LIVE TEXT Ucraina a atacat vineri centre logistice, o rafinărie și un terminal maritim din Rusia. Război în Ucraina, ziua 1619

UPDATE 22:00 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat vineri, 31 iulie, că Ucraina a atacat trei centre logistice, o rafinărie și un terminal maritim din Rusia.

Forțele de Apărare ale Ucrainei au lansat noi atacuri asupra unor obiective din Rusia, vizând trei centre logistice, un terminal maritim din regiunea Krasnodar, o rafinărie din regiunea Volgograd și infrastructură din Marea Azov.

Anunțul a fost făcut vineri de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care susține că operațiunile fac parte din strategia de reducere a resurselor folosite de armata rusească.

Potrivit agenției Ukrinform, Volodimir Zelenski a transmis, într-un mesaj publicat pe Facebook, că atacurile au vizat obiective aflate la sute de kilometri de linia frontului.

„În special, astăzi s-au întreprins acțiuni împotriva a trei centre logistice din diferite regiuni ale Federației Ruse – în Sarapul, Kazan și Volgograd, la distanțe cuprinse între aproximativ 500 și aproape 1.300 de kilometri. În regiunea Krasnodar, a fost lovit un terminal maritim. Instalația se află la aproximativ 270 de kilometri de linia frontului. De asemenea, la aproape 480 de kilometri de linia de contact, a fost lovită o rafinărie de petrol din regiunea Volgograd. Au avut loc, de asemenea, lovituri reușite în Marea Azov”, a declarat Zelenski.

Liderul ucrainean a mai spus că aceste operațiuni fac parte dintr-un plan de lovituri la distanță, „menit să priveze mașina de război rusă de resursele sale.”

„Ne protejăm poporul și vom continua să acționăm după cum este necesar pentru a obține pacea. Mulțumesc tuturor luptătorilor noștri care obțin aceste rezultate precise și importante pentru Ucraina”, a subliniat Zelenski.

Potrivit informațiilor prezentate anterior de autoritățile ucrainene, în urma unuia dintre atacuri a izbucnit un incendiu la centrul logistic Wildberries din Volgograd. Acesta este al 11-lea atac raportat asupra terminalelor logistice ale companiei Wildberries începând cu 18 iulie.

Totodată, autoritățile ucrainene susțin că a fost vizată și rafinăria de petrol Lukoil-Volgogradneftepererabotka.

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat, de asemenea, că infrastructura portului Taman, din regiunea Krasnodar, a fost afectată în urma atacului și că la terminalul maritim s-a produs un incendiu de proporții.

UPDATE 20:45 În Herson, trupele ruse au lovit cu bombe aeriene ghidate o instituție de învățământ.

Potrivit informațiilor preliminare, cinci persoane au fost rănite, trei femei și doi bărbați.

În urma impactului, clădirea instituției a suferit distrugeri semnificative. Oameni au rămas blocați sub dărâmături, iar în zonă a izbucnit un incendiu.

Unda de șoc și fragmentele provocate de explozie au avariat șase blocuri de locuințe și cinci case particulare.

La fața locului, salvatorii au scos de sub ruine un bărbat și l-au predat echipelor medicale.

În timpul operațiunilor de înlăturare a consecințelor atacului, trupele ruse au încercat în repetate rânduri să atace salvatorii cu drone. În urma acestor atacuri, în apropiere a izbucnit un incendiu la o casă particulară cu două etaje.

În pofida amenințării constante a unor noi atacuri, salvatorii au reușit să lichideze toate focarele de incendiu.

UPDATE 19:45 În regiunea Sumî, rușii au lansat patru bombe aeriene ghidate.

Forțele ruse au lansat patru bombe aeriene ghidate (KAB) asupra regiunii Sumî.

În urma atacului, în sectorul industrial au izbucnit incendii de amploare.

Intervențiile s-au desfășurat în condiții de risc permanent, din cauza amenințării unor noi atacuri. În pofida pericolului, salvatorii au reușit să lichideze toate focarele de incendiu.

UPDATE 17:30 Rușii au lansat un nou atac asupra regiunii Odesa, a anunțat Serviciul pentru Situații de Urgență.

În raionul Odesa, o persoană a fost rănită. În sectorul privat, o locuință a fost distrusă, iar alte șase au fost avariate. De asemenea, a izbucnit un incendiu de vegetație uscată.

În orașul Odesa, în urma unui impact pe teritoriul unei întreprinderi nefuncționale, a luat foc vegetația uscată. Incendiul a fost lichidat prompt. Nu au fost înregistrate victime sau răniți.

La locul intervenției, psihologii au acordat sprijin persoanelor afectate. La înlăturarea consecințelor atacului au participat 61 de salvatori, 16 autospeciale ale Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei, precum și echipe ale serviciilor comunale și ale pompierilor locali.

UPDATE 15:21 Soldații ruși au lovit infrastructura civilă din regiunea Vinnîțea, informează Serviciul Național de Situații de Urgență. Nouă persoane au fost rănite.

„Echipele de intervenție au stins un incendiu care s-a întins pe o suprafață de peste 750 mp. Stingerea focului a fost îngreunată de riscul unor noi atacuri”, a transmis Serviciul Național de Situații de Urgență.

UPDATE 13:07 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, într-un interviu din cadrul unei emisiuni de la Fox News că, în cei peste patru ani de război pe scară largă, Ucraina a pierdut 50 000 de militari căzuți la datorie. Alți 400 000 au fost răniți.

Potrivit datelor sale, numărul victimelor ucrainene se ridică la 1,6 milioane de persoane, dintre care 700 000 de persoane au murit. Din partea ucraineană, potrivit acestuia, numărul militarilor căzuți la datorie este de 50 000, 400 000 au fost răniți și încă un „număr mare” sunt dispăruți.

Estimările străine privind pierderile Ucrainei sunt mai mari, notează hromadske. Astfel, potrivit datelor Centrului de Analiză pentru Studii Strategice și Internaționale din Washington, de la începutul războiului, Ucraina a pierdut între 100 000 și 140 000 de militari.

În februarie 2026, președintele ucrainean a afirmat că Ucraina a pierdut peste 55 de mii de apărători căzuți la datorie.

UPDATE 08:21 În noaptea de 31 iulie, dronele ucrainene au atacat regiunea Volgograd. La centrul logistic Wildberries din Volgograd „a izbucnit un incendiu” în urma atacului, a informat serviciul de presă al companiei, citat de Meduza. Se afirmă că nu există victime.

Depozitul din Volgograd nu a mai fost ținta atacurilor Forțelor Armate ale Ucrainei până acum.

Potrivit guvernatorului regiunii Volgograd, Andrei Bociarov, în urma atacului au fost avariate un bloc de locuințe din districtul Traktorozavodsk și o locuință privată din districtul Krasnoarmeiski. În plus, acesta a menționat un incendiu la o unitate industrială din complexul energetic și de combustibili din sudul orașului, precum și la spații de depozitare din districtul Dzerjinsk, fără a preciza despre ce obiective este vorba.

Canalele ucrainene de pe Telegram susțin că, în Volgograd, a fost atacată și rafinăria „Lukoil-Volgogradneftepererabotka” și publică imagini cu incendiul.