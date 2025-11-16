LIVE TEXT Rusia și Ucraina pregătesc un nou schimb masiv de prizonieri. Război în Ucraina, ziua 1362

UPDATE 17:40 Rusia și Ucraina pregătesc un nou schimb masiv de prizonieri. Acest lucru a fost anunțat de secretarul Consiliului de Securitate al Ucrainei, Rustem Umerov, potrivit Novaia Gazeta Europe.

Negocierile se desfășoară cu medierea Turciei și a Emiratelor Arabe Unite și vizează eliberarea a 1.200 de ucraineni. Nu se precizează câți prizonieri Kievul intenționează să predea Moscovei.

Rusia și Ucraina intenționează să organizeze în zilele următoare consultări tehnice pe probleme organizatorice. Nu se știe încă când va avea loc întâlnirea.

La Moscova, această informație nu a fost încă comentată.

Ultima dată, Rusia și Ucraina au efectuat un schimb de prizonieri pe 2 octombrie. Părțile și-au predat reciproc câte 185 de militari. În plus, 20 de civili s-au întors în Rusia.

UPDATE 13:00 Volodimir Zelenski anunță un „acord istoric” cu Franța, privind consolidarea aviației ucrainene. Luni, Emmanuel Macron îl va primi pe președintele ucrainean la Paris pentru a încheia acordul, notează biziday.ro.

„Va fi o contribuție semnificativă pentru aviația noastră, pentru apărarea spațiului nostru aerian și pentru alte capacități de apărare”, a declarat Volodimir Zelenski în discursul său zilnic.

Astfel, președintele francez Emmanuel Macron îl va primi pe președintele Volodimir Zelenski la Paris, luni, 17 noiembrie, întrevedere în care se va reafirma sprijinul Franței, potrivit biroului lui Macron. Cei doi lideri vor discuta despre cooperarea bilaterală în „domeniul energetic, cel economic și cel al apărării”, precum și despre progresele înregistrate în pregătirea garanțiilor de securitate pentru Ucraina în cadrul „Coaliției celor dispuși”.

UPDATE 9:47 Trei persoane au fost rănite în Volgograd în urma unui atac cu drone ucrainene, scrie Novaia Gazeta Europe.

Potrivit guvernatorul regiunii, Andrei Bocharov, serviciile medicale acordă asistență medicală necesară răniților, viața lor nu este în pericol. Funcționarul a enumerat adresele clădirilor rezidențiale care au fost afectate de atac. Acestea sunt situate în partea de nord sau centrală a orașului.

În total, peste noapte au fost doborâte 57 de drone ucrainene deasupra Rusiei, a raportat Ministerul rus al Apărării. Cele mai multe au fost doborâte deasupra teritoriilor regiunilor Samara și Volgograd – 23 și, respectiv, 17.