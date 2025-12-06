LIVE TEXT Deconectări de urgență ale energiei electrice în Ucraina, după atacurile rusești. Război în Ucraina, ziua 1381

UPDATE 17:55 Ministerul Energiei din Ucraina anunță că se lucrează pentru restabilirea alimentării cu energie electrică pentru consumatorii din întreaga țară, afectați de penele de curent apărute după atacurile nocturne ale Rusiei asupra obiectivelor din infrastructura energetică.

Potrivit ministerului, au fost introduse deconectări de urgență ale energiei electrice în mai multe regiuni ale Ucrainei, pe durata lucrărilor de remediere.

De asemenea, potrivit SkyNews, centrala nucleară de la Zaporojie a pierdut temporar, în timpul atacurilor, toată alimentarea cu energie din exterior.

„Încălcarea gravă a cerințelor internaționale privind siguranța nucleară în timpul atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice, care asigură alimentarea necesităților proprii și evacuarea energiei produse de centralele nucleare, nu trebuie să rămână neobservată de comunitatea internațională. Politica de terorism energetic a Rusiei trebuie să fie oprită”, a transmis Ministerul Energiei din Ucraina.

UPDATE 14:50 Zelenski va fi luni la Londra pentru discuții cu premierul britanic Sir Keir Starmer, președintele Franței, Emmanuel Macron, și cancelarul Germaniei, Friedrich Merz. Cei patru vor discuta despre negocierile în desfășurare dintre oficialii americani și ucraineni, menite să ducă la un acord privind garantarea securității Ucrainei după război.

Starmer a subliniat în repetate rânduri că Ucraina trebuie să își decidă singură viitorul și a declarat că o forță de menținere a păcii din partea „coaliției celor dispuși” ar avea un „rol vital” în garantarea securității țării. Ieri, negociatorii americani și ucraineni aflați în discuții în Florida au declarat că „progrese reale” către un acord de pace depind de „disponibilitatea Rusiei de a da dovadă de un angajament serios pentru o pace pe termen lung”, scrie SkyNews.

UPDATE 11:40 Un nod feroviar din apropierea Kievului a fost atacat în timpul unui amplu bombardament rusesc cu drone și rachete, care a avariat depoul și vagoanele de tren, a anunțat sâmbătă compania feroviară de stat ucraineană Ukrzaliznytsia, scrie Reuters.

Căile ferate nu au raportat victime în urma atacului din timpul nopții asupra orașului Fastiv. „Rusia continuă să ignore orice eforturi de pace și, în schimb, lovește infrastructura civilă critică, inclusiv sistemul nostru energetic și căile ferate”, a declarat pe platforma X ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha.

Ukrzaliznytsia a anunțat pe aplicația Telegram că a fost nevoită să anuleze mai multe trenuri suburbane în apropierea capitalei și a orașului Cernihiv din nord-estul Ucrainei.

Serviciile de urgență au raportat un incendiu și distrugeri pe teritoriul gării și al depoului, fără a oferi alte detalii. De asemenea, a fost semnalat un atac asupra infrastructurii din regiunea Cernihiv. Armata ucraineană a precizat că Rusia a lansat, în cursul nopții, 653 de drone și 51 de rachete asupra Ucrainei. Forțele ucrainene au doborât 585 de drone și 30 de rachete.

UPDATE 09:20 Noaptea, regiunile Kiev și Cernihiv au fost ținta unor atacuri masive cu drone și bombardamente ale forțelor ruse. În urma loviturilor, trei persoane au fost rănite, mai multe incendii au izbucnit, iar infrastructura a suferit distrugeri semnificative.

În regiunea Kiev, raioanele Fastiv, Vișhorod și Bucea au fost supuse toată noaptea unui bombardament intens. Trei persoane au fost rănite. În orașul Fastiv au izbucnit incendii și s-au înregistrat distrugeri pe teritoriul gării feroviare și al depoului de vagoane.

În satul Novi Petrivți, resturile unei drone au provocat un incendiu într-o clădire de depozit cu o suprafață de aproximativ 5.500 de metri pătrați. De asemenea, trei camioane au fost cuprinse de flăcări, o locuință a fost distrusă complet, iar alte șase case au fost avariate. Totodată, într-un sat din raionul Bucea, un atac a provocat un incendiu și distrugerea unei clădiri private.