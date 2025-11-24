LIVE TEXT Pene de curent la Odesa, în urma unui atac cu drone rusești. Război în Ucraina, ziua 1370

UPDATE 22:01 La Odesa, mai multe sectoare ale orașului se confruntă cu pene de curent în urma unui atac cu drone rusești, iar transportul public este perturbat, notează presa ucraineană.

„În urma atacului inamic, mai multe sectoare ale orașului sunt fără energie electrică”, a declarat Serhii Lisak, șeful Administrației militare a orașului Odesa.

El a menționat, de asemenea, că unele rute de transport public au întreruperi.

Autoritățile competente lucrează pentru a remedia consecințele.

Potrivit Forțelor Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei, un grup de drone rusești s-a apropiat de Odesa dinspre Marea Neagră.

În noaptea de 24 noiembrie, un atac cu drone rusești la Odesa a avariat infrastructura civilă portuară.

UPDATE 20:21 Nu există deocamdată planuri pentru o vizită a președintelui Volodimir Zelenski în Statele Unite, dar nicio opțiune nu este exclusă, a declarat Ambasada Ucrainei la Washington pentru Kyiv Independent pe 24 noiembrie.

Declarația vine în urma unor informații apărute în presa americană conform cărora Zelenski ar putea vizita SUA săptămâna aceasta pentru a discuta despre eforturile de pace cu omologul său american, Donald Trump.

Zelenski urma să se întâlnească cu Trump pentru a discuta puncte sensibile ale unui plan de pace susținut de SUA, care a stârnit reacții negative pentru că promova condiții în favoarea Rusiei.

Propunerea inițială de 28 de puncte ar fi fost redusă la 19 puncte după consultările dintre oficialii ucraineni și americani de la Geneva, pe 23 noiembrie.

CBS News a relatat anterior că vizita lui Zelenski ar depinde de rezultatele discuțiilor de la Geneva.

Planul inițial de pace a fost întâmpinat cu reacții negative din partea liderilor europeni și a parlamentarilor americani din cauza concesiilor pe care le solicita Ucrainei, inclusiv cedarea regiunii Donbas către Rusia, reducerea armatei la 600 de mii de militari și renunțarea la aspirațiile de aderare la NATO.

UPDATE 20:08 Europa nu poate sprijini planul american controversat privind Ucraina, afirmă, într-un interviu pentru Deutsche Welle, cancelarul federal german. Friedrich Merz consideră nerealist și termenul limită stabilit de președintele american Donald Trump.

„Putem fi de acord cu unele puncte, dar sunt altele cu care nu putem fi de acord”, i-a transmis cancelarul german Friedrich Merz președintelui american Donald Trump, într-o convorbire telefonică pe care cei doi lideri au purtat-o vinerea trecută (21 noiembrie 2025), la scurt timp după ce controversatul plan al Casei Albe pentru încetarea ostilităților din Ucraina a devenit public.

„I-am spus că suntem pe deplin aliniați cu Ucraina și că suveranitatea acestei țări este în afara oricărei discuții”, a explicat cancelarul Merz, într-un interviu oferit în exclusivitate DW la Johannesburg, unde șeful guvernului de la Berlin a participat la summitul G20.

Europa, care se confruntă cu „o amenințare profundă” la adresa arhitecturii sale de securitate, cunoștea propunerea în 28 de puncte avansată de administrația de la Washington încă dinaintea călătoriei în Africa de Sud.

Planul propus de administrația de la Washington pentru încetarea războiului dus de Rusia împotriva Ucrainei, care vine în mare măsură în întâmpinarea cererilor maximale formulate de președintele rus Vladimir Putin încă din 2022, când a început invazia la scară largă a Ucrainei, a dominat discuțiile de la Johannesburg și a reprezentat și subiectul principal al discuției cu Michaela Küfner, corespondent-șef politic al DW.

UPDATE 17:39 Patru bărbați civili au fost răniți în urma unui atac rusesc asupra Cernihivului. Cel mai tânăr rănit are 23 de ani, iar cel mai în vârstă – 53. Anunțul a fost făcut de Viacheslav Chaus, șeful administrației militare din regiune, într-o postare pe Telegram.

„Lovitura dronei a vizat o întreprindere. Răniții au fost transportați la spital. De asemenea, dronele inamice au atacat orașul Snovsk. Există lovituri asupra unor obiective de infrastructură critică”, a subliniat oficialul ucrainean.

UPDATE 16:45 Trupele ruse au lansat un atac aerian asupra orașului Sloviansk din regiunea Donețk. Cinci persoane au fost rănite, printre care doi copii, transmite Serviciul de Stat pentru Situații Excepționale a Ucrainei.

Două blocuri de locuit și o casă particulară, precum și o întreprindere locală au fost avariate. Un garaj și un morman de gunoi au luat foc.

În vizorul inamicului s-au aflat și orașul Kramatorsk și satul Cerkaske. Au fost avariate peste 20 de case private, o clădire administrativă și un magazin. Au izbucnit incendii. Pompierii au stins toate focurile.

UPDATE 15:15 Președintele Rusiei a discutat situația din Ucraina și propunerile SUA privind soluționarea pașnică a războiului într-o convorbire telefonică cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, informează serviciul de presă al Kremlinului, scrie BBC.

„Au avut loc schimburi de opinii cu privire la situația din Ucraina, inclusiv în contextul propunerilor americane privind soluționarea pașnică. Vladimir Putin a menționat că aceste propuneri, în varianta cu care ne-am familiarizat, sunt în concordanță cu discuțiile purtate la summitul ruso-american din Alaska și, în principiu, pot sta la baza unei soluționări pașnice definitive”, se arată în comunicatul de presă.

Putin a confirmat, de asemenea, interesul pentru o soluționare „politico-diplomatică” a crizei.

Erdogan, spun surse din Kremlin, este gata să faciliteze negocierile și să pună la dispoziție un loc de întâlnire pentru acestea.

UPDATE 14:00 „Desigur, urmărim cu atenție știrile din mass-media care au venit din Geneva în ultimele zile, dar nu am primit încă nimic oficial”, a declarat luni Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, citat de Reuters.

Kremlinul a declarat că va aștepta să vadă cum vor decurge negocierile dintre Statele Unite și Ucraina pe tema planului de pace și că nu va comenta informațiile apărute în presă cu privire la o chestiune atât de serioasă și complexă.

„Am citit o declarație potrivit căreia, în urma discuțiilor de la Geneva, au fost aduse unele modificări textului pe care l-am văzut anterior. Vom aștepta. Se pare că dialogul continuă”, a spus Pesk

care părea să lase deschisă posibilitatea ca Kievul să adere într-o zi la alianța militară, Peskov a insistat că Kremlinul nu va discuta detaliile niciunui proiect de acord pe baza informațiilor din presă.

„Este o chestiune prea importantă și complexă pentru a ne baza doar pe informațiile din presă. În acest caz, este necesar să ne bazăm pe informațiile obținute prin canale oficiale”, a spus Peskov.

El a afirmat că nu există încă planuri pentru o întâlnire în această săptămână între negociatorii ruși și americani.

UPDATE 12:00 Azi dimineață, armata rusă a lovit Cernihiv cu un dronă, anunță Poliția Națională a Ucrainei. În urma atacului, o casă privată a fost avariată și a izbucnit un incendiu. Au fost răniți un frate și o soră născuți în 2002 și 2006, care au fost transportați la spital.

De asemenea, în timpul nopții, militarii ruși au lovit cu drone satul Jadove. Au fost avariate o clădire nefuncțională a pompierilor, o casă de locuit și o clădire economică. Nu sunt informații despre victime.

UPDATE 09:42 Pe 23 noiembrie, în jurul orei 21:30, rușii au lansat numeroase atacuri cu drone asupra orașului Harkiv, potrivit Poliției Naționale a Ucrainei.

Patru locuitori din Harkiv au suferit leziuni incompatibile cu viața, iar alți 13 au fost răniți. Printre victime se numără un băiat de 12 ani și o fetiță de 11 ani. Aceștia au primit îngrijiri medicale la fața locului.

Au fost avariate și distruse case private, clădiri cu mai multe etaje, o asociație de grădinari și o întreprindere civilă. Au izbucnit incendii.

UPDATE 09:06 Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a părăsit Geneva, declarând că s-au înregistrat progrese în negocierile cu Ucraina privind planul de pace al SUA. Potrivit acestuia, „problemele rămase nerezolvate nu sunt insurmontabile, avem doar nevoie de mai mult timp”. Părțile au semnat o declarație comună în care se menționează „un document-cadru actualizat și revizuit”, scrie BBC.

UPDATE 09:00 Europenii au prezentat o versiune modificată a planului de pace al Statelor Unite pentru Ucraina, care respinge limitele propuse pentru forțele armate ale Kievului și concesii teritoriale, potrivit unui document consultat duminică, 23 noiembrie, de Reuters.

Documentul, pregătit pentru discuțiile privind planul de la Geneva, propune ca armata Ucrainei să fie limitată la 800 000 de soldați „în timp de pace”, în loc de limita generală de 600 000 propusă de planul SUA.

De asemenea, se menționează că „negocierile privind schimburile teritoriale vor începe de la linia de contact”, în loc să se stabilească în prealabil că anumite zone ar trebui recunoscute ca „de facto rusești”, așa cum sugerează planul SUA.

În plus, se propune ca Ucraina să primească o garanție de securitate din partea Statelor Unite similară cu clauza articolului 5 din Tratatul NATO.

Documentul respinge propunerea SUA privind utilizarea activelor rusești înghețate în Occident, în principal în Uniunea Europeană.