LIVE TEXT Numărul morților din Ternopil crește la 34. Șase persoane sunt încă dispărute, inclusiv un copil. Război în Ucraina, ziua 1369

UPDATE 18:00 O cetățeană poloneză în vârstă de șapte ani, Amelia, s-a numărat printre cei uciși într-un atac cu rachete rusești asupra orașului Ternopil, din vestul Ucrainei, pe 19 noiembrie, potrivit Ministerului de Externe al Poloniei. Ea a murit împreună cu mama ei în timpul atacului, care până acum a curmat cel puțin 34 de vieți, scrie Kyiv Independent.

„Amelka avea șapte ani. Șapte. Un copil polonez. A murit la Ternopil în timpul unui atac brutal cu rachete rusești. Nu își va mai îndeplini niciunul dintre visele ei. Acest război crud trebuie să se încheie, iar Rusia nu-l poate câștiga. Pentru că acesta este, de asemenea, un război despre viitorul copiilor noștri”, a scris prim-ministrul polonez Donald Tusk pe 21 noiembrie.

Operațiunile de căutare și salvare din orașul din vestul Ucrainei s-au încheiat pe 22 noiembrie, după patru zile de operațiuni, a raportat Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei. Pe 23 noiembrie, guvernatorul regiunii, Taras Pastukh, a anunțat că numărul final al morților a ajuns la 34.

Șase persoane sunt încă dispărute, inclusiv un copil. În timpul operațiunilor de căutare, 46 de persoane, inclusiv șapte copii, au fost salvate. Salvatorii au găsit, de asemenea, trei animale de companie (două pisici și un papagal) și le-au returnat proprietarilor, a declarat Serviciul de Urgență de Stat.

„Peste 230 de salvatori din nouă regiuni ale Ucrainei sunt implicați în operațiune. În unele zone, lucrările se pot face doar manual din cauza daunelor grave și a fragmentării structurilor”, a declarat președintele Volodimir Zelenski.

UPDATE 15:43 Serviciul de Urgență al Ucrainei a raportat un atac nocturn asupra orașului Kramatorsk, Donețk, soldat cu 3 morți și 3 răniți.

„Noaptea trecută, trupele rusești au lansat un alt atac asupra orașului Kramatorsk. Bombardamentele au curmat viața a trei civili, iar alți doi au fost răniți”, transmit autoritățile ucrainene.

La fața locului, echipele de intervenție au acordat primul ajutor și au transportat unul dintre răniți la spital. Serviciul de Urgență îndeamnă locuitorii din regiune să evacueze în regiuni mai sigure ale țării pentru a-și păstra viața și sănătatea.

UPDATE 12:00 Potrivit Ukrinform, 69 de drone din 98 lansate de Rusia asupra Ucrainei au fost distruse, au raportat de Forțele Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei pe canalul oficial de Telegram.

Începând cu ora 19:00, sâmbătă, 22 noiembrie, rușii au atacat Ucraina cu 98 de drone UCAV Shahed și Gerbera și alte tipuri de drone din direcțiile Orel, Kursk, Millerovo, Primorsko-Ahtarsk (Federația Rusă) și Chauda (Crimeea). Aproximativ 60 de drone erau de tip Shahed.

Atacul aerian a fost respins de forțe de rachete antiaeriene, unități de război electronic și sisteme fără pilot, precum și de grupuri mobile de foc ale Forțelor de Apărare Ucrainene.

Conform datelor preliminare, până la ora 8:30, duminică, 23 noiembrie, Forțele de Apărare Aeriană au doborât/bruiat 69 de drone în nordul, sudul și estul Ucrainei. Douăzeci și șapte de drone UCAV au fost înregistrate lovind 12 locații.

UPDATE 09:30 Odesa a fost atacată de armata rusă în noaptea de 22 spre 23 noiembrie. Districtele individuale ale regiunii, cât și orașul în sine au fost atacate, anunță Serviciul de Urgență al Ucrainei.

„În urma loviturilor cu drone, au izbucnit incendii la instalațiile de infrastructură energetică și într-o fostă clădire industrială, pe care pompierii le-au stins rapid”, relatează salvatorii.

Conform informațiilor preliminare, nu există decese sau răniți.