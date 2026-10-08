MAE, răspuns la declarațiile privind presupusa „militarizare” a R. Moldova ale reprezentantului rus la OSCE

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a venit cu o reacție după ce reprezentantul Federației Ruse la OSCE a făcut declarații privind presupusa „militarizare” a R. Moldova și transformarea țării într-un „hub logistic” pentru Ucraina. Diplomația de la Chișinău a respins afirmațiile, numindu-le false și nefondate.

„Afirmațiile privind presupuse rute de transport al dronelor, capacități de asamblare a acestora sau centre medicale destinate armatei ucrainene nu corespund realității și nu sunt susținute de dovezi. De altfel, o informație falsă similară, privind presupusa aterizare la Chișinău a unui avion cu drone militare destinate Ucrainei, a fost recent demontată de portalul de verificare a faptelor StopFals.md. Regretăm utilizarea platformei OSCE pentru promovarea unor asemenea falsuri la adresa R.Moldova”, se arată în declarația MAE.

În același timp, MAE a constatat că războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei generează „riscuri reale pentru securitatea R. Moldov”. „Cel mai recent incident, produs la 5 octombrie în apropierea punctului de trecere Palanca, a provocat pagube materiale și rănirea unui angajat al Poliției de Frontieră”, a reamintit ministerul.

MAE a reiterat că R. Moldova „este un stat pașnic, neutru și va continua să acționeze pentru protejarea cetățenilor, suveranității și integrității sale teritoriale”.