LIVE TEXT Unul dintre principalele noduri logistice ale Rusiei din Marea Baltică, atacat de drone. Război în Ucraina, ziua 1722

UPDATE 08:40 În noaptea de 10 spre 11 noiembrie, portul comercial Ust-Luga din regiunea Leningrad a Federației Ruse a fost atacat de drone, a declarat guvernatorul regiunii Leningrad, Alexander Drozdenco.

Acesta a scris că 150 de drone au fost doborâte deasupra regiunii, iar ținta principală a atacului a fost portul Ust-Luga. În urma atacului cu drone, în port a izbucnit un incendiu. Potrivit guvernatorului, trei angajați au fost răniți.

Terminalul maritim Ust-Luga este unul dintre principalele noduri logistice ale Rusiei din Marea Baltică, care este utilizat în mod activ pentru exportul de resurse energetice cu ajutorul „flotei fantomă”, ocolind sancțiunile internaționale, a informat anterior Statul Major General, potrivit hromadske.