LIVE TEXT Forțele ruse atacă districtul Nikopol cu ​​artilerie și drone, provocând pagube. Război în Ucraina, ziua 1380

UPDATE 22:00 Forțele ruse au atacat centrul districtului și patru comunități din districtul Nikopol, regiunea Dnipropetrovsk, avariand opt case. Potrivit Ukrinform, șeful interimar al Administrației Militare Regionale Dnipropetrovsk, Vladyslav Haivanenko, a declarat acest lucru pe Facebook.

Armata rusă a bombardat comunitățile Nikopol, Myrove, Pokrovske, Marhanets și Chervonohryhorivka cu artilerie grea și le-a atacat folosind drone FPV.

Trei case cu mai multe etaje și cinci case private, o clădire neutilizată, facilități sportive și educaționale, două benzinării, vehicule, anexe și o linie electrică au fost avariate. Incendiul a cuprins un garaj, iar un altul a fost avariat. Nu au fost raportate victime.

UPDATE 19:40 Un grup de copii ucraineni cu vârste cuprinse între 2 și 17 ani s-au întors în Ucraina din teritoriile ocupate de Rusia din sudul regiunii Herson, a declarat guvernatorul regional Oleksandr Prokudin pe 5 decembrie, potrivit presei din Ucraina.

ONG-ul umanitar ucrainean Salvați Ucraina, care salvează copii de sub ocupația rusă, a raportat într-o postare pe Facebook din 4 decembrie că 18 copii au fost aduși înapoi în teritoriile controlate de Ucraina în ultima săptămână.

Oleksandr Tolokonnikov, șef adjunct al Administrației Militare a regiunii Herson, a declarat pentru Kyiv Independent că aproximativ jumătate dintre cei 18 copii au fost salvați din părțile ocupate de Rusia din regiunea Herson, situate pe malul estic al râului Nipro.

„Fiecare dintre ei a experimentat pe deplin așa-numita «lume rusească»”, a spus Prokudin într-o postare pe Telegram. „Este un adevărat miracol că acești copii au fost salvați.”

Cele mai recente știri despre întoarcerea copiilor ucraineni din teritoriile ocupate de Rusia vin în contextul în care Rusia își intensifică eforturile de propagandă și militarizare, chiar și în rândul minorilor. Națiunile Unite au cerut „returnarea imediată” a copiilor ucraineni care au fost deportați sau trimiși cu forța din teritoriile ocupate în Rusia pe parcursul războiului.

UPDATE 17:10 Dronele ucrainene au lovit în noaptea trecută portul Temriuk din regiunea Krasnodar și rafinăria de petrol Sizran din regiunea Samara, a raportat Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei pe 5 decembrie.

Statul Major a declarat că a desfășurat operațiunea pentru a „reduce potențialul militar și economic al agresorului rus”, în timp ce dronele ucrainene produse intern continuă să vizeze infrastructura asociată armatei ruse din interiorul Rusiei, notează Kyiv Independent.

Portul Temriuk se ocupă de transportul diverselor tipuri de mărfuri, inclusiv gaze naturale lichefiate, care sunt apoi utilizate pentru aprovizionarea armatei ruse, potrivit Statului Major General. Acesta a adăugat că un incendiu a izbucnit după ce o dronă ucraineană a lovit instalația și că amploarea pagubelor este încă în curs de evaluare.

Rafinăria de petrol Sizran este o altă infrastructură care susține logistica rusă, cu o capacitate anuală de procesare de 7 până la 8,9 milioane de tone de petrol, a raportat Statul Major General. Un atac anterior cu drone ucrainene, care ar fi avariat o instalație primară de purificare a petrolului, a limitat deja capacitatea rafinăriei, aceasta fiind forțată să suspende „complet” procesarea primară a țițeiului și să funcționeze la mai puțin de 50% din capacitatea sa nominală, a afirmat Statul Major General.

UPDATE 13:33 Președintele rus Vladimir Putin și premierul indian Narendra Modi au convenit vineri să extindă și să diversifice comerțul dincolo de petrol și apărare, în ciuda presiunilor occidentale asupra New Delhi de a reduce legăturile strânse pe care le are de zeci de ani cu Moscova, scrie Reuters.

India, cel mai mare cumpărător mondial de arme rusești și petrol transportat pe mare, i-a întins covorul roșu lui Putin în timpul vizitei sale oficiale de două zile, prima sa vizită la New Delhi de la invazia Rusiei în Ucraina în 2022.

Călătoria coincide cu negocierile dintre New Delhi și SUA privind un acord comercial menit să reducă tarifele punitive impuse de președintele Donald Trump asupra mărfurilor indiene, ca urmare a achizițiilor de petrol rusesc de către India.

Rusia a declarat că dorește să importe mai multe mărfuri indiene, în efortul de a crește comerțul la 100 de miliarde de dolari până în 2030. Până în prezent, balanța a fost în favoarea Moscovei, datorită importurilor de energie ale New Delhi.

Descriind parteneriatul durabil al Indiei cu Rusia drept „o stea călăuzitoare”, Modi a declarat: „Bazate pe respect reciproc și încredere profundă, aceste relații au rezistat întotdeauna testului timpului”.

„…am convenit asupra unui program de cooperare economică pentru perioada până în 2030. Acest lucru va face comerțul și investițiile noastre mai diversificate, mai echilibrate și mai durabile”, a declarat el reporterilor, cu Putin alături.

UPDATE 13:05 În urma bombardamentelor rusești asupra regiunii Donețk, o persoană a fost rănită și au izbucnit mai multe incendii.

Satul Mirne din comunitatea Slaviansk: în urma unui atac aerian, o persoană a fost rănită, 29 de case private și 5 mașini au fost avariate. Au izbucnit incendii: au ars un garaj, un depozit și mașini.

„Echipele de salvare au stins un incendiu, au localizat un altul, dar, din cauza amenințării unor noi atacuri inamice, au fost nevoite să întrerupă operațiunile de stingere”, conform pompierilor.

Kramatorsk: în urma atacurilor rusești, a izbucnit un incendiu pe teritoriul unei întreprinderi nefuncționale, care a fost stins de echipele de intervenție.

Drujkivka: pompierii au stins două incendii după loviturile rusești – au ars două autoturisme și o clădire cu două etaje.

La 4 decembrie, numărul victimelor din regiunea Donețk a crescut cu 7 răniți.

UPDATE 10:05 În Harkiv, salvatorii au stins un incendiu provocat de loviturile dronelor.

În seara zilei de 4 decembrie, forțele ruse au atacat cu drone de luptă teritoriul uneia dintre obiectivele din cartierul Osnovianski al orașului. Au izbucnit mai multe focare de incendiu pe o suprafață totală de 500 mp.

Nu au existat victime sau răniți.

UPDATE 09:50 În noaptea de 5 decembrie (de la ora 19:00, pe 4 decembrie), armata rusă a atacat Ucraina cu 137 de drone.

Conform datelor preliminare, până la ora 08:30, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât/suprimat 80 de drone în nordul, sudul, estul și centrul țării.

Au fost înregistrate 57 de lovituri ale dronelor de atac în 13 locații.

UPDATE 08:20 Un băiat de 12 ani a murit și trei persoane au fost rănite în urma unor atacuri nocturne asupra regiunii Dnipropetrovsk.

În raionul Sînelnîkove, trupele ruse au lovit o comunitate cu o dronă. Un băiat de 12 ani a murit, a anunțat guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk Vladislav Haivanenko.

Părinții băiatului, o femeie de 37 de ani și un bărbat de 39 de ani, au fost răniți. O casă privată a fost distrusă, iar alta a fost avariată.