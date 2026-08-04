LIVE TEXT Ucraina a fost atactă noaptea trecută de Rusia cu aproape 140 de drone și cu o rachetă balistică. Război în Ucraina, ziua 1623

UPDATE 11:05 În noaptea de 4 august, forțele ruse au atacat Ucraina cu o rachetă balistică Iskander-M, lansată din regiunea Rostov (Rusia), și cu 136 de drone de atac, inclusiv de tip Shahed (inclusiv variante cu reacție), Gerbera, Italmas și drone de tip „Parodia”, lansate din direcțiile: Oriol, Millerovo (Rusia), precum și din Donețk și Crimeea ocupate temporar (Ceauda și Hvardiiske), au anunțat Forțele de Apărare a Ucrainei.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic, forțele de sisteme fără pilot și grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Potrivit datelor preliminare, până la ora 08:00, apărarea antiaeriană a doborât 117 drone de tip Shahed, Gerbera, Italmas și alte tipuri de drone în nordul, sudul și estul Ucrainei.

Au fost înregistrate lovituri ale unei rachete balistice și ale 14 drone de atac în 14 locații, iar fragmente ale dronelor doborâte au căzut în alte trei locații.

UPDATE 8:45 În Mîkolaiv, în urma unui atac rusesc asupra unei zone rezidențiale din oraș, o femeie în vârstă de 89 de ani și-a pierdut viața, iar alte șapte persoane au fost rănite, printre care două fetițe de 2 și 12 ani, a raportat Serviciul pentru Situații de Urgență.

În urma atacului a izbucnit un incendiu la o casă de locuit. Două case particulare au fost distruse, iar alte șapte au fost avariate. De asemenea, au fost avariate un automobil și ferestrele a trei blocuri de locuințe. Toate incendiile au fost stinse.

La fața locului au intervenit 14 salvatori, psihologi, patru autospeciale ale Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei, voluntari ai Echipei de intervenție rapidă a Crucii Roșii Ucrainene, polițiști, medici și echipe de intervenție ale serviciilor de urgență.