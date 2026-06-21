LIVE TEXT Rusia a bombardat Sloviansk cu sisteme multiple de lansare a rachetelor, rănind cel puțin trei persoane. Război în Ucraina, ziua 1579

UPDATE 17:35 În dimineața zilei de 21 iunie, armata rusă a bombardat orașul Sloviansk cu sisteme multiple de lansare a rachetelor (MLRS), rănind cel puțin trei persoane.

Potrivit Ukrinform, Administrația Militară a orașului Sloviansk a declarat acest lucru pe Telegram.

„Astăzi, în jurul orei 10:20, armata rusă a lovit din nou Sloviansk. MLRS, un cartier rezidențial. Clădirile de apartamente au fost avariate”, a declarat șeful Vadym Lyakh, citat de serviciul de presă al MVA.

În prezent, au fost confirmate trei victime. O femeie în vârstă de 89 de ani a fost spitalizată, în timp ce alte două persoane au primit îngrijiri medicale ambulatorii.

Sursa: Ukrinform

UPDATE 16:10 Benzinăriile din Crimeea ocupată de Rusia au primit instrucțiuni începând cu 21 iunie să suspende complet vânzările de combustibil către civili, în contextul în care Ucraina intensifică atacurile cu drone cu rază medie de acțiune asupra infrastructurii energetice din întreaga peninsulă, conform Kyiv Independent.

„Combustibilul va fi distribuit doar serviciilor de stat care asigură activitățile vitale și securitatea Republicii Crimeea”, a declarat Serghei Aksyonov, guvernatorul numit de Rusia al Crimeii ocupate, într-un discurs video în dimineața zilei de 21 iunie.

Interdicția ar fi intrat în vigoare începând cu ora 9:00, pe 21 iunie. Anunțul vine după atacurile ucrainene peste noapte asupra infrastructurii petroliere din peninsulă.

Atacurile cu drone asupra instalațiilor energetice ale Rusiei au devenit esențiale pentru strategia de război a Kievului, menită să erodeze capacitatea Moscovei de a lupta și să aducă realitatea războiului la cunoștința civililor ruși.

Un val de atacuri ucrainene cu rază medie de acțiune a vizat Crimeea ocupată în ultimele săptămâni. Kievul își propune să transforme peninsula „într-o insulă” prin lovirea lanțurilor de aprovizionare rusești pentru a izola Crimeea de Rusia continentală, a declarat ministrul Apărării, Mihailo Fedorov, pe 17 iunie.

UPDATE 13:30 Atacurile rusești din Ucraina au ucis cel puțin 11 civili și au rănit cel puțin alți 91 în ultima zi, au raportat autoritățile regionale la începutul zilei de 21 iunie, conform Kyiv Independent.

„Rusia a lansat 105 drone kamikaze cu rază lungă de acțiune de tip Shahed și patru rachete balistice peste noapte, au declarat Forțele Aeriene Ucrainene, adăugând că Ucraina a doborât 96 dintre drone. Rachetele balistice și șase drone de atac au lovit șase locații”, potrivit sursei citate.

Cinci persoane au fost ucise și 13 rănite în regiunea Zaporijjea în ultima zi, potrivit autorităților locale, după ce Rusia a lansat nouă bombe planante asupra capitalei. Atacul a avariat clădiri rezidențiale cu mai multe etaje și un club sportiv ecvestru.

Într-un atac cu rachete rusești asupra Poltavei, două persoane au fost ucise și 14 rănite, inclusiv șase copii, a declarat Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei pe 21 iunie.

În regiunea Sumî, o persoană a fost ucisă și 19 rănite de atacuri rusești. Un atac cu drone a ucis o femeie în vârstă de 54 de ani, iar printre răniți se număra o fetiță de trei ani.

Rusia a atacat regiunea Dnipropetrovsk cu drone, artilerie și bombe planore, ucigând o persoană și rănind alte 18. Atacurile au avariat o școală, locuințe și o farmacie, a raportat guvernatorul Oleksandr Hanzha pe 21 iunie.

O persoană a fost ucisă și alte 13 rănite, inclusiv patru copii, după ce Rusia a atacat regiunea Harkov cu drone, a raportat guvernatorul Oleh Syniehubov pe 21 iunie.

Atacurile rusești cu drone și artilerie au ucis o persoană și au rănit alte nouă în linia frontului sudic al regiunii Herson, a declarat guvernatorul Oleksandr Prokudin pe 21 iunie.

UPDATE 11:08 Armata ucraineană ar fi atacat terminale de tranzit de combustibil și infrastructură portuară de ambele părți ale strâmtorii Kerci în noaptea de 21 iunie, au relatat canalele media Telegram, citând relatări ale locuitorilor, potrivit Kyiv Independent.

Strâmtoarea Kerci – o cale navigabilă de 35 de kilometricare leagă Marea Neagră și Marea Azov – separă Peninsula Kerci din Crimeea ocupată de Rusia de Peninsula Taman a Rusiei și servește drept coridor logistic cheie pentru Moscova.

Kievul a vizat în mod constant infrastructura militară rusească din teritoriile ocupate, precum și instalațiile petroliere și industriale care sprijină efortul de război al Moscovei.

Fotografiile și videoclipurile postate pe rețelele de socializare pretind că arată un incendiu la un terminal petrolier din orașul Kerci din Crimeea ocupată. Din zona portului s-a văzut un fum gros ridicându-se.

Grupurile de monitorizare au raportat că incendiul provenea de la un terminal deținut de compania de combustibil din Crimeea TES, instalația servind în principal ca terminal pentru produse petroliere, precum și gaz lichefiat.

Volodimir Zelenski a confirmat atacul pe Telegram.

„În această seară, sancțiunile noastre pe termen lung au fost aplicate logisticii militare, industriei petroliere și apărării aeriene a ocupanților. Toate acestea sunt doar răspunsuri la atacurile brutale ale Rusiei împotriva poporului nostru. Le mulțumesc soldaților SBU, SBS, GUR și SSO pentru munca lor de succes la o distanță de aproximativ 300 de kilometri de linia frontului.

Au fost lovite instalații de pe ambele părți ale Podului Crimeea: logistica maritimă pentru transportul petrolului în regiunea Krasnodar și un depozit de petrol în Kerci, ocupat temporar. În plus, a fost lovită cu succes logistica militară, precum și patru stații radar din complexele S-400 și două complexe Pantsir.

(…) Doar Rusia înțelege forța, iar forța noastră pe termen lung lucrează cu siguranță pentru pace. Glorie Ucrainei”, a scris președintele ucrainean.

UPDATE 09:15 Pe 20 iunie, incendii au izbucnit în mai multe locații din comunitatea Poltava ca urmare a atacurilor rusești asupra întreprinderilor.

„Salvatorii au stins rapid incendiul, împiedicând răspândirea acestuia și reducând la minimum consecințele atacurilor rusești”, potrivit Serviciului de Urgență al Ucrainei.

În total, peste 100 de salvatori și 27 de unități de echipamente ale Serviciului de Urgență de Stat au fost implicați în eliminarea consecințelor evenimentelor.