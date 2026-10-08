MAE, răspuns la declarațiile privind presupusa „militarizare” a R. Moldova ale reprezentantului rus la OSCE
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a venit cu o reacție după ce reprezentantul Federației Ruse la OSCE a făcut declarații privind presupusa „militarizare” a R. Moldova și transformarea țării într-un „hub logistic” pentru Ucraina. Diplomația de la Chișinău a respins afirmațiile, numindu-le false și nefondate.
„Afirmațiile privind presupuse rute de transport al dronelor, capacități de asamblare a acestora sau centre medicale destinate armatei ucrainene nu corespund realității și nu sunt susținute de dovezi.
De altfel, o informație falsă similară, privind presupusa aterizare la Chișinău a unui avion cu drone militare destinate Ucrainei, a fost recent demontată de portalul de verificare a faptelor StopFals.md. Regretăm utilizarea platformei OSCE pentru promovarea unor asemenea falsuri la adresa R.Moldova”, se arată în declarația MAE.
În același timp, MAE a constatat că războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei generează „riscuri reale pentru securitatea R. Moldov”. „Cel mai recent incident, produs la 5 octombrie în apropierea punctului de trecere Palanca, a provocat pagube materiale și rănirea unui angajat al Poliției de Frontieră”, a reamintit ministerul.
MAE a reiterat că R. Moldova „este un stat pașnic, neutru și va continua să acționeze pentru protejarea cetățenilor, suveranității și integrității sale teritoriale”.
„Îndemnăm Federația Rusă să înceteze dezinformarea și retorica de intimidare la adresa R. Moldova și să respecte dreptul internațional și angajamentele asumate în cadrul OSCE”, a încheiat MAE.