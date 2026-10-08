LIVE TEXT Atacurile rusești cufundă Kievul în întuneric, perturbând alimentarea cu energie electrică, funcționarea metroului și aprovizionarea cu apă. Război în Ucraina, ziua 1688

UPDATE 22:25 Atacul rus asupra infrastructurii energetice ucrainene din 8 octombrie a provocat întreruperi de curent pe scară largă în capitala Ucrainei, Kiev, unde locuiesc peste 3 milioane de oameni, scrie presa locală.

La ora 20:00, ora locală, orașul se confrunta cu întreruperi de curent în majoritatea cartierelor, iar metroul a fost oprit din cauza lipsei de energie electrică. Lipsa energiei electrice a dus, de asemenea, la o penurie de apă curentă în tot Kievul.

„A avut loc un atac asupra uneia dintre instalațiile energetice importante pentru orașul Kiev”, a declarat ministrul Energiei, Denîs Șmîhal. „Angajații din sectorul energetic fac tot posibilul pentru a restabili alimentarea cu energie electrică cât mai repede posibil.”

UPATE 22:15 Dronele au lovit un centru de date deținut de compania rusă Yandex, a anunțat joi cea mai importantă companie de inteligență artificială și tehnologie din țară, acesta fiind primul atac major asupra unui centru de date rus de la începutul războiului cu Ucraina, scrie Reuters.

Yandex a declarat că atacul asupra hub-ului său din Sasovo, unul dintre cele cinci mari centre de date ale sale, a provocat un incendiu și a obligat compania să suspende operațiunile la acea locație, care găzduiește zeci de mii de servere. Compania a precizat că se află în proces de restabilire a serviciilor afectate.

UPDATE 20:00 19 persoane au fost rănite în decursul zilei de 8 octombrie, în urma atacurilor rusești asupra Kievului, a anunțat primarul Vitali Kliciko. 4 persoane au decedat.

13 răniți se află internați în spitalele municipale. Doi dintre ei sunt în stare gravă.

La amiază, în Kiev, în urma unui nou atac al Federației Ruse în districtul Solomianski, 2 persoane au decedat, iar alte 3 au fost rănite, au comunicat anterior pompierii.

La locul loviturii a fost distrus unui hangar metalic destinat depozitării vopselelor.

În cartierul Șevcenkivskîi, în spațiu deschis, au luat foc câteva autoturisme.

UPDATE 16:40 Unitățile Forțelor de Apărare ale Ucrainei au lovit complexul petrolier „Gazprom Neftechim Salavat” din Bașkortostan, a informat Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Pe teritoriul întreprinderii, potrivit informațiilor furnizate de armata ucraineană, a izbucnit un incendiu.

Potrivit BBC, autoritățile din Bașkortostan au confirmat atacul cu drone asupra regiunii, fără a menționa însă lovitura asupra rafinăriei. După cum a declarat primarul orașului Salavat, „fragmentele mai multor drone au căzut în zona industrială”, provocând un incendiu.

UPDATE 14:00 Numărul persoanelor ucise în Kramatorsk, în timpul unui atac rus asupra a două autobuze, a crescut la 33.

Potrivit Procuraturii din regiunea Donetțk, lovitura a fost probabil provocată de o bombă aeriană ghidată. În epicentrul atacului s-au aflat cele două autobuze de linie, în care se aflau pasageri.

Pe lângă cele 33 de victime, alte 18 persoane au fost rănite.

UPDATE 12:15 În seara târzie a zilei de 7 octombrie, dronele rusești au atacat Kievul, una dintre acestea lovind un bloc de locuințe cu douăsprezece etaje, a scris Meduza.

Două persoane și-au pierdut viața. Alte patru persoane au fost rănite, printre care doi copii. Din clădire au fost evacuate 22 de persoane.

UPDATE 12:05 Cel puțin 12 persoane au murit în urma unui atac rusesc asupra a două autobuze de linie din Kramatorsk, regiunea Donețk, a raportat șeful administrației regionale, Vadim Filașkin. Alte 14 persoane au fost rănite. Consecințele atacului sunt încă în curs de evaluare.

UPDATE 08:23 La Priluki, regiunea Cernihiv, operațiunile de căutare și salvare au continuat toată noaptea la locul atacului rusesc. Potrivit Serviciului de Urgență de Stat al Ucrainei, până în dimineața aceasta, s-a confirmat decesul a 22 de persoane, printre care cinci copii. Alte 54 de persoane au fost rănite, inclusiv șapte copii.

În timpul operațiunii de salvare, echipele de intervenție au reușit să salveze 15 persoane, printre care un copil.

„Echipele de salvare continuă să îndepărteze dărâmăturile și structurile distruse”, a precizat Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei.