LIVE TEXT Ucraina ar fi distrus două avioane rusești, inclusiv o platformă laser rară A-60. Război în Ucraina, ziua 1371

UPDATE 22:05 Forțele ucrainene au distrus un avion de transport greu rusesc Il-76, precum și o platformă laser experimentală A-60, potrivit lui Robert „Madyar” Brovdi, comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei, pe 25 noiembrie.

Statul Major General al Ucrainei raportase anterior atacuri reușite asupra mai multor ținte strategice rusești, inclusiv Uzina de Reparații de Avioane Taganrog și fabrica de drone Atlant Aero din regiunea Rostov.

Deși Statul Major General a declarat că avionul A-60, staționat la Uzina de Reparații Avioane Taganrog din sud-vestul Rusiei, a fost probabil lovit, Brovdi a confirmat atacul distribuind o imagine din satelit de la grupul analitic Dnipro OSINT.

A-60 este o aeronavă experimentală rară din epoca sovietică, bazată pe Il-76, echipată cu un sistem laser aerian și dezvoltată pentru a testa tehnologiile de apărare antirachetă și antisatelit.

Deși nu a fost publicat niciun preț oficial, presa rusă estimează că valoarea aeronavei se situează între 150 și 480 de milioane de dolari, în funcție de configurația sa.

Ucraina a scos anterior din uz și alte active rusești rare și de mare valoare, inclusiv avionul de avertizare timpurie și control aerian A-50, folosit pentru urmărirea țintelor aeriene și maritime și pentru direcționarea operațiunilor de apărare aeriană.

Forțele ucrainene au atacat ținte din interiorul Rusiei în noaptea de 25 noiembrie folosind drone cu reacție și rachete de croazieră Neptune. Dincolo de Taganrog, atacurile au vizat un terminal petrolier din Novorossiisk și rafinăria de petrol Tuapse din regiunea Krasnodar.

Ministerul rus al Apărării nu a abordat rapoartele conform cărora aeronava ar fi fost distrusă, dar a susținut că sistemele sale de apărare aeriană au doborât 259 de drone ucrainene peste noapte, inclusiv 16 deasupra regiunii Rostov, unde se află Uzina de Reparații Avioane Taganrog.

Guvernatorul regiunii Rostov, Yury Slyusar, a declarat că trei persoane au fost ucise în Taganrog și a raportat pagube aduse afacerilor și clădirilor rezidențiale. Guvernatorul nu a recunoscut existența vreunui atac asupra infrastructurii militare.

UPDATE 21:15 Trei persoane au fost rănite în urma atacurilor armatei ruse asupra districtelor Nikopol, Samar și Kryvyi Rih din regiunea Dnipropetrovsk, a relatat pe Facebook de Vladyslav Haivanenko, șeful interimar al Administrației Militare Regionale.

Acesta a spus că, după examinari suplimentare, medicii au stabilit că starea fetiței de patru ani, rănită la Dnipro, este gravă. Același lucru este valabil și pentru femeia rănită. Aceasta primește îngrijirile medicale necesare. Patru clădiri de apartamente, o școală și o linie electrică au fost avariate în oraș.

În comunitatea Pishchanka din districtul Samar, o femeie în vârstă de 68 de ani a fost rănită în urma unui atac cu dronă. Ea se va recupera acasă. O mașină și un autobuz au luat foc, dar salvatorii au reușit să stingă flăcările. O clădire agricolă a fost distrusă, iar mașini și o casă privată au fost avariate.

În districtul Nikopol, rușii au efectuat atacuri de artilerie și au atacat comunitățile Nikopol, Myrove, Pokrovske, Marganets și Chervonohryhorivka cu drone FPV.

Doi bărbați în vârstă de 56 de ani au fost răniți. O întreprindere industrială, un bloc de apartamente, trei case private, benzinării și o linie electrică au fost avariate.

Armata rusă a atacat comunitatea Hrushivka din districtul Kryvyi Rih cu o dronă.

UPDATE 18:15 Operațiunile de salvare de urgență au fost finalizate în capitală după bombardamentele rușilor din timpul nopții și al dimineții.

Despre aceasta a fost anunțat serviciul de salvare al capitalei pe Facebook.

„Salvatorii au finalizat lucrările de curățare a molozului și eliminare a consecințelor atacurilor rusești asupra capitalei. Conform datelor preliminare, șapte persoane au fost ucise, 21 au fost rănite (inclusiv un copil) și 18 au fost salvate, inclusiv trei copii. Psihologii din cadrul Serviciului de Urgență de Stat au acordat asistență la 64 de persoane”, se arată în raport.

Se observă că un total de 177 de salvatori și 42 de echipamente, inclusiv echipamente grele, au fost implicați în eliminarea consecințelor bombardamentului.

Conform Ukrinform, în noaptea și dimineața zilei de 25 noiembrie, trupele ruse au efectuat un atac aerian combinat asupra Ucrainei folosind rachete de croazieră și balistice, precum și drone de atac.

UPDATE 17:00 Forțele ruse au efectuat atacuri asupra orașului Sloviansk din regiunea Donețk, rănind doi civili și lovind mai multe instituții de învățământ.

Potrivit Ukrinform, șeful Administrației Militare a orașului Sloviansk, Vadym Liakh, a relatat acest lucru pe Facebook.

„Marți, 25 noiembrie. Astăzi, în jurul orei 12:00, inamicul a lovit orașul nostru. Au fost atacate unități de învățământ. În prezent, se știe că două persoane sunt rănite”, a scris Liakh.

Acesta a adăugat că toate consecințele grevelor sunt încă în curs de clarificare.

UPDATE 15:08 În noaptea de 25 noiembrie, forțele ucrainene au atacat mai multe ținte strategice din Rusia, inclusiv o clădire destinată reparării aeronavelor și o instalație de producție de drone din orașul Taganrog, regiunea Rostov, a raportat Statul Major General al Forțelor Armate Ucrainene.

În timpul atacului, Forțele de Apărare au folosit drone de tip „Bars” și rachete de croazieră „Neptune”, fabricate în Ucraina.

În Taganrog, forțele ucrainene au atacat Uzina pentru repararea aeronavelor „Beriev” și uzina „Atlant Aero”, care produce dronele de tip „Molniya”. Numeroase explozii și incendii au fost raportate la instalații.

În timpul atacului asupra uzinei de reparații de aeronave din Taganrog, o aeronavă experimentală A-60 ar fi fost lovită. Uzina repară și modernizează, de asemenea, aeronave A-50 AWACS și bombardiere strategice rusești Tu-95MS.

Forțele de Apărare Ucrainene au distrus și terminalul petrolier Sheskharis din Novorossiysk și rafinăria de petrol Tuapse din regiunea Krasnodar din Rusia.

Sursa citată scrie că un lansator din sistemul de rachete de apărare aeriană S-400 a fost distrus la Novorossiisk.

Trebuie menționat că resursele OSINT au raportat anterior distrugerea unui avion de detectare radar cu rază lungă de acțiune A-60 la Taganrog.

UPDATE 11:48 Bilanțul victimelor de la Kiev în urma atacurilor armatei ruse ajunge la șase morți, iar alte 16 persoane sunt rănite, inclusiv, un minor. Potrivit salvatorilor din Kiev, 18 persoane au fost evacuate, scrie Novosti Donbasa.

Sursa citată scrie că unitățile de salvare continuă să lucreze la locurile distruse, ocupându-se de urmările atacului și oferind asistență victimelor.

În regiunea Odesa, șase civili, inclusiv doi copii, au fost răniți în urma atacurilor armatei ruse, a raportat Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei.

Potrivit salvatorilor, trupele rusești au lovit din nou regiunea în noaptea zilei de 25 noiembrie. Atacurile au provocat incendii de amploare la instalațiile de infrastructură energetică și portuară.

Activitatea unităților Serviciului de Urgență de Stat a fost complicată de sirenele de raid aerian repetate, ceea ce a forțat suspendarea periodică a eforturilor de curățare. Până dimineața, salvatorii au reușit să țină sub control incendiile și să stabilizeze situația.

UPDATE 10:49 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a reacționat la atacul Rusiei asupra Kievului și altor orașe, scriind pe Telegram că salvatorii lucrează la mai locații afectate de atacurile armatei ruse la Kiev.

„Există distrugeri în regiunea Odesa: au fost atacuri asupra porturilor, unităților alimentare și infrastructurii – fără sens militar”, a scris Zelenski.

El a adăugat că forțele rusești au lovit și regiunile Dnipro, Harkiv, Cernihiv și Cerkasî.

„Principalele ținte sunt energia și tot ceea ce asigură o viață normală”, a spus el.

La fel, președintele ucrainean a precizat că în total, armata rusă a folosit 22 de rachete de diferite tipuri, inclusiv aerobalistice, și peste 460 de drone, majoritatea fiind shaheed-uri ruso-iraniene.

„Se știe că patru drone au zburat spre vecinii noștri – Moldova și România, ora exactă a zborurilor fiind cunoscută. De aceea, toți partenerii nu ar trebui să uite că în fiecare zi trebuie să salvăm vieți”.

8:16 Rusia a lansat un atac la scară largă împotriva Kievului și a altor orașe ucrainene, vizând infrastructura critică și cartierele rezidențiale. Armata rusă a folosit, în special, drone „Shahed” și rachete balistice „Kinzhal”.

Ministerul Energiei din Ucraina a descris atacul Rusiei de peste noapte drept „un atac combinat masiv asupra instalațiilor de infrastructură energetică”.

Cel puțin patru persoane din Kiev au fost ucise și alte opt rănite, au raportat autoritățile locale. Amploarea totală a victimelor și a pagubelor este încă investigată, scrie Kyiv Independent.

În timpul nopții, Forțele Aeriene ale Ucrainei au anunțat o amenințare cu rachete în întreaga țară după ce bombardierele rusești MiG-31 au decolat de pe aerodromurile rusești. Câteva ore mai târziu, în timp ce echipajele de urgență încă stingeau incendii și căutau victimele atacului de peste noapte, lansarea avioanelor rusești MiG-31 a declanșat o altă alertă la nivel național cu rachete balistice.

Inițial, explozii puternice au fost raportate la Kiev în jurul orei 1:00 și apoi în mod repetat pe parcursul următoarei ore, potrivit jurnaliștilor Kyiv Independent aflați în capitală.

În sectorul Pecherskyi, mai multe blocuri de locuit au fost avariate și au luat foc, a declarat primarul Kievului, Vitali Klitschko.