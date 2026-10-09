LIVE TEXT Ucraina a fost atacată cu aproape 140 de drone noaptea trecută. Război în Ucraina, ziua 1689

UPDATE 8:15 În noaptea de 8 spre 9 octombrie, începând cu ora 18:00, forțele ruse au atacat Ucraina cu 136 de drone de atac de tip Shahed, Gerbera și drone-momeală de tip „Parodia”, lansate din direcțiile Oriol și Primorsko-Ahtarsk, din Federația Rusă, din teritoriile ocupate temporar ale regiunii Donețk și din localitatea Hvardiiske, situată în Crimeea ocupată, au raportat Forțele Aeriene de Apărare.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și sistemele fără pilot, precum și de grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Potrivit datelor preliminare, până la ora 08:00, apărarea antiaeriană a doborât 114 drone rusești de tip Shahed, Gerbera și de alte tipuri.

Totuși, au fost înregistrate lovituri ale mijloacelor de atac aerian rusești în opt locații, precum și căderi ale dronelor doborâte sau ale fragmentelor acestora în alte șapte locații.