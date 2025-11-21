LIVE TEXT Armata rusă lovit regiunea Dnipropetrovsk pe tot parcursul zilei. Există morți și răniți. Război în Ucraina, ziua 1367

UPDATE 22:00 Doi bărbați au fost uciși și alți cinci au fost răniți în atacurile din districtul Nikopol. Salvatorii au evacuat două victime din zona periculoasă, le-au acordat primul ajutor și le-au predat medicilor, potrivit Serviciului de Urgențe al Ucrainei.

O fermă și o clădire rezidențială au fost avariate de bombardament. Case private, clădiri de apartamente, un magazin, anexe și un garaj au fost avariate. Incendiile au fost stinse.

„14 salvatori și 3 unități de echipamente din cadrul Serviciului Regional de Urgență de Stat au fost implicați în eliminarea consecințelor atacurilor”, au anunțat autoritățile ucrainene.

Daune la infrastructură au fost înregistrate în districtul Krîvîi Rih.

UPDATE 20:22 Volodimir Zelenksi a avut o convorbire telefonică cu președintele Consiliului European, António Costa, și cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„I-am informat despre propunerile din partea SUA pentru încheierea războiului și despre contactele cu partenerii din Europa și SUA. Cu toții apreciem angajamentul Americii și al președintelui Trump de a pune capăt războiului și lucrăm împreună pentru a ne asigura că acesta devine un plan comun și pe deplin aliniat”, a scris Zelenski pe Facebook.

În zilele următoare, numeroase întâlniri și convorbiri telefonice sunt deja programate, mai spune președintele ucrainean.

„Nimic nu ar trebui decis cu privire la Ucraina fără Ucraina”, a declarat vineri președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după o convorbire telefonică cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

UPDATE 16:49 Forțele ruse au lansat un atac asupra orașului Zaporijia, care a ucis cinci persoane și a rănit alte opt, au raportat oficialii locali.

Primele rapoarte despre atac au apărut în seara zilei de 20 noiembrie, când s-au auzit explozii în tot orașul.

Guvernatorul regiunii Zaporijia, Ivan Fedorova declarat că forțele ruse au folosit bombe ghidate KAB, provocând pagube extinse infrastructurii civile, inclusiv pentru cel puțin cinci blocuri de locuit. Poliția ucraineană a raportat, de asemenea, că o bombă a fost lansată în mijlocul unei piețe.

Ofițeri de poliție, salvatori și personal medical au lucrat la locul atacului.

UPDATE 15:38 În timpul unei misiuni, a fost ucisă medicul militar, Marina Vorontsova, lângă Pokrovsk, a raportat detașamentul de forțe speciale Omega al Gărzii Naționale a Ucrainei.

„Marina a fost voluntară pentru grupul nostru și a îndeplinit misiuni de luptă mult timp. A fost perla și talismanul grupului nostru. Acum a devenit un înger păzitor pentru fiecare dintre noi. Drumul ei eroic în acest război este greu de descris într-o postare, cu siguranță se vor scrie cărți despre asta”, au spus soldații ucraineni.

Marina Vorontsova a apărat Ucraina din 2014. Multă vreme, s-a oferit voluntară și a asistat personalul militar cu suport tehnic.

UPDATE 10:57 Operațiunile de căutare și salvare din orașul Ternopil, din vestul Ucrainei, au intrat în a treia zi, 16 persoane fiind încă dispărute după un atac rusesc, au raportat oficialii locali, scrie Kyiv Independent.

„Peste 230 de oameni din nouă regiuni ale Ucrainei sunt implicați în operațiune. În unele zone, lucrările se pot face doar manual din cauza pagubelor grave și a fragmentării structurilor de salvare”, a declarat președintele Volodimir Zelenski.

Rusia a lansat un atac nocturn la scară largă asupra mai multor regiuni ucrainene pe 19 noiembrie. Regiunile din vestul Ucrainei, inclusiv Ternopil, Hmelnițki, Ivano-Frankivsk și Lviv, care sunt situate la peste 500 de kilometri de linia frontului și de granița cu Rusia, au fost lovite în atac.

Atacul rusesc asupra unui bloc de apartamente din Ternopil a ucis cel puțin 28 de persoane, inclusiv trei copii, și a rănit alte 94, printre care 18 copii, potrivit Serviciului de Urgență al Ucrainei.

8:42 Reprezentantul permanent adjunct al Ucrainei la Națiunile Unite, Hrystyna Gayovishin, a declarat la o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU că Ucraina este pregătită să se implice constructiv în elaborarea unui plan de pace, dar teritoriul ucrainean „nu este de vânzare”, iar Kievul nu recunoaște teritoriile ocupate ca teritoriu rusesc.

Ea a făcut această declarație pe 20 noiembrie, la o reuniune de urgență din cauza bombardamentului masiv al Ucrainei de către Rusia.

Gayovishin a menționat că Ucraina susține propunerile care vizează încheierea războiului și rămâne deschisă cooperării cu Statele Unite, Europa și alți parteneri. Ea a subliniat că angajamentul Ucrainei față de pace a fost poziția sa încă din primele zile ale invaziei la scară largă, în timp ce Moscova optează pentru escaladare.

În același timp, diplomata a subliniat principalele „linii roșii” privind pacea. Mai exact, Ucraina este pregătită să negocieze încetarea războiului cu Rusia, inclusiv negocieri la nivel de conducere. În plus, Ucraina nu va recunoaște niciodată teritoriile ucrainene ocupate temporar ca teritoriu rusesc. În plus, Ucraina nu va accepta restricții privind dreptul său la autoapărare.