LIVE TEXT Ucraina va achiziționa 100 de avioane Rafale, a anunțat Zelenski după semnarea declarației de apărare cu Macron. Război în Ucraina, ziua 1363

UPDATE 17:00 Președintele Volodimir Zelenski și președintele francez Emmanuel Macron au semnat pe 17 noiembrie o declarație de intenție privind cooperarea în sectorul apărării, Kievul având ca obiectiv achiziționarea de avioane Rafale și noi sisteme de apărare aeriană SAMP/T, scrie presa ucraineană.

Declarația, semnată în timpul vizitei oficiale a lui Zelenski în Franța, se referă la „achiziționarea de echipamente de apărare” de către Ucraina, a declarat Biroul Prezidențial Ucrainean. Zelenski a numit semnarea un moment „cu adevărat istoric” pentru ambele națiuni.

Acordul permite Ucrainei să achiziționeze materiale de la industria franceză de apărare, „inclusiv 100 de avioane Rafale F4 pentru aviația de luptă a Ucrainei până în 2035, sisteme de apărare aeriană SAMP/T, radare pentru sisteme de apărare aeriană, rachete aer-aer și bombe aeriene”, a declarat Zelenski pe rețelele de socializare.

Rafale este un avion de vânătoare multirol de generația a 4-a și jumătate, considerat unul dintre cele mai avansate dintre avioanele europene.

Vorbind la o conferință de presă după semnarea acordului, președintele ucrainean a dezvăluit că Kievul intenționează să achiziționeze opt sisteme SAMP/T, fiecare cuprinzând șase lansatoare.

Macron a declarat că acordul acoperă un sistem SAMP/T de generație următoare, aflat în prezent în dezvoltare, iar Ucraina urmează să primească prima versiune implementată. Franța a furnizat anterior Ucrainei o baterie SAMP/T, livrată în comun cu Italia.

„Ucraina cunoaște deja caracteristicile acestui sistem, dar acum acestea vor fi caracteristici noi, îmbunătățite”, a comentat președintele francez.

Parisul pregătește, de asemenea, un nou pachet de ajutor pentru apărare pentru Ucraina până la sfârșitul anului, a adăugat el.

La conferința de presă, Macron a subliniat necesitatea menținerii presiunii asupra Rusiei și a avertizat împotriva slăbirii sprijinului pentru Ucraina.

„Sper ca pacea să fie atinsă până în 2027. Și cred că ultimele luni au fost marcate de decizii care au devenit adevărate puncte de cotitură”, a spus acesta.

Zelenski a aterizat la baza aeriană Villacoublay de lângă Paris pe 17 noiembrie, unde a fost întâmpinat de Macron înainte de ceremonia de semnare.

UPDATE 16:00 Dintre cei aproximativ 7 milioane de ucraineni aflați în prezent în străinătate din cauza războiului, 4,6 milioane au statut de protecție temporară în țările UE, susține Ilona Havronska, viceministra al Politicilor Sociale, Familiei și Unității, a transmis Ukriform.

„Cifrele exacte trebuie întotdeauna actualizate, dar pot spune aproximativ așa: din cei aproximativ 7 milioane de ucraineni aflați în străinătate din cauza războiului de amploare, 4,6 milioane se află sub protecție temporară în UE”, a declarat Havronska.

Aceasta a menționat că, potrivit diverselor studii, aproximativ 2 milioane de persoane au călătorit în străinătate și s-au întors în țară în perioada 2022–2023.

„În primii doi ani ai războiului de amploare, această mișcare a fost foarte vizibilă. Acum observăm un anumit echilibru: unii oameni pleacă constant, alții se întorc. Din această cauză, cifra de 4,6 milioane de persoane aflate sub protecție temporară rămâne relativ stabilă”, a adăugat viceministra.

După cum s-a relatat, după invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia, Uniunea Europeană a activat Directiva privind protecția temporară, acordând ucrainenilor care fug de atacurile rusești dreptul de a rămâne legal în UE și de a accesa servicii sociale esențiale – inclusiv asistență medicală, educație și ocupare a forței de muncă.

În iunie 2025, Consiliul Justiție și Afaceri Interne al UE a aprobat o decizie politică de prelungire a Directivei privind protecția temporară pentru ucraineni până la 4 martie 2027.

Potrivit Eurostat, la sfârșitul lunii septembrie, statele membre ale UE au găzduit 4,3 milioane de refugiați ucraineni cu statut de protecție temporară.

UPDATE 14:30 În regiunea Harkiv au fost înlăturate consecințele unui atac rusesc cu rachetă.

„Salvatorii și alpiniștii operativi ai Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență au efectuat lucrări de intervenție și reconstrucție cu ajutorul echipamentelor și dispozitivelor speciale, demontând construcțiile avariate ale blocurilor de locuințe. Sarcina principală este eliminarea pericolului structural, pentru ca echipele comunale și constructorii să poată începe repararea locuințelor”, anunță Serviciul.

În noaptea de 17 noiembrie ocupanții ruși au lansat lovituri perfide cu rachete balistice asupra orașului pașnic, în urma cărora au murit 3 persoane, iar alte 15 au fost rănite, printre care 5 copii.

UPDATE 13:15 În regiunea Dnipropetrovsk, în urma bombardamentului rusesc asupra orașului Nikopol, au murit o femeie de 76 de ani și un bărbat de 51 de ani, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență.

Salvatorii au transportat un bărbat rănit din zona afectată către o unitate medicală, însă acesta a decedat la spital.

De asemenea, în urma atacului, o altă femeie și un bărbat au fost răniți.

La locul loviturii a izbucnit un incendiu, fiind avariate blocuri de locuințe, magazine și o frizerie. Pompierii au lichidat toate focarele de incendiu.

UPDATE 12:00 Președintele Volodimir Zelenski și președintele francez Emmanuel Macron au semnat luni, 17 noiembrie, o declarație de intenție privind cooperarea în sectorul apărării, semnalând o aprofundare a legăturilor bilaterale de securitate, scrie The Kyiv Independent.

Acordul, semnat în timpul vizitei oficiale a lui Zelenski în Franța, privește „achiziționarea de echipamente de apărare” de către Ucraina, a anunțat Biroul Prezidențial Ucrainean într-o emisiune, fără a dezvălui alte detalii.

Zelenski a aterizat la o bază aeriană de lângă Paris pe 17 noiembrie, unde a fost întâmpinat de Macron înainte de ceremonia de semnare.

În timpul vizitei sale la baza aeriană Villacoublay, Zelenski a inspectat armamentul francez avansat, inclusiv avionul de vânătoare Dassault Rafale și sistemul de apărare aeriană SAMP/T.

Biroul lui Macron a anunțat săptămâna trecută că cei doi lideri urmează să discute despre cooperarea bilaterală în „domeniile energetic, economic și de apărare”, precum și despre progresele înregistrate în pregătirea garanțiilor de securitate pentru Ucraina în cadrul „Coaliției celor dispuși”.

Franța a fost un aliat cheie al Ucrainei de la izbucnirea invaziei la scară largă din 2022, furnizând avioane de vânătoare Mirage 2000, artilerie, rachete SCALP cu rază lungă de acțiune și multe altele.

Președintele ucrainean a vizitat Grecia pe 16 noiembrie, unde a încheiat un acord privind o nouă rută de aprovizionare cu gaze, printre alte acorduri privind finanțarea importurilor de gaze. De asemenea, se așteaptă ca Zelenski să viziteze Spania pe 18 noiembrie pentru discuții privind consolidarea apărării aeriene a Ucrainei.

UPDATE 10:05 În noaptea de 17 noiembrie (începând cu ora 20:00, pe 16 noiembrie), armata rusă a atacat cu două rachete balistice Iskander-M din regiunea Rostov și cu 128 de drone de atac lansate din direcțiile Kursk, Breansk, Millerovo, Primorsko-Ahtarsk, precum și din Chauda, raportează Forțele Aeriene de Apărare.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și sisteme fără pilot, precum și de grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Potrivit datelor preliminare, la ora 9:00, apărarea antiaeriană a doborât 91 de drone de tip Shahed, Herbera și alte tipuri, în nordul, sudul și estul țării.

Totuși, au fost înregistrate lovituri ale 32 de drone de atac în 15 locații, precum și ale celor două rachete balistice în 2 locații.

„Atacul continuă, în spațiul aerian se află încă mai multe drone”, anunță Forțele.

UPDATE 9:15 În Regiunea Harkiv, armata rusă a lovit sectorul privat cu drone, în urma cărora au izbucnit incendii.

Conform datelor preliminare, un bărbat a murit, iar o altă persoană a fost rănită.

„În urma exploziilor au izbucnit incendii în două case particulare și în mai multe anexe gospodărești. Suprafața totală afectată de incendii a depășit 400 mp. La locul atacurilor au intervenit subdiviziunile Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență.”

UPDATE 8:40 Rusia a atacat din nou regiunea Odesa cu drone, scrie Serviciul pentru Situații de Urgență.

În urma loviturilor au izbucnit incendii la obiective ale infrastructurii energetice și portuare.

Conform informațiilor preliminare, o persoană a fost rănită.

UPDATE 8:05 Noaptea trecută, Rusia a lansat atacuri cu rachete, cauzând 3 morți și 13 răniți, în cartierul rezidențial din orașul Balakliia, regiunea Harkiv.

Potrivit Serviciului pentru Situații de Urgență, loviturile au avut loc într-o zonă dens populată a unui cartier rezidențial.

Conform datelor preliminare, 3 persoane au murit, iar alte 13 au fost rănite, dintre care 4 sunt copii.