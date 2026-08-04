LIVE TEXT Ucraina se pregătește pentru deschiderea a încă patru grupuri de capitole în negocierile de aderare la UE. Zelenski: „Au fost îndeplinite toate condițiile”. Război în Ucraina, ziua 1623

UPDATE 22:03 Ucraina se pregătește pentru deschiderea a încă patru grupuri de capitole în negocierile de aderare la Uniunea Europeană, anunță președintele ucrainean Volodimir Zelenski. „Din partea noastră, au fost îndeplinite toate condițiile necesare pentru adoptarea unei decizii favorabile”, afirmă șeful statului ucrainean.

„Am identificat domeniile în care trebuie să intensificăm cooperarea cu Uniunea Europeană. În acest an au fost deja deschise două grupuri de capitole în negocierile privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, iar acum ne pregătim să deschidem încă patru (…). Am convenit asupra a trei priorități care trebuie realizate.

În primul rând, Ucraina își continuă parcursul către aderarea deplină la Uniunea Europeană. Considerăm că acest obiectiv nu este doar unul politic sau economic, ci și unul de securitate, atât pentru Ucraina, cât și pentru Uniunea Europeană. Aderarea Ucrainei la UE va elimina incertitudinea geopolitică pe care Rusia a exploatat-o timp de mai multe decenii pentru a genera instabilitate atât în Ucraina, cât și în Uniunea Europeană. Totodată, prin capacitățile Ucrainei, Uniunea Europeană va dobândi resurse suplimentare în domeniul securității, consolidând astfel componenta europeană a comunității euroatlantice.

În al doilea rând, trebuie să valorificăm pe deplin toate oportunitățile oferite de integrarea sectorială a Ucrainei în Uniunea Europeană. Ucraina trebuie să fie percepută de toți europenii ca o parte integrantă a proceselor europene, iar această percepție trebuie să contribuie la avansarea noastră politică și la deciziile adoptate de liderii și statele europene.

În al treilea rând, trebuie să construim relațiile la toate nivelurile astfel încât Ucraina să obțină pachetele de sprijin și deciziile necesare pentru a-și consolida reziliența în această iarnă. Relațiile cu Bruxellesul și instituțiile europene, cu capitalele statelor europene și cu comunitățile din țările Europei trebuie să fie pragmatice și orientate spre măsuri care să contribuie în mod real la protejarea vieții oamenilor din Ucraina”, a declarat Zelenski.

UPDATE 19:15 Trupele ruse au lansat două bombe aeriene de 500 de kilograme asupra orașului Kramatorsk. Una dintre bombe a lovit un bloc de locuințe, iar cealaltă a explodat în apropierea acestuia. Cel puțin 24 de persoane au fost rănite, dintre care 10 bărbați și 14 femei, anunță Poliția regională Donețk.

„Cea mai tânără victimă are 18 ani, iar cea mai în vârstă – 76 de ani. Persoanele rănite au suferit traumatisme provocate de explozie, amputații traumatice ale membrelor inferioare, fracturi, răni provocate de schije și contuzii. Polițiștii documentează consecințele atacului, acordă primul ajutor victimelor și evacuează locuitorii din clădirile avariate.

Au fost avariate șase blocuri de locuințe, două instituții de învățământ, două magazine, un restaurant, o spălătorie, o filială a băncii, un oficiu al unei companii de logistică, o centrală termică, un obiectiv de infrastructură și mai multe automobile”, a anunțat Poliția.

UPDATE 19:00 Autoritățile ucrainene au declarat ziua de 5 august drept zi de doliu în regiunea Sumî, după ce trei civili au fost uciși în atacuri rusești.

„Inamicul a lansat șase lovituri cu bombe aeriene ghidate asupra orașului Sumî. Trei civili au fost uciși: două fetițe, de 5 și 10 ani, și o femeie în vârstă de 76 de ani. Primarul interimar al orașului, Artem Kobzar, și consilierii Consiliului Municipal Sumî transmit sincere condoleanțe familiilor și apropiaților persoanelor decedate”, se spune într-un comunicat al Consiliului orașului Sumî.

UPDATE 17:05 Armata ucraineană a lansat un atac cu drone de amploare asupra Rusiei în noaptea de 4 august, lovind infrastructura logistică și petrolieră din diferite regiuni ale țării, au relatat canalele media rusești pe Telegram, scrie The Kyiv Independent.

Fotografiile și videoclipurile postate pe rețelele de socializare de către locuitorii locali par să arate un fum negru și gros ridicându-se dintr-un centru logistic Wildberries din orașul Cehov din regiunea Moscova, situat la aproximativ 65 de kilometri sud de Kremlin. Drone ucrainene au fost văzute zburând deasupra orașului înainte de atac.

Guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobiev, a raportat că mai multe atacuri cu drone au fost înregistrate în zona industrială Novosiolki. Guvernatorul a mai susținut că cinci persoane au fost ucise și alte șase rănite în atac.

Mai târziu, în dimineții zile de marți, s-ar fi văzut fum ridicându-se și la un depozit Wildberries din comunitatea Krasnî Bor din regiunea Leningrad. Orașul este situat la aproximativ 33 de kilometri sud-est de Sankt Petersburg.

Guvernatorul regiunii Leningrad, Alexander Drozdenko, a confirmat ulterior pe Telegram că dronele au lovit un depozit nespecificat din Krasny Bor, serviciul de presă al Wildberries confirmând, de asemenea, că instalația sa a fost atacată.

Regiunea din jurul Sankt Petersburgului, la fel ca Moscova, a fost rareori ținta atacurilor ucrainene pe parcursul invaziei la scară largă a Rusiei, din cauza concentrării apărării aeriene rusești în jurul orașelor importante.

În ultimele luni, însă, progresele înregistrate de dronele ucrainene au reușit să pătrundă mai eficient în apărarea aeriană, lovind diverse ținte în orașe puternic fortificate, inclusiv Moscova și Sankt Petersburg.

Pe măsură ce atacurile ucrainene asupra infrastructurii rusești continuă să se intensifice, Wildberries, adesea comparată cu gigantul comerțului electronic Amazon, a fost supusă diverselor atacuri ucrainene asupra instalațiilor companiei în ultimele săptămâni.

Pierderile potențiale suferite de vânzătorii de pe piață în urma atacurilor recente ar putea ajunge la 215-280 de miliarde de ruble (2,7-3,5 miliarde de dolari), a relatat Forbes, citat de analistul Data Insight, Sergei Semko.

Wildberries listează o gamă de echipamente militare pe site-ul său web, inclusiv componente pentru drone și veste antiglonț. Între timp, divizia bancară a companiei a fost sancționată de UE în iulie pentru contribuția sa financiară la bugetul de stat al Rusiei.

Wildberries și fondatoarea sa, Tatiana Kim, cea mai bogată femeie din Rusia, au fost vizate de sancțiuni internaționale din cauza invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia. Când a impus sancțiuni companiei în 2022, Polonia a descris Wildberries drept „cel mai mare contribuabil din Federația Rusă”.

De asemenea, compania le-a interzis angajaților să aducă smartphone-uri la serviciu, permițându-le să utilizeze doar telefoane mobile de bază, a relatat canalul de știri rusesc Telegram Ostorozhno Novosti pe 3 august, citând o notificare internă a companiei.

UPDATE 16:00 În urma unui atac rusesc asupra unei suburbii a orașului Odesa, a fost avariată infrastructura civilă. Forțele ruse au lovit „o zonă aglomerată din apropierea unei piețe”, a anunțat șeful Administrației Militare Regionale Odesa, Oleh Kiper, scrie hromadske.ua.

Potrivit acestuia, la fața locului intervin serviciile de urgență, iar informațiile despre eventualele victime sunt în curs de verificare.

Kiper a precizat că sunt cunoscute trei persoane rănite – bărbați cu vârste de 42, 45 și 81 de ani. Aceștia se află în stare de gravitate medie, iar medicii le acordă îngrijirile necesare.

În jurul orei 10:40, Forțele Aeriene ale Ucrainei au anunțat despre o țintă de mare viteză care se deplasa dinspre Marea Neagră spre regiunea Odesa. Ulterior, canalele locale de Telegram au publicat imagini în care se observă coloane de fum.

UPDATE 15:10 În regiunea Harkiv, 2 persoane rănite, una salvată în urma unui atac rusesc asupra orașului Balakliia.

În urma impactului unei rachete în apropierea unui bloc locativ cu două etaje, un apartament de la primul etaj a fost distrus, iar un incendiu a izbucnit. Salvatorii au evacuat o femeie din încăperea avariată.

La o altă adresă, lovitura a fost înregistrată pe un teren deschis: a luat foc iarba, iar clădiri de locuit, obiective comerciale și automobile au fost avariate.

Pompierii au lichidat toate incendiile.

UPDATE 14:05 În regiunea Sumî, trei persoane, inclusiv doi copii, au fost ucise în urma unui atac rusesc cu bombe aeriene ghidate, a raportat Serviciul pentru Situații de Urgență.

În urma unui atac asupra unui cartier de locuințe private și a unor obiective de infrastructură din orașul Sumî, au fost ucise o femeie și două fetițe, în vârstă de 5 și 10 ani. Alte patru persoane au fost rănite.

„Salvatorii au intervenit simultan în mai multe locații, desfășurând operațiuni de căutare și salvare, înlăturând dărâmăturile și stingând incendiile. De sub ruine au fost recuperate corpurile celor două fetițe, iar la o altă adresă a fost găsit trupul femeii.”

În timpul intervenției, trupele ruse au lansat în mod repetat noi atacuri asupra locurilor în care activau echipele de salvatori. În urma unuia dintre acestea, tehnica Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei a fost avariată. Din fericire, niciun salvator nu a fost rănit.

În aceeași noapte, și comunitatea Konotop a fost vizată de un atac rusesc. Acolo, salvatorii au lichidat un incendiu izbucnit într-o zonă rezidențială.

UPDATE 12:00 În Dnipro, trupele ruse au atacat în timpul nopții depozite de produse alimentare..

În urma atacului a izbucnit un incendiu de proporții, pe care salvatorii au reușit deja să îl localizeze. În prezent, intervenția pentru lichidarea completă a focarului este în desfășurare.

Totuși, nu au fost înregistrate victime sau persoane rănite.

UPDATE 11:05 În noaptea de 4 august, forțele ruse au atacat Ucraina cu o rachetă balistică Iskander-M, lansată din regiunea Rostov (Rusia), și cu 136 de drone de atac, inclusiv de tip Shahed (inclusiv variante cu reacție), Gerbera, Italmas și drone de tip „Parodia”, lansate din direcțiile: Oriol, Millerovo (Rusia), precum și din Donețk și Crimeea ocupate temporar (Ceauda și Hvardiiske), au anunțat Forțele de Apărare a Ucrainei.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic, forțele de sisteme fără pilot și grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Potrivit datelor preliminare, până la ora 08:00, apărarea antiaeriană a doborât 117 drone de tip Shahed, Gerbera, Italmas și alte tipuri de drone în nordul, sudul și estul Ucrainei.

Au fost înregistrate lovituri ale unei rachete balistice și ale 14 drone de atac în 14 locații, iar fragmente ale dronelor doborâte au căzut în alte trei locații.

UPDATE 8:45 În Mîkolaiv, în urma unui atac rusesc asupra unei zone rezidențiale din oraș, o femeie în vârstă de 89 de ani și-a pierdut viața, iar alte șapte persoane au fost rănite, printre care două fetițe de 2 și 12 ani, a raportat Serviciul pentru Situații de Urgență.

În urma atacului a izbucnit un incendiu la o casă de locuit. Două case particulare au fost distruse, iar alte șapte au fost avariate. De asemenea, au fost avariate un automobil și ferestrele a trei blocuri de locuințe. Toate incendiile au fost stinse.

La fața locului au intervenit 14 salvatori, psihologi, patru autospeciale ale Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei, voluntari ai Echipei de intervenție rapidă a Crucii Roșii Ucrainene, polițiști, medici și echipe de intervenție ale serviciilor de urgență.