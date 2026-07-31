UPDATE 15:21 Soldații ruși au lovit infrastructura civilă din regiunea Vinnîțea, informează Serviciul Național de Situații de Urgență. Nouă persoane au fost rănite.

„Echipele de intervenție au stins un incendiu care s-a întins pe o suprafață de peste 750 mp. Stingerea focului a fost îngreunată de riscul unor noi atacuri”, a transmis Serviciul Național de Situații de Urgență.

UPDATE 13:07 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, într-un interviu din cadrul unei emisiuni de la Fox News că, în cei peste patru ani de război pe scară largă, Ucraina a pierdut 50 000 de militari căzuți la datorie. Alți 400 000 au fost răniți.

Potrivit datelor sale, numărul victimelor ucrainene se ridică la 1,6 milioane de persoane, dintre care 700 000 de persoane au murit. Din partea ucraineană, potrivit acestuia, numărul militarilor căzuți la datorie este de 50 000, 400 000 au fost răniți și încă un „număr mare” sunt dispăruți.

Estimările străine privind pierderile Ucrainei sunt mai mari, notează hromadske. Astfel, potrivit datelor Centrului de Analiză pentru Studii Strategice și Internaționale din Washington, de la începutul războiului, Ucraina a pierdut între 100 000 și 140 000 de militari.

În februarie 2026, președintele ucrainean a afirmat că Ucraina a pierdut peste 55 de mii de apărători căzuți la datorie.

UPDATE 08:21 În noaptea de 31 iulie, dronele ucrainene au atacat regiunea Volgograd. La centrul logistic Wildberries din Volgograd „a izbucnit un incendiu” în urma atacului, a informat serviciul de presă al companiei, citat de Meduza. Se afirmă că nu există victime.

Depozitul din Volgograd nu a mai fost ținta atacurilor Forțelor Armate ale Ucrainei până acum.

Potrivit guvernatorului regiunii Volgograd, Andrei Bociarov, în urma atacului au fost avariate un bloc de locuințe din districtul Traktorozavodsk și o locuință privată din districtul Krasnoarmeiski. În plus, acesta a menționat un incendiu la o unitate industrială din complexul energetic și de combustibili din sudul orașului, precum și la spații de depozitare din districtul Dzerjinsk, fără a preciza despre ce obiective este vorba.

Canalele ucrainene de pe Telegram susțin că, în Volgograd, a fost atacată și rafinăria „Lukoil-Volgogradneftepererabotka” și publică imagini cu incendiul.