora 02:05, în adăpostul maternității s-a născut un băiețel.

„La ora 02:05, în toiul atacului, într-o maternitate din Kiev s-a născut un băiețel. Chiar și într-o noapte atât de înfricoșătoare, viața continuă. Medicii noștri rămân alături de paciente în orice circumstanțe și fac tot posibilul pentru ca ajutorul să fie oferit la timp”, a scris directoarea departamentului, Tatiana Mostepan.

În noaptea de 24 septembrie, Rusia a atacat Kievul cu rachete balistice și de croazieră, precum și cu drone. În prezent, sunt raportate pagube în mai multe sectoare ale capitalei. În urma atacului, două persoane au murit, iar alte 12 au fost rănite.

UPDATE 15:08 Danemarca se așteaptă ca, în lunile următoare, Rusia să intensifice războiul hibrid, se arată într-un raport publicat joi de Serviciul de Informații Militare și Externe al Danemarcei.

„În lunile următoare, Rusia va continua să intensifice amploarea războiului hibrid, intensificând atacurile asupra țărilor occidentale și ale NATO, iar consecințele acestor acțiuni pentru statele afectate vor fi mai grave decât în trecut”, citează raportul Reuters.

Raportul a adăugat că există „un risc redus, dar în creștere” ca Rusia să lanseze un atac militar împotriva uneia sau mai multor țări membre NATO care se învecinează cu Rusia.

„Un atac militar limitat ar fi o mișcare disperată din partea Rusiei și, la fel ca atacurile hibride intensificate, ar putea avea loc în lunile următoare”, se menționează în raport.

Moscova a negat în repetate rânduri orice implicare în războiul hibrid, în operațiuni de sabotaj în țările NATO sau în planificarea vreunei confruntări. Ambasada Rusiei în Danemarca nu a răspuns agenției Reuters pentru a comenta raportul.

UPDATE 12:15 O fermă din Stara Gnilița, din regiunea Harkiv, a fost vizată de un atac rusesc.

În urma atacului au murit șase persoane, potrivit șefului administrației regionale a Harkivului, Oleg Sinegubov. Printre victime se numără doi bărbați și patru femei. În plus, se cunoaște că există și 12 răniți — angajații fermei.

„Toți răniții primesc îngrijiri medicale. Specialiștii din domeniu lucrează la locul atacului”, a precizat Sinegubov.

UPDATE 08:30 În noaptea de 23 spre 24 septembrie, Rusia a atacat Kievul cu rachete balistice. În urma atacului două persoane și-au pierdut viața, iar cel puțin altele opt au fost rănite, a informat Serviciul Național de Situații de Urgență al Ucrainei.

Astfel, în districtul Solomensk din capitală, au fost parțial distruse mai multe depozite. Trei persoane au fost rănite și au fost internate în spital. În districtul Podolsk, rușii au lovit teritoriul din apropierea unei maternități. În districtul Dniprovsk, o clădire administrativă cu trei etaje a fost avariată. Se știe că există un rănit.