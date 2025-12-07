LIVE TEXT Zelenski spune că a avut o convorbire telefonică „substanțială” cu trimisul special al SUA, Witkoff. Război în Ucraina, ziua 1382

UPDATE 11:05 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat sâmbătă, 6 decembrie, că a avut o convorbire telefonică lungă și „substanțială” cu trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și cu ginerele lui Trump, Jared Kushner, potrivit Reuters.

„Ucraina este hotărâtă să continue să colaboreze cu bună-credință cu partea americană pentru a realiza cu adevărat pacea. Am convenit asupra următorilor pași și formatelor pentru discuțiile cu Statele Unite”, a declarat Zelenski la X.

Witkoff și Kushner au avut două zile de discuții cu negociatorul senior al Ucrainei, Rustem Umerov, la Miami, săptămâna aceasta, pe care ambele părți le-au numit „discuții constructive privind promovarea unei căi credibile către o pace durabilă și justă în Ucraina”.

Witkoff urma să-l informeze pe Umerov despre întâlnirea sa de la Moscova, săptămâna aceasta, cu președintele rus Vladimir Putin. Zelenski a spus că îl așteaptă pe Umerov să-i prezinte personal un raport detaliat la Kiev.

„Nu totul poate fi discutat la telefon, așa că trebuie să colaborăm îndeaproape cu echipele noastre la elaborarea de idei și propuneri. Abordarea noastră este că totul trebuie să fie fezabil – fiecare măsură crucială pentru pace, securitate și reconstrucție”, a declarat Zelenski.

UPDATE 09:05 Forțele ruse au lansat un atac la scară largă asupra orașului Kremenchuk din centrul Ucrainei în noaptea de 6 decembrie, au raportat oficialii, potrivit Kyiv Independent.

Explozii au fost auzite în oraș începând cu ora 01:30, ora locală, au raportat grupurile de monitorizare, în timp ce Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat asupra unui baraj de rachete și drone care se apropie.

„Mai multe rachete hipersonice Kinzhal au fost lansate spre oraș, precum și zeci de drone rusești”, potrivit sursei citate.

Primarul orașului Kremenchuk, Vitaliy Maletsky, a raportat că există întreruperi ale alimentării cu energie electrică, apă și încălzire în anumite părți ale orașului, echipajele lucrând pentru a restabili întreruperile serviciilor critice.

Nu au fost disponibile imediat informații cu privire la eventualele victime sau la amploarea totală a pagubelor cauzate. Maletsky a îndemnat cetățenii să rămână în locuri sigure și să se abțină de la partajarea fotografiilor sau videoclipurilor din urma incidentului.

Forțele Aeriene au emis alerte de raid aerian la nivel național, în timp ce avionul rus MiG-31K, capabil să lanseze rachete hipersonice, și-a luat zborul. Kremenciuk, situat pe malurile râului Nipru în regiunea Poltava, a găzduit o populație de 215.000 de locuitori înainte de război. Orașul este situat la aproximativ 250 de kilometri sud-est de capitala Kiev.