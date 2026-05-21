LIVE TEXT Ședința Parlamentului: Opoziția parlamentară a ieșit la tribună. „Stimată guvernare, comportamentul dvs. denotă o lipsă totală a valorilor europene”

Astăzi, 21 mai, are loc ședința Parlamentului. Biroul permanent al Legislativului a aprobat ordinea de zi a ședinței plenare, care include opt proiecte legislative, două dintre ele cu sigla UE, conform unui comunicat de presă.

UPDATE 14:15 Deputata Ludmila Adamciuc prezintă proiectul de lege privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni. Documentul prevede acordarea unui suport financiar unic în sumă de 3000 de lei, în luna iunie a acestui an, pentru fiecare copil cu dizabilitate din țară. Sprijinul este prevăzut pentru circa 13500 de copii.

UPDATE 14:11 Proiectul de lege privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de consolidare a sediului Procuraturii Generale a fost votat în prima lectură de către 52 de deputați.

UPDATE 14:02 Valerian Bobu, director adjunct al Agenției Proprietăți Publice, prezintă proiectul de lege privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de consolidare a sediului Procuraturii Generale. La data de 06.06.2024, Agenția Proprietății Publice, a adresat către Ministerul Finanțelor o solicitare privind alocarea a circa 2 milioane de lei pentru răscumpărarea încăperilor proprietate privată din imobilul amplasat în mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 73 (urmare contactării proprietarilor încăperilor nelocuibile menționate şi reiterării propunerii de înstrăinare a acestora, ultimii, şi-au exprimat acordul de vânzare la prețul indicat în procesele-verbale).



În contextul dificultăților de ordin economic şi financiar, dar şi de caracteristicile spațiilor ce ar corespunde bunei funcționări a instituțiilor a fost identificată clădirea, proprietate publică de stat, din bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, nr.73, mun. Chişinău. Astfel, prin Hotărârea Guvernului nr. 982/2017 s-a dispus transmiterea imobilul din bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.73, mun. Chişinău, din gestiunea Direcției generale pentru administrarea clădirilor Guvernului în gestiunea Procuraturii Generale a Republicii Moldova cu asigurarea reconstrucției şi replanificărilor necesare organizării activității instituțiilor publice dislocate. Urmare a transmiterii imobilului în cauză şi demarării lucrărilor de reconstrucție s-a constatat că unele spații /încăperi din clădirea menționată, sunt proprietate privată, amplasate preponderent la subsolul clădirii, fapt care pune în dificultate realizarea scopului propus. Pentru depășirea acestei situații, Agenția Proprietății Publice, a înaintat proprietarilor încăperilor nelocative din clădirea amplasată în mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.73, propunerea de rezoluțiune, pe cale amiabilă, a contractelor de vânzare-cumpărare, cu aducerea părților în poziția inițială și restituirea spațiilor în proprietatea statului. Din cei 22 de proprietari ai încăperilor nelocative date anterior în locațiune şi ulterior cumpărate, au fost rezolvi te prin acordul părților 16 contracte de vânzare-cumpărare. În pofida multiplelor adresări şi discuții directe cu cumpărătorii inițiali şi succesorii/cumpărătorii ulteriori ai încăperilor din această construcţie, semnarea acordurilor de rezoluțiune cu 7 cumpărătorii a 8 încăperi, amplasate la subsolul construcției respective, nu a fost posibilă„, se arată în nota de fundamentare a proiectului.



UPDATE 14:00 Deputații din opoziție au părăsit sala de ședințe.

UPDATE 13:44 Ședința continuă. Deputații opoziției au ieșit la tribuna Parlamentului. Cu o luare de cuvânt a venit deputatul Vasile Costiuc. Anterior, Deputatul Democrația Acasă, Alexandr Verșinin, a fost sancționat după declarații considerate insultătoare la adresa PAS. După ce Verșinin i-a numit pe deputații PAS „idioți utili” în ședința din 7 Mai, și pentru faptul că nu și-a cerut scuze, azi PAS l-a lipsit de dreptul de a lua cuvântul timp de 3 ședințe

„Stimată guvernare, comportamentul dvs. denotă o lipsă totală a valorilor europene. În Europa, libertatea de exprimare e pe prima poziție. Fără această libertate nu-ți poți apăra celelalte libertăți. În momentul în care ne băgați pumnul în gură, caloșii murdari de mâl și credeți că o să-i rugumăm, vă greșiți amarnic. Să închizi microfonul fără niciun argument este o absurdă și o chestie lipsită de viziune. Precedentele pe care le creați astăzi o să fie utilizate de actuala opoziție, care în scurt timp o să fie guvernare, împotriva dvs. (…) Acesta este protestul nostru civilizat și până nu o să ne permiteți să vorbesc la subiectul CNA, lupta cu corupția, nu o să renunțăm să venim la această tribună”, a declarat Vasile Costiuc.

UPDATE 13:10 Competențele organelor de anchetă privind dosarele complexe de corupție, fraudă financiară și criminalitate organizată ar urma să fie delimitate și mai clar. Proiectul de lege care are drept scop fortificarea mecanismelor de combatere a acestor infracțiuni a fost votat, în prima lectură, de 57 de deputați.

Deputații vor reveni în ședință la 13:40.

UPDATE 11:46 Conform notei de fundamentare, principalele prevederi din proiect sunt:

Optimizarea procedurilor de judecată și a controlului judecătoresc.

Fortificarea şi clarificarea rolului procurorului, reglementări privind formarea grupurilor de urmărire penală.

Redistribuirea strategică a competențelor de investigare.

CNA îşi extinde aria de competență la investigarea fraudelor financiare de proporții.

PA va exercita nemijlocit urmărirea penală pentru faptele de corupție la nivel înalt, săvârşite de Preşedintele statului, Preşedintele Parlamentului, deputați, Prim-ministru, Avocatul Poporului, judecători, procurori, membri CSM/CSP, precum şi conducerea CNA şi SIS.

Pentru a respecta principiul economiei procedurale, infracțiunile minore sau lipsite de complexitate au fost excluse din mandatul PCCOCS. Astfel, PCCOCS se va concentra exclusiv pe infracțiuni de terorism, infracțiuni săvârşite de organizații criminale (art. 46 CP) şi alte cauze excepțional de grave, precum și infracțiuni specifice, inclusiv spălarea banilor (art. 243) atunci când bunurile ilicite provin din infracțiunile aflate în competența sa ori dacă infracțiunea a fost descoperită de aceasta şi nu se cunoaşte infracțiunea principală.

UPDATE 11:31 Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, prezintă în plenul Parlamentului proiectul de lege privind „fortificarea mecanismelor de combatere a corupției, a criminalității financiare și criminalității organizate”.

„În contextul, actualelor prevederi din Codul de procedură penală cu privire la competența procuraturilor specializate, suprapunerile existente creează ineficiențe şi diluează responsabilitatea, motiv pentru care este imperativă o delimitare clară a competențelor Procuraturii Generale, Procuraturii Anticorupție (PA), Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS) şi ale Centrului Național Anticorupție (CNA), inclusiv şi a organelor de urmărire penală competențe teritoriale generale, pentru a asigura o combatere eficientă coordonată a infracționalității complexe. Astfel, proiectul de lege urmăreşte asigurarea unei clarități în materia competențelor de investigare a faptelor cu caracter financiar, inclusiv a celor care aduc atingere intereselor financiare ale statului, precum şi cele care afectează fondurile externe şi resursele bugetului Uniunii Europene. Această clarificare este esențială în contextul în care criminalitatea economico-financiară are un caracter complex şi transfrontalier, iar eficiența investigării depinde direct de delimitarea competențelor instituționale„, se arată în nota de fundamentare a proiectului de lege.

Conform documentului, implementarea proiectului de lege implică cheltuieli suplimentare din bugetul de stat pentru instituirea unei funcții manageriale adiționale. Astfel, pentru remunerarea unei funcții de director adjunct va fi necesar un fond anual de salarizare în sumă de 570 750 lei.

„Totodată, având în vedere obiectul de reglementare, prin care se extind competenţele CNA din perspectiva investigării infracțiunilor cu caracter financiar care atentează la fondurile externe, inclusiv la mijloacele din bugetul Uniunii Europene, implementarea proiectului poate genera ulterior anumite cheltuieli aferente consolidării capacităților instituționale ale CNA. La această etapă, eventuale costuri nu pot fi estimate cu exactitate, întrucât ele depind de decizii administrative ulterioare privind dezvoltarea capacităților instituționale. Astfel, eventualele majorări ale efectivului-limită ale autorităților responsabile de prevenirea şi combaterea corupției, criminalității financiare sau organizate, pe termen mediu/lung, vor fi promovate prin proiecte distincte de acte care reglementează structura şi efectivul-limită de personal, acestea urmând a fi însoțite de estimări şi evaluări ale impactului financiar”, denotă proiectul de lege.



UPDATE 11:28 După sesiunea de întrebări, proiectul de lege privind suspendarea înmatriculării vehiculelor a fost adoptat în prima lectură cu votul a 54 de deputați.

UPDATE 10:56 „Anual noi documentăm circa 20-23 de mii de situații în care este expirată revizia tehnică și numărul acesta este unul constant. Avem o marjă de 1,7-2% de conducători care admit o astfel de situație. De asta venim cu respectiva reglementare”, a declarat secretarul de stat al MAI.

UPDATE 10:38 Alexandru Bejan, secretar de stat al Ministerului Afacerilor Interne, prezintă în prima lectură proiectul de lege privind suspendarea înmatriculării vehiculelor.

„În prezent, legislația națională nu reglementează expres mecanismul suspendării înmatriculării vehiculului, ca măsură administrativă distinctă, aplicabilă în cazurile în care vehiculul nu mai întruneşte condițiile tehnice necesare pentru participarea la traficul rutier. Lipsa unui asemenea mecanism normativ generează dificultăți în aplicarea efícientă a cerințelor privind menținerea vehiculelor într-o stare tehnică corespunzătoare pe întreaga durată a utilizării acestora (…) În lipsa unor reglementări naționale clare privind suspendarea înmatriculării, obiectivele de creştere a siguranței rutiere şi de reducere a riscurilor generate de starea tehnică necorespunzătoare a vehiculelor nu pot fi realizate în mod eficient. Astfel, în special în cazurile în care utilizarea unui vehicul pe drumurile publice ar crea un risc din cauza stării tehnice a acestuia, ar trebui să fie posibilă suspendarea înmatriculării, respectiv pentru o anumită perioadă de timp. Pentru simplificarea procedurilor administrative aferente suspendării înmatriculării, ridicarea acesteia ar trebui să intervină fără a mai implica un nou proces de înmatriculare”, se arată în nota de fundamentare a proiectului de lege.

UPDATE 10:33 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 22/2018 privind exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, privind digitalizarea Registrului de evidență a zilierilor, a fost votat în lectura a doua de către 71 de deputați.

„În prezent, evidența zilierilor se ține într-un registru obișnuit, pe suport de hârtie, completat de către beneficiarii de lucrări. Potrivit autorilor proiectului, sistemul existent este ineficient, iar obligația colectării zilnice a semnăturilor zilierilor pentru confirmarea remunerării sau a instruirii presupune un consum considerabil de timp și resurse. Pentru a remedia aceste deficiențe, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a propus implementarea sistemului informațional „e-Zilieri”, care va formaliza raporturile de muncă dintre zilieri și beneficiarii de lucrări. Registrul electronic va fi acordat gratuit, iar autentificarea se va realiza prin semnătura electronică a beneficiarilor de servicii. Totodată, zilierii vor primi vouchere digitale pentru fiecare zi de muncă. Astfel, ei vor putea beneficia de stagiu de muncă și, ulterior, de măsuri de protecție socială”, scrie Legislativul.

UPDATE 10:31 Proiectul de lege pentru modificarea Legii contabilității și raportării financiare a fost votat în lectura a doua de către 69 de deputați.

După transpunerea Directivei UE și revizuirea criteriilor de clasificare, crește numărul entităților care vor putea întocmi situații financiare simplificate sau prescurtate. Astfel, încă 209 entități vor putea întocmi situații financiare simplificate, iar alte 1 128 – situații financiare prescurtate. În același timp, cu 46 de entități mai puține vor fi obligate să întocmească situații financiare complete, scrie Parlamentul.

„Aceste modificări contribuie la simplificarea procesului de raportare și la reducerea sarcinilor administrative, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii. Totodată, scade și numărul entităților mari și mijlocii obligate să efectueze auditul situațiilor financiare, ceea ce va duce la reducerea costurilor de administrare a afacerilor. Potrivit datelor statistice, în prezent, în țara noastră sunt înregistrate 68 725 de entități, dintre care 31 632 sunt micro, 6 152 – mici, 791 – mijlocii și 150 – mari. Modificările legislative vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027″, se arată în comunicatul emis de Legislativ.

UPDATE 10:29 Cu 54 de voturi a fost aprobată ordinea de zi a ședinței plenare.

UPDATE 10:21 Vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrîncea, a propus audierea premierului Alexandru Munteanu în legătură cu „acțiunile, strategiile și tacticile realizate de Guvern în ultimii cinci ani în vederea revenirii diasporei acasă, pe fundalul promisiunii generoase de import a forței de muncă propusă de Ministerul Economiei”, a spus deputat. Propunerea a întrunit 40 de voturi.

Anterior, Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, a declarat că „cifra de 300 de mii de persoane antrenate suplimentar în câmpul muncii reprezintă un scenariu de dezvoltare economică pe termen mediu, nu un obiectiv imediat”. Reacția lui Osmochescu a venit „în contextul unor interpretări apărute în spațiul online cu privire la declarațiile referitoare la piața muncii”. Detalii AICI.

UPDATE 10:14 Deputatul Renato Usatîi a propus la ședința Biroului permanent al Legislativului audierea în Parlament a ministrul Mediului, Gheorghe Hajder și directorul Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Nicolae Jelamschi, în legătură cu problemele cu apa potabilă în Bălți. Usatîii a spus că va retrage cererea audierii la ședința Parlamentului, după ce „am stabilit cu cei doi și primarul Petkov că ei vor avea o ședință comună pentru a soluționa problema”.

UPDATE 10:08 În debutul ședinței și-au anunțat prezența 93 de deputați.

Deputații vor examina, în prima lectură, proiectul de lege privind managementul situațiilor de criză. De asemenea, pe ordinea de zi figurează proiectul referitor la fortificarea mecanismelor de combatere a corupției, a criminalității financiare și a criminalității organizate. Urmează a fi discutat și proiectul de modificare a legislației privind suspendarea înmatriculării vehiculelor.

Totodată, deputații vor dezbate inițiativele legislative ce prevăd acordarea unui ajutor financiar suplimentar de 3 000 de lei pentru copiii cu dizabilități, declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de consolidare a sediului Procuraturii Generale și ajustarea cadrului normativ privind serviciile de plată și moneda electronică.

În lectura a doua vor fi examinate proiectele ce vizează digitalizarea Registrului de evidență a zilierilor, precum și simplificarea procesului de raportare și reducerea sarcinilor administrative pentru întreprinderile mici și mijlocii.