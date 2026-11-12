LIVE TEXT Vladimir Bolea: Fondul de amalgamare va fi de 3,49 miliarde de lei. Banii vor merge pentru drumuri locale, apeducte, reparația și construcția școlilor și grădinițelor

Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, susține o conferință de presă privind stimulentul II, acordat primăriilor amalgamate voluntar în cadrul reformei administrației publice locale.

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UPDATE 10:02 „Venim cu o modificare, pentru că este un fond nou. Vorbim despre modalitățile de implementare. Vor fi două. Pentru că nu toate primăriile din R. Moldova, mai ales cele noi amalgamate, au capacitatea de a administra un proiect cap-coadă, noi venim cu opțiunea când primăria administrează proiectul de sine stătător și când Agențiile de Dezvoltare Regională a Ministerului Infrastructurii implementează împreună cu primăriile. În primul caz, primăria face licitația și primăria monitorizează implementarea proiectului, în opțiunea a doua, Agenția de Dezvoltare Regională face licitația și urmărește implementarea proiectului. MIDR va crea un comitet care va supraveghea modul de implementare și va autoriza plățile. De ce a fost necesar acest lucru? Dacă vorbim de orașul Ungheni care are de la MIDR un portofoliu de circa 200 de milioane de lei, prin diferite programe, are o capacitate dezvoltată la primărie pentru a implementa astfel de proiecte, când vorbim de o primărie mai mică, este mai complicat. Este important ca implementarea proiectului să fie de succes”, a declarat Vladimir Bolea.

UPDATE 9:50 „Suma totală a Fondului de amalgamare se ridică la aproximativ 3,49 miliarde de lei, care va merge pentru diverse proiecte: drumuri locale, apeducte, iluminat public, reparația și construcția de școli și grădinițe, managementul deșeurilor, amenajarea spațiilor publice. Banii din acest fond vor merge în primării pentru proiecte cu destinație socială”, a precizat ministrul.

UPDATE 9:47 „Începând cu 2022, a fost lansat programul «Satul European», care s-a finalizat în 2026. Este vorba de aproximativ 1,8 miliarde de lei. Ulterior a urma ediția din 2024 a «Satului European 2», cu investiții 2,38 de miliarde de lei. Programul este în proces de implementare. Ultimele 200 de proiecte vor fi finalizate în 2027. Vorbim și despre «Satul European Expres», care, practic, a adus 140 de milioane pentru 380 de proiecte (…) Fondul de amalgamare vine ca o continuare logică de susținere și suport a localităților”, a declarat Bolea.

Anterior, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), în comun cu Cancelaria de Stat, a elaborat un proiect de hotărâre care aduce modificări la metodologia de amalgamare voluntară a unităților administrativ-teritoriale (UAT), aprobată anterior în 2023. Potrivit autorităților, noua inițiativă instituie un cadru clar, unificat și riguros pentru gestionarea și utilizarea Fondului de amalgamare voluntară, cu un accent pe valorificarea stimulentului financiar destinat dezvoltării proiectelor de infrastructură.

Rolul Agențiilor de Dezvoltare Regională

Printre noutățile structurale se numără gestionarea partajată a resurselor Fondului de amalgamare de către Cancelaria de Stat, MIDR și Ministerul Finanțelor. Totodată, competența de alocare a stimulentului pentru infrastructură este atribuită MIDR, care va opera prin intermediul Agențiilor de Dezvoltare Regională (ADR Nord, Centru, Sud, UTA Găgăuzia).

Pentru coordonarea eficientă a procesului, se va institui „Comisia de coordonare”, formată din reprezentanți ai MIDR, ADR și Cancelariei de Stat, organism responsabil de examinarea rapoartelor și elaborarea listei consolidate a proiectelor propuse spre finanțare.

O procedură în patru etape pentru evaluarea proiectelor

Proiectul introduce o procedură de prezentare, evaluare și aprobare a proiectelor de infrastructură, structurată în patru pași: