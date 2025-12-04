LIVE TEXT „Teroriștii poartă un război împotriva populației civile” Armata rusă a atacat centrala termică din Herson. Circa 40 de mii de locuitori au rămas fără încălzire. Război în Ucraina, ziua 1379

UPDATE 16:49 Circa 40 de mii de locuitori din Herson au rămas fără încălzire după ce centrala termică a orașului a fost scoasă din funcțiune de atacurile repetate rusești, a raportat guvernatorul regiunii Herson, Oleksandr Prokudin, scrie Kyiv Independent.

Închiderea centralei termine a venit după câteva zile de atacuri ale Federației Ruse cu drone și artilerie, vizând halele și echipamentele centralei, potrivit lui Prokudin. Aproximativ 470 de clădiri sunt afectate de pană, a spus el.

Conform Kyiv Independent, atacul reprezintă doar cel mai recent episod din campania țintită a Rusiei împotriva infrastructurii centrale de încălzire ucrainene, o caracteristică relativ nouă a distrugerii mai ample a generării și distribuției de energie din țară, care s-a intensificat odată cu apropierea iernii.

Sursa citată scrie că mai mult decât orice alt oraș ucrainean important, Herson – care a fost ocupat de forțele rusești timp de opt luni în 2022 – este deosebit de vulnerabil la atacurile rusești, din cauza proximității extreme a zonei urbane față de cele mai apropiate poziții rusești chiar peste râul Nipru.

Din această cauză, infrastructura și populația orașului Herson se află nu doar în raza de acțiune a armelor cu rază lungă de acțiune, cum ar fi rachetele și dronele de tip Shahed, ci și a bombelor planoare, a artileriei tubulare și a dronelor FPV, care vizează în mod regulat civilii ucraineni din oraș, scrie Kyiv Independent.

„O instalație complet civilă care furniza căldură locuitorilor orașului a suferit daune grave: incinta și echipamentele stației au fost avariate. Teroriștii poartă un război împotriva populației civile”, a declarat Prokudin despre atacurile asupra centralei termice.

UPDATE 11:36 Armata rusă a atacat Odesa cu drone, în rezultat șase persoane au fost rănite, a raportat comandantul Operațiunilor Speciale din Odesa, Oleh Kiper, și de Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei.

Potrivit Comandamentului Operațiunilor Speciale, apărarea aeriană ucraineană a neutralizat majoritatea țintelor aeriene în timpul atacului, dar bombardamentele ruse au avariat infrastructura civilă și energetică.

Conform surselor citate, ușile și ferestrele a șapte blocuri de locuit și a unei clădiri administrative au fost avariate.

Două dintre cele șase persoane rănite au fost salvate din apartamentele lor, acesta fiind blocate. Alte 33 de persoane, inclusiv șase copii, au primit asistență psihologică.

8:14 Donald Trump a declarat că discuțiile dintre președintele rus, Vladimir Putin și reprezentanții SUA au fost „rezonabil de bune”. Cu toate acestea, nu au dus la un progres concret. După întâlnirea de la Kremlin, de marți, reprezentanții SUA, Steve Witkoff și ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, se vor întâlni astăzi, în Florida, cu principalul negociator ucrainean, Rustem Umerov, scrie The Guardian.

În acest context, Donald Trump a declarat că Vladimir Putin își dorește să încheie o înțelegere, dar a adăugat că „nu vă pot spune ce va ieși din această întâlnire, pentru că este nevoie de doi pentru a dansa tango”.

Kremlinul a declarat că președintele rus Vladimir Putin a acceptat unele propuneri ale SUA, care vizează încheierea războiului din Ucraina, și că este pregătit să continue să lucreze pentru a găsi un compromisuri, dar că acestea „nu au fost încă găsite”.

Ambele părți au convenit să nu dezvăluie conținutul discuției de la Kremlin, dar cel puțin un obstacol major în calea unei soluții rămâne – soarta celor patru regiuni ucrainene pe care Rusia le ocupă parțial. Pe de altă parte, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a exclus posibilitatea de a renunța la teritoriile cucerite de Rusia și a declarat că echipa sa se pregătește pentru întâlniri în Statele Unite.